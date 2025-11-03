Hot nhất Live Stage 3 Anh Trai Say Hi: Tổ hợp 196 tuổi toàn đỉnh lưu Vpop nhưng hát nhạc meo meo kiểu Kpop

Ngày 1/11 vừa qua, tập 7 Anh Trai Say Hi mùa đã chính thức lên sóng, hé lộ diễn biến nửa đầu Live Stage 4. Tại đây, 4 team của 4 đội trưởng gồm CongB, Phúc Du, Dillian Hoàng và Ngô Kiến Huy sẽ cùng tranh tài để giành số điểm cao nhất. Tập 8 sẽ là 2 team còn lại BigDaddy và Robber, sau đó 30 Anh Trai sẽ tiến vào vòng dance battle.

Sau khi khép lại tập 7, tiết mục nhận được nhiều phản ứng tích cực nhất là Hơn Là Bạ n. Chiêu mộ được Catboy MIN, team Ngô Kiến Huy trước đó đã được kỳ vọng sẽ mang đến một phần trình diễn trẻ trung, sống động đúng phong cách làm nhạc của MIN.

HƠN LÀ BẠN - Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Sơn.K, Vương Bình, MIN

Sân khấu được đầu tư dàn dựng hoành tráng

Các thành viên diện lên những bộ đồng phục cách tân, kể lại câu chuyện tình gà bông tuổi học trò. Sân khấu được đầu tư hoành tráng, tái hiện lại một lớp học hường phấn cùng màn LED khổng lồ, visual ngọt ngào và tràn ngập màu sắc. Những vật dụng như bảng đen, bàn ghế, cặp sách… mang đến cảm giác hoài niệm nhẹ nhàng.

Sở hữu đội hình toàn đỉnh lưu Vpop là Vũ Cát Tường - Ngô Kiến Huy - Karik, team quyết định chia line đồng đều để các gương mặt trẻ hơn như Vương Bình, Sơn.K và khách mời MIN có giây phút toả sáng. Vì thế, điều này lý giải tại sao MIN đã xuất hiện ngay ở điệp khúc và biểu diễn xuyên suốt đến khi khép lại Hơn Là Bạn.

Mỗi thành viên đều có giây phút toả sáng cho riêng mình

Cá tính nghệ thuật của MIN quá rõ nét và ăn rơ với concept cũng như phần phối khí. Có thể nói, MIN chính là đại diện cho tinh thần và màu sắc mà Hơn Là Bạn muốn đem lại. Hơn Là Bạn là bản nhạc teen-pop, kết hợp với chút âm hưởng rock, tạo nên một sân khấu mang dáng vẻ bồi hồi, nhiệt huyết của thanh xuân.

Hơn Là Bạn phù hợp với phong cách âm nhạc của MIN

1 điểm cộng netizen siêu tâm đắc là không hề có verse rap nào được cài cắm trong bài. Flow Hơn Là Bạn tươi sáng, nói về những ký ức đẹp khi còn học dưới mái trường, nên sẽ khá lạc quẻ khi cố gắng nhồi phân đoạn rap cho hợp xu hướng.

Vũ đạo trendy, dễ tạo dance challenge trên TikTok cũng là nhân tố giúp chạm đến số đông khán giả. Hơn Là Bạn hứa hẹn sẽ là bản hit viral rần rần trong thời gian tới. Team Ngô Kiến Huy cũng hội tụ toàn visual nổi bật, giao diện meo meo không khác gì idol Kpop.

Vũ đạo trendy, dễ tạo dance challenge trên TikTok cũng là nhân tố giúp chạm đến số đông khán giả

Cuối cùng, hình ảnh cả đội cùng khoác áo cử nhân đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả và cả MIN. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cuộc đời nàng ca sĩ được trải nghiệm cảm giác tốt nghiệp.

Phản ứng của khán giả sau khi tập 7 phát sóng nhìn chung vô cùng sôi nổi, phần lớn đều dành cơn mưa lời khen cho sân khấu Hơn Là Bạn. Nhiều bình luận nhận định đây chính là sân khấu đỉnh nhất Anh Trai Live Stage 3, vừa có đội hình toàn đỉnh lưu, vừa hội tụ đủ visual, vũ đạo, âm nhạc và cảm xúc như phiên bản thứ 2 của Ngáo Ngơ . Một netizen bình luận: “Nhìn dàn lineup mà tưởng đang xem sân khấu M Countdown chứ không phải chương trình Việt Nam!”

MIN

Ngô Kiến Huy

Karik

Vũ Cát Tường

Vương Bình