Sơn Tùng chơi Halloween muộn quá, nhưng visual quá nét!

Tối 2/11, đại nhạc hội YFest đã chính thức sáng đèn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Chương trình gây choáng khi sở hữu dàn line-up chất lượng sao Vpop đình đám như Sơn Tùng, SOOBIN, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, RHYDER, Dương Domic… mang đến một không gian âm nhạc đa sắc.

Ngay từ trước khi diễn ra, đêm nhạc đã được hâm nóng với trận đấu khẩu giữa 2 FC Sky và KINGDOM. Nguyên nhân là bởi Sky cho rằng, hình ảnh Sơn Tùng trên tấm poster YFest quá nhỏ và không được xếp ở vị trí center, so với tầm ảnh hưởng của nam ca sĩ “top 1 server”. Vì thế, màn trình diễn của Sơn Tùng cũng như SOOBIN được dân tình nín thở chờ đợi.

Đóng vai trò vedette, Sơn Tùng xuất hiện với tạo hình “bá tước” Dracula, diện 3 layer gồm áo sơ mi bèo nhún, gile đen và áo khoác ngoài màu đỏ. Nam ca sĩ “hoạ mặt” style mắt khói, ăn rơ với concept Đế vương giới ma cà rồng. Sau hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Sơn Tùng vẫn điển trai và trẻ trung, “hack tuổi” đỉnh cao.

Hãy Trao Cho Anh - Sơn Tùng

Sơn Tùng mang đến set diễn dài 30 phút khuấy đảo sân khấu, trình diễn một loạt ca khúc đậm chất hoàng gia với concept cung điện tráng lệ. Các bản hit quen thuộc được anh làm mới theo phong cách thính phòng quý tộc - trendmà Sơn Tùng từng theo đuổi trước đó, thậm chí còn dí dỏm gọi mình là “bá tước Saint Toine Emtippy”.

Sơn Tùng trình diễn một loạt ca khúc đậm chất hoàng gia với concept Dracula

Intro nổi lên với âm thanh ma mị và tiếng sói hú lúc 11h tối, tạo nên cảm giác rợn gai ốc và hồi hộp tới người xem. Lần đầu tiên, Sơn Tùng đem Intro Hơn 10 Năm đến TP.HCM, kể lại hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc của anh.

“Hơn 10 năm rồi still on the top of the game, yên tâm là vẫn còn chạy êm /... Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame / Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ chẳng ai có thể đủ sức vượt lên…” - Những câu rap đanh thép này vừa như lời khẳng định bản lĩnh, vừa là tuyên ngôn tự tin của Sơn Tùng, người vẫn giữ vững “ngai vàng” suốt hơn 10 năm giữa bão cạnh tranh của Vpop.

Sơn Tùng khiến đêm nhạc bùng nổ với thần thái và khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao

Tiếp nối, bản hit Hãy Trao Cho Anh được remix khác lạ với âm hưởng nhạc thính phòng, khuấy động sân khấu cùng các "công nương - bá tước". Nam ca sĩ khiến fan thích thú khi chọn lối dẫn dắt phần trình diễn của mình theo phong cách hoàng gia, dùng những câu từ mĩ miều, sang trọng.

Sau đó là mash-up Khuôn Mặt Đáng Thương x Buông Đôi Tay Nhau Ra khiến không chỉ fan cứng hoài niệm mà khán giả mới cũng phải thích thú đung đưa theo nhạc. Anh chàng còn có khoảnh khắc giao lưu hài hước với fan cosplay thành siêu nhân xanh. Chia sẻ với khán giả, Sơn Tùng cho biết đây là lần đầu tiên anh chàng đi chơi Halloween nhưng ngày lễ đó đã kết thúc từ… 2 ngày trước.

Khuôn Mặt Đáng Thương x Buông Đôi Tay Nhau - Sơn Tùng

Màn trình diễn của Sơn Tùng lập tức “gây bão” khắp mạng xã hội. Từ khóa “bá tước Sơn Tùng”, nhanh chóng leo top tìm kiếm. Nhiều khán giả khen ngợi sự đầu tư chỉn chu trong phần trình diễn lẫn visual đẹp ma mị, đúng tinh thần Halloween. Một số bình luận còn hài hước nhận xét không ai đi chơi Halloween muộn 2 ngày mà vẫn viral như Sơn Tùng.