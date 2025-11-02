Vừa qua Gigi Hương Giang đã chính thức khởi động dự án âm nhạc EP Ngày Hoàng Hôn Rơi . Cô đã tung ra 2 ca khúc mang tên Ngay Lúc Này, I Don’t Wanna Let You Go trong số tổng số 4 ca khúc của dự án lần này. Những giai điệu của Ngay Lúc Này và I Don’t Wanna Let You Go nhanh chóng thu hút những tâm hồn đa cảm. Một lần nữa Gigi Hương Giang lại làm tốt trong việc đưa đến một hình ảnh đa sắc, sâu cảm và tự chủ trong hành trình nghệ thuật của mình.



MV Ngay Lúc Ngày được Gigi Hương Giang phát hành 2 tuần trước

I Don't Wanna Let You Go - Gigi Hương Giang

Cùng hai producer thân thiết Machiot và Đức Hà Lan, Gigi Hương Giang mang đến một thế giới âm thanh dung hòa giữa ballad mộc mạc và R&B - điện tử tinh tế, tạo nên kết cấu nhạc hiện đại nhưng vẫn đầy cảm xúc. Với cô, đây không chỉ là sự “chuyển sắc” về thể loại, mà là bước tiến tự nhiên, nơi cảm xúc vẫn là trục xương sống của mọi ca khúc. “ Hai dự án Du hành vào tâm trí và Ngày Hoàng Hôn Rơi giống như hai chương liên tiếp của cùng một cuốn nhật ký - chỉ khác ở chất liệu và cách kể chuyện,” Gigi chia sẻ.

Hình ảnh Gigi Hương Giang trong MV Ngay Lúc Này

Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện ca khúc, Gigi Hương Giang còn tự tay kiến tạo hình ảnh của chính mình trong EP lần này. Được biết, Gigi lần đầu đảm nhận vai trò giám đốc hình ảnh, tham gia sâu vào toàn bộ quá trình stylist, hair & make-up và định hình visual concept. Cô tiết lộ, niềm yêu thích tự chăm chút cho hình ảnh của mình bắt đầu từ khi mới 5 tuổi, khi tự chọn trang phục biểu diễn ở Cung Thiếu Nhi.

“Việc tự tay làm đẹp không phải là gánh nặng, mà là niềm vui sáng tạo. Nó giúp Gigi hiểu rõ hơn con người nghệ sĩ bên trong mình và tôn trọng khán giả bằng hình ảnh chỉn chu nhất.” Hai MV được quay ở Nhật Bản - một hành trình đầy thử thách với nữ ca sĩ. Cô tâm sự cùng êkip đã mang theo gần 25 bộ trang phục, thay layout liên tục giữa “ma trận” tàu điện, tính toán chi tiết từng khung hình. Tất cả nhằm đảm bảo mỗi cảnh quay đều xuyên suốt với tinh thần âm nhạc và cảm xúc trong từng bài hát. Với sự hỗ trợ của đạo diễn Khánh Nguyễn cùng creative Thục Nguyễn và các cộng sự thân thiết hai MV được đông đảo phản hồi tích cực của cộng đồng mạng.

Hình ảnh cực thơ mộng của MV Ngay Lúc Này:

EP Ngày Hoàng Hôn Rơi gồm bốn ca khúc: Ngay Lúc Này, I Don’t Wanna Let You Go, Qua vài câu Chuyện Tình và Ngày Hoàng Hôn Rơi - mỗi bài là một sắc độ khác nhau trong cùng một dải cảm xúc. “Mỗi lần hát, Gigi như thổi linh hồn vào đứa con tinh thần của mình. Có thể bản thu chưa hoàn hảo kỹ thuật, nhưng phải thật về cảm xúc,” Gigi tâm sự. Cô cũng không ngần ngại nhắc đến quá trình sản xuất kéo dài gần 3 năm cho một số bài, bởi với Gigi, “sự chậm rãi là để giữ linh hồn cho âm nhạc.”

Trong dự án lần này với sự cố vấn của đạo diễn Khánh Nguyễn và creative Thục Nguyễn, hình ảnh trong EP khắc họa bốn “phiên bản” của Gigi – đại diện cho bốn giai đoạn cảm xúc khác nhau: dịu dàng, mộng mơ, gai góc và tự do. Đây cũng là lần đầu khán giả thấy một Gigi Hương Giang đa diện hơn bao giờ hết vừa mạnh mẽ trong sáng tạo, nhưng vẫn rất thuần khiết trong tâm hồn.

EP mới của Gigi Hương Giang gồm 4 track

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Gigi hé lộ sẽ ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân trong năm 2026 - nơi cô có thể kể những câu chuyện khác bằng “ngôn ngữ của cái đẹp”. Cô nhấn mạnh âm nhạc và thời trang đều là hai cách khác nhau để biểu đạt bản thân của mình: một bên là giai điệu của tâm hồn, một bên là phong thái của người phụ nữ tự tin.Với dự án này, Gigi Hương Giang khẳng định vị thế của một nữ nghệ sĩ toàn diện – vừa biết sáng tạo, vừa biết làm chủ hình ảnh, đồng thời giữ được sự chân thật trong từng cảm xúc gửi đến khán giả.

Gigi Hương Giang - nữ nghệ sĩ độc lập, bền bỉ cống hiến cho âm nhạc

Kể từ ngày tích cực trở lại với âm nhạc, Gigi chọn cách bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, từng bước khẳng định cá tính âm nhạc riêng: nữ tính, sâu sắc, hiện đại và độc lập. Cô mong rằng dự án lần này sẽ chạm được đến nhiều trái tim khán giả. EP Ngày Hoàng Hôn Rơi của Gigi Hương Giang hiện đã phát hành trên tất cả nền tảng âm nhạc trực tuyến.