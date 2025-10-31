Những ngày gần đây, mạng xã hội các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc đang “rần rần” vì một đoạn âm thanh kết hợp giữa câu thoại tiếng Hàn và giai điệu “vừa lạ vừa quen” của Sơn Tùng M-TP. Trước đó, sound này từng gây sốt trên TikTok, thu về hàng trăm nghìn lượt sử dụng và trở thành xu hướng được fan Kpop yêu thích trong các video khoe idol.

Đoạn âm thanh Chạy Ngay Đi ghép với câu nói của Sohee (RIIZE) đang viral trở lại

Độ hot của đoạn âm thanh này đạt đỉnh vào năm 2024, khi Sohee - thành viên nhóm nhạc nam nhà SM RIIZE trực tiếp “đu trend”. Chính Sohee là chủ nhân câu thoại tiếng Hàn giúp sound lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng xứ kim chi. Video của anh chàng nhanh chóng thu về hơn 1,2 triệu lượt thích chỉ sau vài ngày đăng tải. Không lâu sau đó, Miyeon (G)I-DLE cũng bắt trend, khiến xu hướng này càng thêm bùng nổ và lan rộng khắp cộng đồng Kpop. Mới đây, Sohee tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi kết hợp đoạn âm thanh này với động tác tay mới, tạo thành một trend và challenge mới được hàng loạt nghệ sĩ, diễn viên Trung Quốc cùng nhiều idol Kpop thực hiện lại. Hiện đoạn âm thanh đã vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Đoạn âm thanh này đã rần rần MXH châu Á từ 2024

Miyeon (G)I-DLE đu trend từ 2024

Tại thị trường Trung Quốc, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đã kịp bắt trend, trong đó có “nữ thần” Dương Siêu Việt và “nam thần Gen Z” Chu Dực Nhiên - nam chính phim Khi Anh Chạy Về Phía Em. Mỗi video đều nhanh chóng đạt lượt xem cao, góp phần khiến xu hướng càng trở nên sôi động. Đặc biệt, fan Việt không giấu nổi sự tự hào khi giọng hát của Sơn Tùng xuất hiện trên tài khoản Douyin của Tử Du, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc Việt tại châu Á.

Nay, đoạn sound của Sohee x Chạy Ngay Đi gây bão MXH xứ Trung

Hiện tại, đoạn sound đang gắn liền với trend tạo dáng tay, thu hút hơn 600 nghìn video sử dụng, cùng sự tham gia của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Tất Văn Quân, Vương Hạc Đệ, Ngụy Triết Minh,...

Dương Siêu Việt siêu đáng yêu

Tử Du

Chu Dực Nhiên

Điều đáng nói, đoạn nhạc khiến châu Á “phát cuồng” này chính là ca khúc Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng M-TP. Ra mắt năm 2018, đây là sản phẩm đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Sơn Tùng và producer onionn. Khi mới phát hành, Chạy Ngay Đi từng gây tranh luận tại Việt Nam vì màu sắc âm nhạc quá mới lạ, pha trộn nhiều chất liệu “kén tai” người nghe. Tuy nhiên, hơn sáu năm sau, ca khúc được khán giả trong và ngoài nước tìm nghe trở lại, ngợi khen vì tư duy sáng tạo và tầm nhìn vượt thời gian của bộ đôi nghệ sĩ.

Chạy Ngay Đi là hit 2018 của Sơn Tùng, hiện thu về hơn 163 triệu view

Phiên bản gây sốt hiện tại là phiên bản oonionn. remix

Không chỉ bản gốc, phiên bản remix do chính onionn. thực hiện cũng nhiều lần viral trên mạng xã hội nhờ giai điệu hiện đại, bắt tai. Mỗi khi đoạn intro với tag “goodboi” và câu hát: “Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta. Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước cứ thế phôi pha.” vang lên, người nghe lại đồng loạt “bắt vibe” theo.

Chạy Ngay Đi cứ dăm bữa nửa tháng là lại hot

Giờ đây, khi Chạy Ngay Đi một lần nữa phủ sóng khắp thị trường tỉ dân và được loạt ngôi sao châu Á đồng loạt “đu trend”, nhiều khán giả dự đoán ca khúc sẽ còn gây sốt dài lâu nhờ giai điệu độc đáo và sức hút vượt thời gian của Sơn Tùng M-TP. Hiện tại, bản hit vẫn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, xuất hiện dày đặc trong các video xu hướng và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ giới trẻ xứ tỷ dân.