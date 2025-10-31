Tối 29/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hạ Long Concert 2025 - Hào khí di sản, Bừng sáng tương lai đã chính thức diễn ra. Đêm nhạc quy tụ dàn sao hot hit của Vpop gồm Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, Phương Ly, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Rica, Lâm Bảo Ngọc và Oplus. Với dàn line-up “xịn sò”, Hạ Long Concert 2025 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, phủ kín Quảng trường 30/10.

Đêm nhạc diễn ra thành công tốt đẹp, song một nhân vật lại khiến cộng đồng mạng bùng lên tranh cãi - đó chính là Bảo Anh. Nữ ca sĩ mang đến hai ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ và Đi Giữa Trời Rực Rỡ, kết hợp với dàn vũ công hùng hậu, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc và trình diễn hoành tráng.

Bảo Anh khoe giọng cực ngọt tại Hạ Long Concert

Giọng hát ngọt ngào và âm sắc đặc trưng vẫn là yếu tố giúp Bảo Anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Nguồn năng lượng tươi sáng cùng khả năng hát live vững vàng của cô giúp hâm nóng bầu không khí hơn vài phần. Visual vẫn xinh đẹp như thường lệ, tuy nhiên chỉ có một chi tiết khiến Bảo Anh nhận về nhiều chỉ trích từ netizen: trang phục biểu diễn.

Outfit đi diễn khiến Bảo Anh hút tranh cãi

Xuất hiện trên sân khấu, Bảo Anh khoác lên mình áo khoác lông sang chảnh, bên trong là crop-top đen và quần đồng màu. Không ít người dùng mạng cho rằng nữ ca sĩ đã không chuẩn bị kỹ càng, diện outfit quá đơn giản và xuề xòa. Đặc biệt, đây còn là sự kiện được tổ chức với mục tiêu kép: vừa là hoạt động trọng tâm chào mừng 62 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2025), vừa là "phát súng" khởi động cho chuỗi sự kiện kích cầu du lịch mùa thu - đông.

Bảo Anh nhận nhiều chỉ trích vì ăn diện giản dị, xuề xoà

Mạng xã hội nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến: một bên bày tỏ sự khó hiểu khi Bảo Anh lựa chọn bộ đồ không phù hợp với quy mô và thông điệp mà Hạ Long Concert 2025 hướng tới; bên còn lại phản biện, cho rằng nữ ca sĩ có thể đã gặp sự cố trang phục, bởi lẽ cô vốn luôn chăm chút kỹ lưỡng cho hình ảnh mỗi khi biểu diễn.

Khi dư luận vẫn đang tranh luận, Bảo Anh đã đăng tải bài viết lên tiếng xin lỗi khán giả sau đêm diễn ngày 29/10. Cô chia sẻ rằng đây là sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Ngay sát giờ di chuyển đến Quảng Ninh, bộ trang phục dự kiến bất ngờ gặp lỗi kỹ thuật khiến ê-kíp không thể kịp chỉnh sửa. Trong tình huống gấp rút, nữ ca sĩ buộc phải lựa chọn một set đồ cá nhân để kịp giờ lên sân khấu, đồng thời đã báo cáo và nhận được sự chấp thuận từ ban tổ chức chương trình.

Bảo Anh cho biết cô rất háo hức khi có dịp trở lại Quảng Ninh và thể hiện hai ca khúc yêu thích. Dù gặp trục trặc về trang phục, cô vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực để mang đến phần trình diễn trọn vẹn nhất. Kết lại bài đăng, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi tới khán giả, đồng thời cam kết sẽ rút kinh nghiệm để những lần xuất hiện sau được chỉn chu và hoàn thiện hơn.

Bảo Anh gửi lời xin lỗi tới khán giả sau đêm diễn Hạ Long Concert

Nguyên văn bài viết của Bảo Anh: