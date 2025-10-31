Trong sự kiện của một nhãn hàng mới đây, Hồ Ngọc Hà xuất hiện với phong thái sang trọng quen thuộc, trình diễn live cùng ban nhạc. Ở phần cao trào ca khúc Khi Xưa Ta Bé (Bang Bang), Hồ Ngọc thử thách bản thân bằng một đoạn lên nốt cao, chạy nốt liên tục với kỹ thuật khó. Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc đó, nữ ca sĩ bị phô nốt. Đoạn video 18 giây ghi lại khoảnh khắc “oét giọng” của Hồ Ngọc Hà đã lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn tán.

18 giây của Hồ Ngọc Hà

Hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận trêu Hồ Ngọc Hà. Điển hình như “Ngại hết cả Hồ Ngọc Hà”, một bình luận hài hước phần nào nói lên sức lan tỏa của màn trình diễn. Một số người nhận xét Hồ Ngọc Hà vẫn giữ phong thái tự tin, dù có lẽ cô cũng… hơi đỏ mặt khi xem lại sự cố oét nốt này. Nhưng bên cạnh những bình luận vui vẻ, vẫn có luồng ý kiến khắt khe cho rằng giọng hát của Hồ Ngọc Hà không còn ổn định như trước, kỹ năng xử lý nốt cao có phần “cố quá”.

Khoảnh khắc viral của Hồ Ngọc Hà

Nhiều khán giả trung lập lên tiếng bênh vực, cho rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ do điều kiện sân khấu hoặc sức khỏe. Hồ Ngọc Hà vốn là người có khả năng hát live ổn định, đặc biệt trong các đêm nhạc Love Songs - nơi cô thường thể hiện chất giọng trầm ấm, dày và cảm xúc. Thực tế, những đoạn phiêu khó tương tự từng được cô thể hiện nhiều lần trên sân khấu và hiếm khi mắc lỗi. Chỉ 1 sân khấu kém phong độ không có nghĩa là Hồ Ngọc Hà hát dở.

Cư dân mạng phản ứng về clip nốt cao của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà là một trong số ít ca sĩ thế hệ 8x có thể cân bằng cả hai yếu tố: vocal và trình diễn. Ở thời kỳ đầu sự nghiệp, cô nổi bật với dòng nhạc pop dance, vừa hát vừa nhảy cực sung trong loạt hit như Xin Hãy Thứ Tha, What is Love, Keep Me In Love, Destiny,... Khi bước vào giai đoạn chín muồi, Hồ Ngọc Hà chuyển hướng sang phong cách vocal ballad, xây dựng thương hiệu Love Songs - chuỗi đêm nhạc được đầu tư bài bản, khẳng định hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, sâu sắc.

Hồ Ngọc Hà là một trong số ít ca sĩ thế hệ 8x có thể cân bằng cả hai yếu tố: vocal và trình diễn

Nhìn lại hành trình của Hồ Ngọc Hà, dễ thấy cô chưa bao giờ ngừng nỗ lực để làm mới mình. Từ sân khấu lớn đến các sự kiện thương mại, Hà vẫn giữ được phong độ trình diễn cuốn hút và chuyên nghiệp. Việc cô dám thử sức ở những đoạn nốt khó, dù đôi khi “trượt”, cũng cho thấy tinh thần cầu tiến. Một clip viral có thể khiến “ngại hết cả Hồ Ngọc Hà”, nhưng đồng thời cũng chứng minh rằng dù chỉ vài giây, cái tên Hồ Ngọc Hà vẫn đủ khiến cả mạng xã hội phải dậy sóng.

