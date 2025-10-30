Tẩy chay mọi hoạt động có mặt ca sĩ - rapper H. đến hết 2026

Mới đây, cộng đồng EXO-L có 1 phen đứng ngồi không yên khi EXO xác nhận chính thức comeback sau 2 năm đóng băng do các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, cả nhóm sẽ trở lại với album phòng thu thứ 8 vào đầu năm 2026, cùng với đó là fan meeting mang tên EXO’Verse vào ngày 13-14/12 sắp tới. Tuy nhiên, việc SM thông báo chỉ có 6 thành viên tham gia quảng bá là Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun và Trương Nghệ Hưng đã khiến MXH nổ ra tranh cãi.

EXO sẽ sớm tái xuất với đội hình 6 thành viên

Không chỉ vì bộ 3 CBX gồm Chen, Chanyeol và Xiumin vắng mặt, bị loại bỏ hoàn toàn mà còn vì sự xuất hiện của Trương Nghệ Hưng. Anh chàng là thành viên Trung Quốc cuối cùng rời SM vào tháng 4/2022. Kể từ đó, anh chàng không góp mặt vào bất kỳ hoạt động nào của EXO hay SM. Gây phẫn nộ hơn là Trương Nghệ Hưng chia tay mái nhà chung vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm EXO debut. Ở thời điểm đó, anh chàng bị ném đá thậm tệ bởi cả fan Hàn lẫn quốc tế.

Nhiều người cho rằng, đây là chiến lược cứu vãn danh tiếng cho EXO ở thị trường xứ tỷ dân, trong bối cảnh cả nhóm đã hạ nhiệt trong vài năm qua ở thị trường nội địa. Trương Nghệ Hưng - từ thành viên kém nổi nhất EXO thời còn chung nhóm - nay đã vươn lên thành “đỉnh lưu” ở quê nhà với sự nghiệp ca hát và diễn xuất thành công vang dội.

Sự xuất hiện của Trương Nghệ Hưng khiến EXO-L nổi đóa

Tuy nhiên, EXO-L từ lâu đã coi Trương Nghệ Hưng là “bồ câu phản bội”, “đủ lông đủ cánh” rồi trở về xây dựng sự nghiệp riêng ở Trung Quốc. Vì thế, lần comeback này đang không được lòng của nội bộ fandom. Đáng chú ý, hàng loạt fansite tại Hàn Quốc đã đóng cửa, quyết không ủng hộ hoạt động của EXO cho đến hết năm 2026 với lý do duy nhất: Trương Nghệ Hưng.

Ngày 28/10 vừa qua, tường thành cuối cùng của EXO tại Hàn Quốc cũng đã thông báo nghỉ, báo hiệu một mùa comeback hẩm hiu và sóng gió đối với 6 nam nghệ sĩ. Không chỉ fan Hàn, cộng đồng fan cứng Trương Nghệ Hưng ở Trung Quốc cũng đồng loạt tuyên bố quay lưng tất cả chiến dịch quảng bá sắp tới, khiến mối quan hệ 2 bên ngày càng rạn nứt.

Fanbase cuối cùng của EXO tại Hàn đóng cửa cho đến hết 2026

Nhiều chuyên gia Kpop dự đoán rằng comeback lần này của EXO sẽ là phép thử lớn nhất trong suốt 13 năm hoạt động. Không chỉ đối mặt với nội bộ fandom chia rẽ, nhóm còn phải cạnh tranh với thế hệ idol Gen 5 đang lên như RIIZE, TWS hay CORTIS - những gương mặt mới mẻ và được đầu tư mạnh tay.

Nếu album phòng thu thứ 8 không đạt được kỳ vọng, đây có thể sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên huy hoàng của EXO, nhóm từng được ví là “tường thành nhạc số và doanh thu album” ở Kpop. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng nếu SM biết cách khai thác yếu tố hoài niệm, tận dụng sức hút của Trương Nghệ Hưng tại thị trường Trung, EXO vẫn có thể gây bùng nổ trở lại như một hiện tượng toàn châu Á.

Sau nhiều năm trở về Trung Quốc, Trương Nghệ Hưng đã vươn lên hàng ngũ "đỉnh lưu" mới

Sau khi trở về quê nhà tập trung toàn lực cho sự nghiệp solo, Trương Nghệ Hưng nỗ lực ca hát, trở thành cố vấn của nhiều chương trình âm nhạc. Nam thần tượng chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc, chạy tour mệt nghỉ. Ngoài ra, con đường diễn xuất của anh cũng nở rộ trong vài năm trở lại đây. Nhờ Tảo Hắc Phong Bạo (2021) và Được Ăn Cả Ngã Về Không (2023), nam nghệ sĩ thoát khỏi mác idol, được công nhận là diễn viên thực thụ. Tháng 4 vừa qua, phim nghệ thuật Tình Yêu Không Lời do Trương Nghệ Hưng đóng chính đạt doanh thu cao và đánh giá tốt.

Trương Nghệ Hưng còn thành lập công ty Chromosome Entertainment Group ra mắt nhóm nhạc nữ. Nhóm này từng được đưa sang Hàn quảng bá. Có thể nói, dù xuất phát điểm không bằng, Trương Nghệ Hưng lại có sự nghiệp ổn định nhất "thiên triều tứ tử", sở hữu lưu lượng thuộc hàng sao hạng A trong showbiz Hoa ngữ.

Công ty quản lý của CBX, INB100, vào ngày 30/10 đã công bố phản hồi chính thức liên quan đến tuyên bố được SM Entertainment đưa ra trước đó. CBX vẫn giữ nguyên lập trường sẵn sàng chi trả 10% doanh thu cá nhân theo thỏa thuận trước đó. Do vụ kiện hiện đang trong quá trình xét xử, họ dự định sẽ thực hiện nghĩa vụ này sau khi các thủ tục pháp lý kết thúc và đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trận chiến pháp lý giữa CBX và SM vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

CBX đã thông báo cho SM về ý định chi trả 10% doanh thu cá nhân trước và sau buổi hòa giải của tòa án, đồng thời đang chờ phản hồi cuối cùng từ phía SM. Tuy nhiên, số tiền mà ủy ban hòa giải đề xuất vào ngày 2/10 là con số được tính toán một cách tùy ý, không phản ánh sự đồng thuận giữa hai bên, nên cả hai phía đều tuyên bố không thể chấp nhận tại chỗ. Sau khi tòa án gửi văn bản chính thức về khoản tiền đó, cả hai bên đều nộp đơn phản đối vào ngày 16/10. Đây chỉ là một quy trình pháp lý thông thường và việc nói rằng ChenBaekXi không có ý định thỏa thuận là sai sự thật.

Phía ChenBaekXi cũng chia sẻ: “Chúng tôi chân thành xin lỗi những người hâm mộ đã cảm thấy bối rối và lo lắng trong quá trình tố tụng với SM Entertainment.CBX sẽ trung thành thực hiện thỏa thuận hiện có, cố gắng hết sức để khôi phục niềm tin với các thành viên và đạt được thỏa thuận thân thiện với SM Entertainment.