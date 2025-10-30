Truyền thông quốc tế gọi tlinh là “nghệ sĩ nữ số 1 Việt Nam”

Mới đây, thông tin về dự án hợp tác quốc tế POLITE giữa tlinh và rapper người Malaysia SonaOne được công bố, ngay lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông khu vực. Hàng loạt trang tin quốc tế đồng loạt đăng tải tin tức, dành nhiều lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam và gọi tlinh bằng những danh xưng ấn tượng như “Hiện tượng Pop-Rap” hay “Nghệ sĩ nữ số 1 Việt Nam trên Spotify”.

Các đầu báo uy tín tại Malaysia như Budiey, KopiPlanet, mDaily, Utusan, haiselebriti, MS Music Scene... đều dành sự ưu ái đặc biệt cho tlinh, nhấn mạnh sức ảnh hưởng của cô trong thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Trang haiselebriti nhận định tlinh là “tiếng nói hàng đầu trong thế hệ âm nhạc mới của Việt Nam” với phong cách táo bạo và dám phá bỏ giới hạn. Trong khi đó, Budiey mô tả cô là “nghệ sĩ nữ nổi bật nhất Việt Nam hiện tại”, đồng thời ghi nhận tlinh là nghệ sĩ “có lòng can đảm thách thức các chuẩn mực, góp phần định hình gu âm nhạc đại chúng trong khu vực”.

Hàng loạt trang tin quốc tế dành nhiều lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam và gọi tlinh bằng những danh xưng ấn tượng như "Hiện tượng Pop-Rap" hay "Nghệ sĩ nữ số 1 Việt Nam trên Spotify"

Nhiều trang khác tiếp tục củng cố nhận định này, gọi tlinh là “một trong những nghệ sĩ thế hệ mới có ảnh hưởng nhất Việt Nam” và “ngôi sao pop-rap đang định hình nền âm nhạc của thế hệ mình”. Những đánh giá này không chỉ cho thấy sức lan tỏa của tlinh trong thị trường nội địa mà còn chứng minh cô đang từng bước trở thành gương mặt đại diện cho làn sóng nghệ sĩ Việt chinh phục khán giả quốc tế.

tlinh nhá hàng 1 đoạn nhạc trong bài mới POLITE

Single POLITE được giới thiệu là một dự án “giao thoa văn hóa âm nhạc” giữa hai nghệ sĩ tài năng đến từ Việt Nam và Malaysia. Ca khúc mang chủ đề về tình yêu - khi cảm xúc vẫn còn nhưng giao tiếp trở nên phai nhạt. Sự kết hợp giữa tlinh và SonaOne không chỉ đơn thuần là một màn bắt tay giữa hai nghệ sĩ tài năng, mà còn được kỳ vọng mở ra hướng hợp tác mới giữa thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ca khúc POLITE sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4/11 tới, được dự đoán sẽ là một sản phẩm mang đậm hơi thở hiện đại, vừa đại diện cho cá tính âm nhạc Việt, vừa hòa quyện cùng xu hướng quốc tế.

Trước đó, tlinh đã nhiều lần được báo chí quốc tế đánh giá cao. Album “ái” của cô từng được tạp chí âm nhạc số 1 Anh Quốc NME vinh danh trong danh sách Top 15 album hay nhất châu Á 2023 - một thành tích đáng tự hào cho một nghệ sĩ Việt trẻ tuổi.

Gần đây nhất, chuyên trang khó tính Pitchfork đã chấm album PILLZCASSO với số điểm 7.1, trong đó tlinh được nhắc đến như một trong những giọng ca giúp 2pillz thể hiện trọn vẹn tinh thần album. Pitchfork thậm chí gọi cô là “Ariana Grande Việt Nam” - một cách ví von để tôn vinh chất giọng và màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc của tlinh, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cô trong bản đồ âm nhạc.