Pháo gỡ Sự Nghiệp Chướng

Đến sáng ngày 30/10, đã có nhiều nghệ sĩ ẩn MV/ẩn nhạc trên YouTube sau khi loạt ca khúc bị cơ quan chức năng gọi tên trong danh sách có nội dung lệch chuẩn so với văn hoá, cổ xuý tệ nạn. Một số nghệ sĩ chủ động gỡ nhạc dù không bị gọi đích danh như Binz, Rhymastic, SOOBIN,... Giữa lúc cả làng nhạc sôi sục, ca khúc Sự Nghiệp Chướng của Pháo được khán giả phát hiện đã “bay màu” khỏi kênh YouTube chính thức của nữ rapper vào sáng nay.

Sự Nghiệp Chướng đã biến mất khỏi YouTube của Pháo

Khi tìm kiếm công khai (người dùng trên 18 tuổi) không thể tìm thấy phiên bản chính thức của Sự Nghiệp Chướng

Sự Nghiệp Chướng là bản rap diss được Pháo phát hành vào ngày 22/3/2025. Ca khúc ra mắt trong bối cảnh ồn ào tình cảm giữa cô và streamer ViruSs cùng bạn gái cũ Ngọc Kem nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Với sức nóng từ drama tình ái, Sự Nghiệp Chướng đạt trending Top 1 trên kênh YouTube ngay khi ra mắt. Pháo cũng từng thể hiện ca khúc này tại một số sự kiện âm nhạc.

Pháo trình diễn Sự Nghiệp Chướng

Thời điểm tranh cãi về sự việc, các bên liên quan liên tục thực hiện các phiên livestream bóc phốt nhau trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người tham gia. Nhân vật chính của drama tình ái - ViruSs còn lợi dụng cơ hội kiếm một số tiền lớn thông qua phiên livestream. Ngay sau đó, Cục trưởng Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do đã gọi điện thoại yêu cầu ViruSs dừng livestream nhằm ngăn chặn hành động gây mất trật tự an ninh mạng và kiếm lợi từ vụ ồn ào. Sự việc khi đó đã có nội dung liên quan đến đời tư cá nhân và chuyện tình cảm, có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực và làm lệch hướng dư luận.

Pháo và ViruSs là những cái tên gây xôn xao MXH đầu năm nay

Nay, Sự Nghiệp Chướng nằm trong danh mục những ca khúc bị cơ quan chức năng nêu đích danh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định có nhiều ca khúc cẩu thả trong ca từ, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Một loạt tác phẩm bị nêu đích danh gồm: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội, Pháo với Sự nghiệp chướng, Gducky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Andree với Kẹo, Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu) với Trình, Andree – Bình Gold với Em iu…

Những biểu hiện này, theo cơ quan chức năng, không chỉ làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật và chuẩn mực văn hóa mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ, nhóm công chúng chính của thị trường âm nhạc hiện nay.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ nội dung các hoạt động sáng tác, biểu diễn và phát hành, đặc biệt là thể loại rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội. Các chương trình tại phòng trà, sân khấu, sự kiện xã hội hóa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực văn hóa. Đồng thời, Sở cần phối hợp Thanh tra Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không mời nghệ sĩ có hành vi hoặc sáng tác lệch chuẩn tham gia hoạt động văn hóa - nghệ thuật của TP.HCM.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi làm việc về tình trạng ca từ phản cảm trong âm nhạc.

Tại đây, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: “Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục và truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Các biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc.”