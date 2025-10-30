“Đòn trừng phạt” với ca sĩ J hát ca từ phản cảm

Vụ ồn ào xoay quanh nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Jay Park trình diễn bài hát có ca từ 18+ tại tiệc từ thiện Love Your W do tạp chí W Korea tổ chức vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Sau những tranh cãi về màn biểu diễn, Jay Park đã bị gạch tên khỏi danh sách khách mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu mà anh đang làm đại sứ.

Theo truyền thông Hàn, sự kiện vốn được lên lịch vào ngày 23/10 tại quận Seongdong (Seoul), nhưng chỉ trước một ngày, Jay Park bất ngờ bị xóa tên khỏi danh sách khách mời. Phía thương hiệu sau đó thông báo rộng rãi trên mạng xã hội rằng Taeyeon (SNSD) sẽ thay thế Jay Park trong sự kiện sắp tới, khiến dư luận càng thêm chú ý.

Về lý do thay đổi, đại diện thương hiệu đã đưa ra phản hồi chính thức: “Vì đây là sự kiện liên quan đến làm đẹp nên chúng tôi cần điều chỉnh đội hình khách mời để làm nổi bật hiệu quả quảng cáo cho sản phẩm trang điểm mới. Việc thay đổi được thực hiện vì mục đích giới thiệu và quảng bá sản phẩm, không liên quan đến bất kỳ tranh cãi nào.”

Dù phía thương hiệu khẳng định việc thay đổi khách mời chỉ nhằm “điều chỉnh đội hình để phù hợp với định hướng quảng bá sản phẩm làm đẹp, không liên quan đến bất kỳ tranh cãi nào”, nhưng đa số công chúng vẫn tin rằng sự việc bắt nguồn trực tiếp từ bê bối ca từ phản cảm của Jay Park.

Vụ ồn ào bắt nguồn từ màn trình diễn ca khúc Mommae của Jay Park trong khuôn khổ tiệc từ thiện Love Your W - sự kiện thường niên do tạp chí W Korea tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú, diễn ra vào ngày 15/10 vừa qua.

Sân khấu của Jay Park tại Love Your W bị chỉ trích vì phản cảm

Mommae vốn là một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Jay Park, ra mắt năm 2015, gây chú ý với giai điệu bắt tai nhưng cũng gây tranh cãi vì ca từ gợi cảm, thậm chí có phần thô tục khi mô tả trực diện cơ thể phụ nữ. Đáng nói, một trong những câu hát khiến công chúng phản ứng mạnh là “Cặp song sinh trên ngực em”, bị cho là quá nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn về sức khỏe phụ nữ.

Nhiều khán giả cho rằng việc Jay Park lựa chọn trình diễn bài hát này tại một sự kiện từ thiện nâng cao nhận thức về ung thư vú là hành động thiếu tinh tế, đi ngược hoàn toàn thông điệp của chiến dịch. Hàng loạt bình luận trên các trang mạng xã hội chỉ trích nam ca sĩ không tôn trọng mục tiêu của chương trình, trong khi một bộ phận fan lại cho rằng đây chỉ là một “hiểu lầm đáng tiếc” vì phần biểu diễn diễn ra ở after-party chứ không phải chương trình chính thức của chiến dịch.

Trước làn sóng chỉ trích, Jay Park đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội vào ngày 16/10. Anh giải thích: “Sau khi sự kiện chính thức kết thúc, có buổi tiệc after-party và phần biểu diễn của nghệ sĩ. Tôi biết mọi người đến đây bằng thiện chí, nên tôi đã biểu diễn trên sân khấu giống như mọi khi mình vẫn hay làm. Tôi chân thành xin lỗi nếu bất kỳ bệnh nhân ung thư nào cảm thấy không thoải mái hoặc bị tổn thương khi xem màn trình diễn của tôi. Tôi mong mọi người luôn khỏe mạnh”.

Sau khi Jay Park đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội, phản ứng của công chúng vẫn chia thành hai luồng, nhưng phần lớn vẫn nghiêng về phía chỉ trích. Nhiều người cho rằng lời xin lỗi của Jay Park “thiếu thành ý” vì anh không trực tiếp thừa nhận lỗi trong việc lựa chọn bài hát, mà chỉ giải thích rằng đó là phần biểu diễn tại “after-party” chứ không nằm trong chương trình chính thức của chiến dịch. Không ít khán giả cho rằng đây là cách né tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì nhìn nhận sai sót của bản thân. Đa số công chúng nhìn chung vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi này, cho rằng nó chưa đủ chân thành để xoa dịu sự tổn thương của cộng đồng bệnh nhân ung thư và những người ủng hộ chiến dịch.

Nhiều người cho rằng lời xin lỗi của Jay Park “thiếu thành ý”

Về phía W Korea, đơn vị tổ chức sự kiện cũng đã lên tiếng xin lỗi chính thức. Trong thông báo được đăng tải trên trang Instagram vào ngày 17/10, ban tổ chức thừa nhận đã không cân nhắc đầy đủ về tính phù hợp của tiết mục trong bối cảnh sự kiện mang ý nghĩa nhân văn.

Sự cố lần này khiến hình ảnh của Jay Park bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng. Việc bị thay thế khỏi sự kiện dù đang là đại sứ thương hiệu có lẽ chỉ là khởi đầu cho chuỗi hệ lụy mà nam ca sĩ phải đối mặt. Trớ trêu thay, chính phong cách phóng khoáng và táo bạo - yếu tố từng làm nên thương hiệu Jay Park nay lại trở thành nguyên nhân đẩy anh vào rắc rối. Nhiều khán giả cho rằng vụ việc này có thể còn kéo theo nhiều “án phạt ngầm” khác trong tương lai, và Jay Park sẽ cần không ít thời gian để khôi phục lại hình ảnh sau cú trượt đáng tiếc này.

