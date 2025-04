Jessica Jung – một trong những biểu tượng đình đám của thế hệ idol Gen 2, từng là giọng ca chính của SNSD và được mệnh danh là "công chúa băng giá châu Á". Nhưng sau bảy năm rực rỡ cùng nhóm nhạc nữ huyền thoại này, cô bất ngờ tuyên bố bị ép rời nhóm vào năm 2014. Sự kiện chấn động này đã mở đầu cho một giai đoạn đầy sóng gió: từ rạn nứt với công ty chủ quản SM Entertainment, những tranh cãi xung quanh việc kinh doanh cá nhân, đến việc cô gần như biến mất khỏi các chương trình âm nhạc Hàn Quốc suốt một thập kỷ.

Jessica vẫn chứng minh sức hút và bản lĩnh của mình, tiếp tục theo đuổi đam mê theo cách riêng

Nhưng Jessica không dừng lại, cô tìm kiếm cơ hội mới ở Trung Quốc, tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và nhanh chóng lấy lại hào quang. Dù không còn chỗ đứng ở Kpop, Jessica vẫn chứng minh sức hút và bản lĩnh của mình, tiếp tục theo đuổi đam mê theo cách riêng.

7 năm sự nghiệp rực rỡ của Jessica cùng với SNSD cho đến lụi tàn vì bài đăng “bị ép rời khỏi nhóm”

Jessica Jung - sinh ra tại San Francisco và được công ty giải trí SM chiêu mộ về làm thực tập sinh vào năm 2000. Chính thức ra mắt vào năm 2007, Jessica là một trong những giọng ca chính và là thành viên nổi bật nhất của nhóm SNSD - nhóm nhạc nữ huyền thoại của Kpop. Trong suốt 7 năm hoạt động, SNSD đã gặt hái được vô số thành tựu lẫn trong nước và quốc tế và có những bài hit quốc dân như: Into The New World, Gee, Oh!, Genie, Run Devil Run, I Got A Boy, Mr.Mr.,...

Jessica từng là thành viên được ưu ái nhất SNSD

Là một trong những thành viên nổi bật nhất, Jessica không chỉ hoạt động trong âm nhạc mà còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia đóng phim, hát nhạc phim, góp giọng trong các ca khúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời xuất hiện trong hàng loạt chương trình giải trí đình đám. Vẻ ngoài cuốn hút cùng thần thái lạnh lùng giúp Jessica được truyền thông ưu ái gọi là "công chúa băng giá" của SNSD.

Vẻ ngoài cuốn hút cùng thần thái lạnh lùng giúp Jessica được truyền thông ưu ái gọi là "công chúa băng giá" của SNSD

Những tưởng, SNSD sẽ nguyên vẹn với 9 mảnh ghép nhưng cho đến tháng 9/2014, Jessica bất ngờ thông báo trên Weibo rằng cô bị ép rời khỏi nhóm. Nguyên văn bài thông báo của Jessica như sau: “Tôi đã rất phấn khích về các hoạt động sắp tới cùng fan thì sửng sốt vô cùng khi được công ty và 8 thành viên khác thông báo kể từ ngày hôm nay, tôi không còn là một thành viên của SNSD. Tôi đang bị khủng hoảng. Ưu tiên và tình yêu của tôi đó là được hoạt động như là một thành viên của SNSD, nhưng không có lý do chính đáng, tôi bị buộc phải rời nhóm”.

SNSD sẽ nguyên vẹn với 9 mảnh ghép nhưng cho đến tháng 9/2014, Jessica bất ngờ thông báo trên Weibo rằng cô bị ép rời khỏi nhóm

Công bố này ngay lập tức gây sốc cộng đồng fan Kpop. Nguyên nhân sâu xa được cho là xuất phát từ việc Jessica thành lập thương hiệu thời trang riêng Blanc & Eclare vào tháng 8/2014. SM Entertainment cho rằng Jessica tập trung quá nhiều vào kinh doanh và lơ là hoạt động nhóm, dẫn đến việc lịch trình của SNSD bị ảnh hưởng. Phía SM cũng đưa ra tuyên bố chính thức, khẳng định SNSD sẽ tiếp tục hoạt động với 8 thành viên, trong khi công ty vẫn quản lý các hoạt động cá nhân của Jessica.



Thời điểm đó, SNSD vừa phát hành album tiếng Nhật The Best, đánh dấu lần cuối cùng cả 9 thành viên cùng xuất hiện trong một dự án chung. Người hâm mộ bàng hoàng, cộng đồng fan Kpop chia làm hai luồng ý kiến trái chiều: một bên chỉ trích Jessica vì thiếu trách nhiệm với nhóm, một bên lại cho rằng SM quá khắt khe với cô. Đến năm 2015, SM chính thức thông báo Jessica rời công ty, chấm dứt mọi ràng buộc hợp đồng. Từ đó, cô bước vào một hành trình mới nhưng đầy chông gai.

Ca khúc cuối cùng có sự góp giọng của Jessica

Những hoạt động cá nhân sau khi “bị đuổi khỏi nhóm” của Jessica cũng không mấy khả quan

Sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với SM vào năm 2015, Jessica gần như rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung phát triển thương hiệu Blanc&Eclare cùng Tyler Kwon – doanh nhân cũng là bạn trai tin đồn của cô lúc bấy giờ. Ban đầu, thương hiệu thời trang này đạt được những thành công nhất định. Với phong cách thanh lịch, tối giản, Blanc&Eclare thu hút được sự chú ý của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), Mina (TWICE), Karina (aespa),... Năm 2019, công ty thông báo doanh thu đạt 20 tỷ won, mở rộng lên hơn 60 chi nhánh trên toàn cầu.

Sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với SM vào năm 2015, Jessica gần như rời xa ánh đèn sân khấu

Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, thương hiệu này bất ngờ dính vào một vụ kiện lớn. Tờ Osen đưa tin Blanc & Eclare bị Joy King Enterprises đệ đơn kiện tại Hồng Kông, yêu cầu thu hồi khoản nợ hơn 6,8 triệu USD. Điều này đặt ra nhiều nghi vấn về tình hình tài chính thực sự của công ty. Sau đó, một số cửa hàng tại Hàn Quốc và Trung Quốc đã đóng cửa, trong khi các nền tảng mạng xã hội của thương hiệu cũng dừng cập nhật từ năm 2023.

Sự sụp đổ dần dần của Blanc & Eclare cho thấy việc kinh doanh không hề dễ dàng, ngay cả với một ngôi sao nổi tiếng như Jessica. Câu chuyện của cô là minh chứng rõ ràng rằng danh tiếng không thể đảm bảo thành công tuyệt đối trong lĩnh vực thương mại.

Dù tạm gác hoạt động nghệ thuật một thời gian, Jessica không từ bỏ đam mê ca hát. Năm 2016, cô đầu quân vào công ty Coridel Entertainment – do Tyler Kwon sáng lập – và ra mắt solo với album With Love, J. Sản phẩm âm nhạc này nhận được phản hồi tích cực, đạt vị trí quán quân Gaon Album Chart và lọt vào Billboard World Albums. Ca khúc chủ đề Fly đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Dù vậy, điều gây khó hiểu là Jessica không hề xuất hiện trên bất kỳ chương trình âm nhạc nào tại Hàn Quốc để quảng bá album.

Ca khúc solo đầu tay của Jessica sau khi rời SNSD

Trong một buổi fanmeeting vào cuối năm 2016, khi được hỏi về lý do không tham gia các show âm nhạc, Jessica úp mở: "Tôi cũng muốn tham gia các chương trình âm nhạc lắm. Nếu tôi nói điều này, bạn có hiểu tôi muốn nói gì không?". Lời nói mập mờ này khiến nhiều người tin rằng cô đã bị SM Entertainment đưa vào "danh sách đen", khiến sự nghiệp ca hát tại Hàn Quốc bị đóng băng. Đây cũng là lý do mà sau album Wonderland (2016), Jessica gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh và âm nhạc, Jessica còn lấn sân sang lĩnh vực văn học khi cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay Shine vào năm 2020. Nội dung cuốn sách xoay quanh nhân vật Rachel, một cô gái người Mỹ gốc Hàn, gia nhập và hoạt động trong nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên mang tên Girls Forever. Ngay từ khi phát hành, Shine đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là cộng đồng fan Kpop, bởi những điểm tương đồng rõ rệt giữa câu chuyện trong sách và hành trình hoạt động của Jessica trong SNSD.

Jessica làm dậy sóng người hâm mộ khi ra mắt 2 cuốn sách kể về cuộc đời mình

Jessica sau đó cũng thẳng thắn xác nhận rằng Shine lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình, khiến nhiều người tin rằng đây là cách cô gián tiếp chia sẻ góc khuất của quá khứ. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên không ít tranh cãi, khi một bộ phận fan SNSD cho rằng Jessica đang cố tình ám chỉ và làm xấu hình ảnh của 8 thành viên còn lại.

Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Jessica vẫn tiếp tục phát hành phần hai mang tên Bright vào giữa năm nay, tiếp tục khai thác câu chuyện về cuộc sống của Rachel sau khi nổi tiếng. Điều này một lần nữa khiến cộng đồng fan Kpop dậy sóng, khi nhiều người vẫn cho rằng Jessica đang sử dụng tiểu thuyết để bày tỏ những ẩn ý về quãng thời gian đầy sóng gió của mình trong SNSD.

Bị SM ngầm cấm sóng ở Hàn Quốc, Jessica lên như "diều gặp gió" ở xứ Trung

Năm 2022, Jessica bất ngờ thông báo tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều năm bị cấm sóng ở Hàn Quốc. Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ dậy sóng và chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Jessica cuối cùng cũng đã quay trở lại đường đua âm nhạc. Một số bình luận khác không ngờ rằng nữ ca sĩ đã đi xuống đến mức phải tham gia cuộc thi sống còn để níu kéo danh tiếng.

Jessica tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2022

Trong suốt quá trình tham gia chương trình, Jessica không ngừng khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh sân khấu của mình khi liên tiếp giành chiến thắng trong 4 vòng công diễn đầu tiên. Đặc biệt, đến vòng công diễn thứ 5, cô tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi phải thể hiện cùng lúc hai ca khúc – một thử thách không hề dễ dàng. Với vai trò đội trưởng, Jessica không chỉ dẫn dắt nhóm một cách xuất sắc mà còn thể hiện phong độ đỉnh cao, giúp đội giành chiến thắng áp đảo với 1.384 phiếu bình chọn, giữ vững vị trí dẫn đầu.

Trong suốt 8 tập phát sóng Jessica chưa bao giờ xếp hạng cuối

Mỗi sân khấu của Jessica chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng và đều khiến họ mãn nhãn. Thậm chí trong suốt 8 tập phát sóng Jessica chưa bao giờ xếp hạng cuối và luôn đứng trong Top 3 tỷ tỷ được yêu thích nhất. đã được thành đoàn và ra mắt trong nhóm nhạc 10 thành viên trong đó có các chị đẹp như: Vương Tâm Lăng, Vu Văn Văn, Đàm Duy Duy,...

Jessica thành công thành đoàn ở vị trí thứ 2 tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3

Sau chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Jessica bắt đầu hoạt động năng nổ ở xứ Trung. Sự nghiệp của Jessica ở Trung Quốc đang mở ra nhiều cơ hội mới, trái ngược hoàn toàn với tình trạng bế tắc tại Hàn Quốc. Có thể nói, dù gặp không ít khó khăn, Jessica vẫn tìm được hướng đi mới để duy trì tên tuổi. Cô liên tiếp tham gia nhiều chương trình giải trí tại Trung Quốc và được ca hát nhiều hơn khi ở Hàn Quốc như: Giọng Ca Trời Ban, Great Dance Crew, Hello Saturday,... Hiện nay, Jessica vẫn xuất hiện trên các trang mạng xã hội và thỉnh thoảng vẫn ra sản phẩm âm nhạc mới như Beep Beep và Get it? Got it? Good kết hợp cùng Amber Liu vào cuối năm 2023.

Jessica liên tục xuất hiện trong các hoạt động giải trí ở Trung Quốc

Jessica Jung từng là một trong những nữ thần tượng đình đám nhất Kpop, nhưng cũng là minh chứng rõ nét cho sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Bị "cấm sóng" ở quê nhà, cô buộc phải tìm kiếm cơ hội ở Trung Quốc để tiếp tục đam mê âm nhạc. Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận Jessica vẫn giữ được sức hút đặc biệt và chứng minh cô không dễ bị lãng quên.

Kpop là nơi nơi mà một "công chúa băng giá" cũng có thể bị “đóng băng”

Có lẽ, câu chuyện của Jessica Jung không chỉ là một bài học về sự bền bỉ, mà còn phản ánh mặt tối của ngành công nghiệp Kpop: nơi mà ngay cả một "công chúa băng giá" cũng có thể bị “đóng băng”.