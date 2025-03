Tối 22/3, Tiffany Young - thành viên SNSD đã chính thức tổ chức fan-concert tour Here For You tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Đây cũng là sự kiện khởi động cho fancon tour đầu tay của thành viên nhóm nữ quốc dân. Trước đó, Tiffany đã đặt chân đến TP.HCM vào ngày 21/3, được đón chào bởi sự nhiệt tình và tình yêu thương của các SONE Việt.

Fancon của Tiffany diễn ra trùng ngày concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-3, nhưng không vì thế mà mất nhiệt. BTC show công bố bán sạch vé, sự kiện ngập trong biển lightstick hồng với quy mô ước tính tầm 4000 nghìn khán giả, ngồi chật kín khán đài.

Fancon của Tiffany tại TP.HCM sold-out với quy mô tầm 4000 khán giả

Tiffany xuất hiện trong tiếng vỗ tay, hú hét vỡ oà của người hâm mộ. "Chị trẻ" xinh phát sáng trong bộ váy vàng đúng chuẩn công chúa. Tiffany mở màn show với ca khúc Magnetic Moon đậm chất cổ tích. Visual sau 18 năm debut vẫn ngọt ngào, xao xuyến không thể rời mắt. Tiffany Young cùng "mắt cười" biểu tượng làm fan luỵ tim mỗi khi nở nụ cười.

Tiffany mở đầu show với tiết mục mơ mộng như cổ tích

Nhan sắc không tuổi của Tiffany Young, mắt cười vẫn khiến người ta xao xuyến như thời mới debut

Sau tiết mục mở màn, Tiffany dành thời gian chào fan Việt, đọc thư fan gửi. Cô nàng còn được SONE Việt "dí" nói câu "Bà nói thiệt hông bà Thơ" cực hài hước. Tiffany rất hứng thú khi đu trend Việt Nam. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tái hiện màn intro "Việt Nam! Put It Back On!" cực slay.

Tiffany được fan Việt chỉ cho cách nói câu "Bà nói thiệt hông bà Thơ"

Ngoài những phần giao lưu, trò chuyện và chơi game với fan, Tiffany còn mang đến nhiều ca khúc nổi tiếng như Party, I Just Wanna Dance,... phô diễn khả năng làm chủ sân khấu đáng nể của idol có gần 20 năm kinh nghiệm. Không dừng lại ở đó, Tiffany còn thể hiện một số tiết mục cover như hát ca khúc Talking To The Moon và Ditto của NewJeans. Ở tuổi U40, Tiffany vẫn dễ dàng hoá thân vào hình tượng cô nàng trung học, vừa nhảy vừa hát bản hit đầy năng lượng của nhóm nhạc đàn em. Là vocal nổi tiếng của SNSD, giọng live của Tiffany đúng là không có gì để chê.

Tiffany cover Ditto của NewJeans cực mượt

Visual đúng chuẩn Tiffany Young

Chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho tour fancon châu Á đầu tay, Tiffany không khỏi bất ngờ khi được người hâm mộ ủng hộ nhiều đến như vậy. Cô bồi hồi chia sẻ, rất cảm kích tấm lòng SONE Việt và đã có những giây phút đẹp nhất, đáng nhớ nhất tại Việt Nam. Vì lý do đó, Tiffany sẽ cố gắng để đến Việt Nam thêm nhiều lần nữa. Nữ ca sĩ rưng rưng nước mắt khi xem video fan Việt chuẩn bị, nhìn lại hành trình 2 thập kỷ đồng hành từ khi ra mắt cùng SNSD đến hiện tại.

Tiffany và SONE Việt đồng ca Into The New World

Khoảnh khắc vỡ oà nhất trong 2 tiếng fancon chính là lúc hàng nghìn fan cùng Tiffany đồng ca thánh ca debut Into The New World. Đây cũng là ca khúc duy nhất của SNSD mà Tiffany thể hiện trong sự kiện cá nhân. Fanchant bùng nổ của fan Việt khiến khán đài chìm đắm trong giai điệu Into The New World. Tiffany như được debut thêm một lần nữa trong vòng tay SONE Việt. Những màn highnote nội lực của cô khiến người nghe "nổi da gà".

Highnote nổi da gà của giọng ca nội lực nhóm nữ thời đại

Giây phút bồi hồi nhất fancon

Sự kiện khép lại trong sự lưu luyến không nỡ chia tay

Sự kiện khép lại trong sự lưu luyến không nỡ chia tay. Thanh xuân rực rỡ của SONE như sống lại với Tiffany. Người hâm mộ Việt hiện "manifest" nhóm nữ thời đại sẽ tổ chức concert kỷ niệm 20 năm thành lập, khi ấy, không khí chắc chắn còn thăng hoa hơn bao giờ hết.