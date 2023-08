Tranh cãi clip triệu view: Tiffany (SNSD) công khai cà khịa Jessica ở sự kiện tại Mỹ?

Mới đây, Tiffany (SNSD) vướng nghi vấn "cà khịa" cựu thành viên Jessica khi tham dự sự kiện do Samsung tổ chức vào hôm 29/7 tại New York (Mỹ). Theo Koreaboo, khi nữ ca sĩ đình đám đang trải nghiệm thử sản phẩm, 1 khán giả bỗng la lên câu hát quen thuộc của Jessica trong bài I Got A Boy: "Bring it back to 140". Không cần tới 1 giây suy nghĩ, Tiffany đáp lại luôn: "Vậy thì hơi nhanh rồi cô gái". Đến thời điểm hiện tại, đoạn video đã hút về hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận.

Sau khi xem clip, 1 bộ phận khán giả bất ngờ để lại những bình luận tiêu cực. Theo những netizen này, fan nữ cố tình hét lên câu hát nổi tiếng của cựu thành viên SNSD với mục đích không mấy tốt đẹp nhằm gây sự chú ý. Và việc Tiffany cười tươi hưởng ứng bỗng được cho là đang cà khịa người đồng đội cũ.

Tiffany xuất hiện với diện mạo xinh đẹp rạng ngời trong sự kiện…

... nhưng màn tương tác giữa cô và 1 khán giả mới trở thành tâm điểm. Khi 1 fan đột nhiên la lên câu hát quen thuộc của Jessica trong ca khúc I Got A Boy, Tiffany đã đáp lại rằng: “Vậy thì hơi nhanh rồi cô gái”

Màn tương tác giữa Tiffany và khán giả nữ tưởng chừng bình thường nhưng bỗng bị 1 bộ phận netizen chỉ trích. Đáng chú ý, Tiffany còn dính nghi vấn cà khịa Jessica

Nhiều khán giả ngay lập tức đã lên tiếng bênh vực Tiffany bằng cách khẳng định nữ ca sĩ có màn giao lưu vô cùng lịch sự với khán giả. Theo lời người hâm mộ, 140 ở câu hát của Jessica là nhịp beat trong 1 phút. Và câu hát "Bring it back to 140" mang nghĩa "Đưa ca khúc về lại nhịp beat 140".

Trong âm nhạc, bài hát có nhịp beat 140 được xem là có nhịp điệu nhanh. Vậy nên, Tiffany mới trả lời rằng: "Vậy thì hơi nhanh rồi cô gái". Đặt vào ngữ cảnh, có thể thấy màn tương tác giữa Tiffany và khán giả hết sức bình thường, không hề có ý cà khịa Jessica hay ai khác.

Bản thân cô gái tương tác với Tiffany cũng đã lên tiếng giải thích về tình huống ngày hôm đó. Cô khẳng định mình không biết câu hát đó là của Jessica và hoàn toàn không có ác ý. Đồng thời, cô cũng khẳng định Tiffany không hề cà khịa cựu thành viên SNSD như 1 bộ phận netizen đồn đoán.

Cô gái tương tác cùng Tiffany vừa mới lên tiếng bênh vực thành viên SNSD

Nguồn: Koreaboo