HOT: "Công chúa mắt cười" của SNSD xác nhận tổ chức concert tại Việt Nam, giá vé gây chú ý

Chiều 12/2/2025, Tiffany Young - thành viên nhóm nữ quốc dân SNSD bất ngờ thông báo sẽ mang fan-concert tour Here For You đến Việt Nam. Theo đó, sự kiện fan-concert đầu tiên của Tiffany ở Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 22/3 tới đây, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Thông tin khiến người hâm mộ, đặc biệt là các SONE (fandom SNSD) và Young One (fandom Tiffany) vô cùng hào hứng.

Tiffany Young - thành viên nhóm nữ quốc dân SNSD thông báo tổ chức fan-concert Here For You tại TP.HCM, Việt Nam

Tiffany là thành viên đầu tiên của SNSD tổ chức show cá nhân tại Việt Nam. Đặc biệt, Tiffany còn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên, khởi động cho fan-concert tour Here For You. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu 18 năm hoạt động âm nhạc của Tiffany. Không chỉ trình diễn những bản hit đã làm nên tên tuổi như I Just Wanna Dance, Born Again,... Tiffany còn chuẩn bị những tiết mục dành riêng cho fan Việt. Đêm diễn hứa hẹn sẽ để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, đầy cảm xúc.

Vé fan-concert Tiffany sẽ được mở bán trên nền tảng C-Ticket vào ngày 19/2/2025. Với 6 hạng vé, dao động trong khoảng 1.8 triệu đồng đến 5.5 triệu đồng. Giá vé nằm ở mức hợp lý, hứa hẹn sẽ là cuộc đua gay cấn giữa các SONE và Young One để tranh được cơ hội gặp gỡ thần tượng.

"Công chúa mắt cười" của SNSD

Tiffany Young lần đầu ra mắt dưới đội hình nhóm nữ Kpop huyền thoại - SNSD hay còn gọi là Girl's Generation. SNSD là nhóm nhạc đình đám của SM, nổi tiếng toàn châu Á với loạt hit mang tầm quốc dân như Gee, Genie, Oh!, The Boys, I Got A Boy,... Trong các thành viên, Tiffany được biết đến với biệt danh "công chúa mắt cười", sở hữu giọng hát ngọt ngào, vẻ ngoài xinh đẹp đúng chuẩn công chúa.

Năm 2017, Tiffany kết thúc hợp đồng độc quyền, rời SM Entertainment nhưng vẫn là một mẩu của SNSD. Sau đó, nữ thần tượng quay trở lại Los Angeles để học diễn xuất và theo đuổi sự nghiệp âm nhạc solo. Tháng 3/2018, Tiffany đổi nghệ danh mới Tiffany Young. Hậu rời SM, Tiffany phát hành các sản phẩm âm nhạc độc lập, duy trì hoạt động nghệ thuật ở cả Hàn và Mỹ. Năm 2022, SNSD comeback với sản phẩm kỷ niệm 15 năm thành lập. Tiffany gây sốt với visual "không tuổi", sang chảnh gấp bội ở tuổi ngoài 30.

Tiffany trong lần mới nhất comeback cùng SNSD

Sắp gặp gỡ "mắt cười" nổi tiếng, hiện các SONE và Young One Việt vô cùng phấn khích. Sự kiện do inD Communication tổ chức, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc bùng nổ và đầy cảm xúc dành cho cộng đồng SONE và Young One Việt Nam. inD Communication – inD viết tắt của Innovation Next Door – là đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đã thành công tổ chức các concert cho nghệ sĩ trong nước và quốc tế nổi bật như Michael Learns To Rock Concert Tour tại TpHCM, Hẹn Yêu, An Concert,...

