Cấm sóng nam ca sĩ 3 năm vì tội cờ bạc trái phép

Nhiều ngôi sao Kpop khi vướng vào những bê bối lớn thường buộc phải đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động để tránh vướng phải những phẫn nộ lên đến đỉnh điểm của người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp nghệ sĩ bị một số đài truyền hình như KBS hay MBC thẳng tay ra lệnh cấm sóng.

Trong đó phải kể đến trường hợp của cựu thành viên nhóm H.O.T - Tony Ahn khi anh bị buộc tội cá cược cờ bạc trái phép trên nền tảng thể thao trực tuyến bất hợp pháp vào năm 2013 cùng với nghệ sĩ Tak Jae Hoon và diễn viên hài Lee Soo Geun. Cáo buộc này khiến Tony Ahn và 2 nghệ sĩ nhận hình phạt từ 6-10 tháng tù giam cộng thêm 2 năm quản chế.

Nam idol đình đám một thời Tony Ahn - cựu thành viên nhóm H.O.T từng nhận 6-10 tháng tù giam và 2 năm quản chế vì tội cờ bạc trái phép

Sau khi bị đưa ra tòa xét xử, các nghệ sĩ này đã lập tức bị cấm sóng và rút khỏi tất cả các chương trên kênh KBS và MBC. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Tony Ahn khi không những bị đình chỉ hoạt động mà toàn bộ những ca khúc anh từng tham gia - bao gồm cả những bản hit huyền thoại của nhóm H.O.T cũng bị cấm sóng trên đài.

Vào thời điểm này, quyết định cấm được đài KBS đưa ra là không có thời hạn. Thế nhưng, lệnh cấm đối với nam nghệ sĩ đã chính thức được dỡ bỏ vào 3 năm sau đó.

Tony Ahn từng bị cấm sóng trong suốt 3 năm vì vi phạm pháp luật

Tony Ahn là cái tên không còn xa lạ với thế hệ fan Kpop đời đầu. Debut năm 1996 trong vai trò thành viên nhóm nhạc huyền thoại H.O.T, Tony Ahn cùng các thành viên từng làm khuynh đảo làng nhạc Hàn với loạt hit gắn liền tuổi thanh xuân như Candy, We Are the Future… Sau khi H.O.T tan rã, anh tiếp tục hoạt động solo và tham gia nhiều chương trình giải trí.

Màn trình diễn ca khúc Candy của nhóm H.O.T trên đài MBC vào năm 1996

H.O.T từng là nhóm nhạc huyền thoại Kpop một thời với nhiều bản hit gắn liền với thế hệ các fan Kpop đời đầu

Bên cạnh sự nghiệp, Tony Ahn từng gây chú ý với chuyện tình ngắn ngủi cùng nữ ca sĩ/diễn viên Hyeri (Girl's Day). Dù cả hai chỉ hẹn hò trong thời gian 8 tháng, mối quan hệ "chú - cháu" chênh 16 tuổi này từng khiến truyền thông Hàn Quốc xôn xao một thời vì sự đáng yêu và chênh lệch tuổi tác dễ thương giữa cặp đôi.

Tony Ahn và Hyeri từng có khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi

Trang Sport Seoul từng đưa tin cặp đôi hẹn hò vào tháng 4/2013