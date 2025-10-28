Loạt MV “ăn chơi” của Binz bay màu, đại diện lên tiếng

Sáng 28/10, khán giả phát hiện loạt MV đình đám của Binz như Krazy, They Said, Thôi Anh Không Chơi Đâu đồng loạt biến mất khỏi YouTube. Khi tìm kiếm, các MV bản chính thức đều không còn hiển thị. Đây là những bản hit từng làm nên tên tuổi của Binz, định hình phong cách rapper “bad boy” giai đoạn 2017 - 2018.

Kênh YouTube của Binz: Hiện không thể tìm thấy 3 MV Krazy, They Said, Thôi Anh Không Chơi Đâu

Việc 3 MV có nội dung nhạy cảm đột ngột biến mất khỏi kênh YouTube của Binz đang khiến dư luận xôn xao. Hiện kênh YouTube chính thức của anh vẫn hoạt động bình thường, các sản phẩm khác như Bigcityboi hay EP mới phát hành vẫn hiển thị đầy đủ. Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước đó, vào tối 26/10, Binz vừa trở lại với ca khúc Em.

Đại diện SS Label chia sẻ, công ty đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát của nghệ sĩ để phù hợp với định hướng hiện tại

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã liên hệ với SS Label - công ty quản lý Binz. Đại diện SS Label chia sẻ, công ty đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát của nghệ sĩ để phù hợp với định hướng hiện tại. Việc này xuất phát từ các chủ trương mới của cơ quan quản lý văn hóa.

"Xuất phát từ việc theo dõi sát sao chủ trương mới của các cơ quan quản lý văn hóa, chúng tôi đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát để đảm bảo phù hợp với định hướng hiện tại của công ty. Trong thời gian tới, SSL sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm âm nhạc theo ngôn ngữ riêng nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần thúc đẩy nền văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh và văn minh", đại diện SS Label cho biết.

Phía Binz chủ động ẩn các MV có nội dung nhạy cảm

Thời gian gần đây, hàng loạt ca khúc rap Việt bị cơ quan chức năng “điểm danh” vì nội dung lệch chuẩn. Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi làm việc về tình trạng ca từ phản cảm trong âm nhạc.

Tại đây, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: “Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục và truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Các biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc.”