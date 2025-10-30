Vũ trụ số của aespa: Bản thể thật - ảo song hành, hứa hẹn mở ra không gian chưa từng thấy tại 8WONDER Winter 2025

Giữa tiết trời se lạnh của tháng 12, đại nhạc hội 8WONDER Winter 2025 - Symphony Of Stars sẽ diễn ra sẽ vào ngày 6/12 sắp tới tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Tiếp nối thành công vang dội của Moments Of Wonder hồi tháng 8, 8WONDER nay trở lại với phiên bản mùa đông hoành tráng hơn, cảm xúc hơn, quy tụ những ngôi sao đẳng cấp thế giới gồm Alicia Keys, Dimash, aespa cùng các đại diện Việt Nam như Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và MAYDAYs.

8WONDER Winter 2025 được ví như bản giao hưởng của những vì sao, khi âm nhạc, công nghệ và văn hoá giao thoa trong một đại hội âm nhạc Với xu hướng "green festival” (lễ hội xanh) tiên phong, sự kiện năm nay hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa tầng: từ nghệ thuật trình diễn, ẩm thực, thể thao đến không gian kết nối cộng đồng.

Trong dàn nghệ sĩ quốc tế đình đám, cái tên được giới trẻ mong chờ nhất chính là aespa - nhóm nữ top đầu gen 4 Kpop, đồng thời là nhân vật tiên phong trong kỷ nguyên metaverse. Không chỉ chinh phục khán giả bằng chất nhạc độc đáo và visual vô thực như AI, aespa còn định nghĩa lại ranh giới giữa thực và ảo, khi mỗi sân khấu trình diễn đều đóng vai trò như cánh cửa mở ra thế giới song song đầy mê hoặc.

aespa và vũ trụ Metaverse độc nhất làm nên sức hút không tưởng

Khi aespa ra mắt vào năm 2020, công chúng Kpop chưa từng thấy một nhóm nhạc nào giống họ. Không chỉ có bốn thành viên ngoài đời thực gồm Karina, Winter, Giselle và NingNing, aespa còn có một “bản thể kỹ thuật số” sống trong không gian được gọi là FLAT: æ-Karina, æ-Winter, æ-Giselle và æ-NingNing. Những bản thể này – gọi chung là “æs” (phát âm như “eye”) – được tạo nên từ dữ liệu mà các cô gái đã chia sẻ trên internet.

Khác với những concept mang tính hình tượng thường thấy, aespa thực sự vận hành trong một vũ trụ có cốt truyện riêng, nơi công nghệ, dữ liệu và âm nhạc đan cài thành hệ thống mang tên SMCU (SM Culture Universe). Ở trung tâm của thế giới này là hai khái niệm then chốt: FLAT và KWANGYA, được xem là nền móng cho toàn bộ hành trình mà aespa đã kể qua các MV như Black Mamba, Next Level, Savage…

Theo lý giải của SM Entertainment, FLAT là không gian kỹ thuật số nơi các bản thể ảo của aespa sinh sống. Thông qua một đường kết nối đặc biệt có tên SYNK, các cô gái thật có thể tương tác, cảm nhận và chia sẻ cảm xúc với phiên bản æ của mình. Nhưng rồi, sinh vật bí ẩn Black Mamba xuất hiện, phá vỡ đường SYNK và cắt đứt liên kết giữa hai thế giới. Để khôi phục cân bằng, aespa phải bước vào KWANGYA - vùng hỗn mang nằm ngoài rìa FLAT, nơi mọi dữ liệu lỗi và thế lực tiêu cực tồn tại. Đây là không gian mang tính ẩn dụ: vừa tượng trưng cho thế giới ngoài tầm kiểm soát, vừa phản ánh cách con người ngày nay đối mặt với sự hỗn loạn của công nghệ và mạng xã hội.

Sự góp mặt của aespa tại 8WONDER Winter 2025 được kỳ vọng sẽ là màn trình diễn giàu yếu tố thị giác nhất trong lịch sử đại nhạc hội này. Với các bản hit như Next Level, Savage hay Drama, aespa không chỉ mang đến âm nhạc sôi động mà còn tái hiện một phần metaverse của họ ngay trên sân khấu. Sự kết hợp giữa hiệu ứng hình ảnh, công nghệ ánh sáng và biểu diễn sống được cho là sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ nét tinh thần song song 2 thế giới, nơi con người thật và bản thể t số cùng tỏa sáng.

Sau 5 năm hoạt động, aespa đã chứng minh rằng họ không chỉ là nhóm nhạc thử nghiệm, mà là gương mặt dẫn đầu Kpop, xây cầu nối nghệ thuật, công nghệ và bản sắc con người hòa quyện với nhau. Và 8WONDER Winter 2025 chính là “next level” tiếp theo, nơi hành trình ấy vẫn sẽ được viết tiếp ngay giữa ở Việt Nam.

Mỗi sản phẩm âm nhạc của aespa đều được thiết kế như một chương phim riêng biệt, có bối cảnh, tuyến nhân vật và cao trào rõ ràng. Từ Black Mamba, Next Level đến những Supernova hay Armageddon - tất cả đều có sự hiện diện của những ẩn số thuộc Metaverse của aespa. Thành công của nhóm không chỉ gói gọn trong những lượt view MV hay giải thưởng, mà còn ở cách họ kéo khán giả tiến gần hơn tới tương lai của Kpop: ranh giới giữa nghệ sĩ và công nghệ, giữa thật và ảo, giữa biểu diễn và kể chuyện dần trở nên mờ nhòe.

Trên sân khấu, aespa mang đến một bữa tiệc thị giác đúng nghĩa với ánh sáng, đồ họa 3D, hiệu ứng AR/XR được đan cài khéo léo để khán giả có cảm giác như đang bước vào thế giới FLAT hay KWANGYA. SM Entertainment đã biến những màn trình diễn của nhóm thành sân khấu metaverse, dung hòa công nghệ và âm nhạc một các chân thực và mãn nhãn. Cách aespa làm âm nhạc vì thế luôn mang tính tương tác cao khi người nghe không chỉ là khán giả, mà là người đồng kiến tạo trải nghiệm.

4 bông hoa aespa sẽ mang những gì đến 8WONDER Winter 2025?

Với việc aespa góp mặt trong line-up, 8WONDER Winter 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lễ hội âm nhạc hoành tráng và hiện đại bậc nhất vào khoảng cuối năm 2025 ở Việt Nam. Sự xuất hiện của nhóm nữ Kpop đình đám này không chỉ mang đưa đại nhạc hội lên tầm cỡ quốc tế mà còn hứa hẹn mở ra một không gian biểu diễn đậm tính futuristic - cyber. Nguời hâm mộ có thể chứng kiến tận mắt cách ekip và aespa biến công nghệ và âm nhạc hòa làm một. Những yếu tố từng làm nên thương hiệu aespa như hiệu ứng ảo AR/XR, trình diễn tương tác, hay concept KWANGYA - FLAT hoàn toàn có thể được tái hiện trên sân khấu 8WONDER, tạo nên một trải nghiệm chưa từng có tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ riêng aespa, tính đa dạng trong line-up 8WONDER Winter 2025 từ những ngôi sao quốc tế cho đến các nghệ sĩ hàng đầu Vpop cũng cho thấy bước tiến mới của các lễ hội âm nhạc trong nước: quy mô lớn hơn, đầu tư bài bản hơn và bắt kịp xu hướng toàn cầu. Những năm gần đây, khán giả Việt đã bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm mới, tiêu chuẩn nghe nhạc dần được nâng cao. Chính vì vậy, 8WONDER không chỉ dừng lại ở một đêm diễn, mà là minh chứng cho sức bật của thị trường giải trí Việt Nam đang từng bước hòa mình vào dòng chảy quốc tế, sẵn sàng chào đón những “kỳ quan” âm nhạc thế hệ mới.