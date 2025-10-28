Aespa mang “vũ trụ” K-pop đến Hà Nội cùng 8Wonder Winter 2025

Với phong cách đặc trưng kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh và công nghệ, nhóm nữ đến từ Hàn Quốc này sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam một trải nghiệm chưa từng có. Symphony of Stars hứa hẹn sẽ là sân khấu nơi không còn khoảng cách giữa thực và ảo, mở ra kỷ nguyên mới cho concert K-pop tại Việt Nam.

Aespa - Biểu tượng K-pop thế hệ 4 và câu chuyện metaverse

Từ khi ra mắt năm 2020, aespa đã khiến giới âm nhạc Hàn Quốc chấn động khi mang đến một mô hình nhóm nhạc chưa từng có: vừa có thành viên thật, vừa có bản thể ảo. Tên gọi "aespa" được ghép từ hai phần chính: "ae" trong "Avatar X Experience" (Trải nghiệm Avatar X) và "aspect" (khía cạnh, mặt khác). Cái tên thể hiện cho concept "gặp gỡ một avatar khác của bản thân để cùng trải nghiệm một thế giới mới". Ý tưởng này là nền tảng cho toàn bộ thế giới quan của nhóm, nơi bốn cô gái thật cùng bốn bản thể ảo (ae) song hành trong vũ trụ metaverse mà SM Entertainment xây dựng.

Bốn cô gái Karina, Winter, Giselle và NingNing không chỉ hoạt động trên sân khấu, mà còn đồng hành cùng bốn "ae-avatar" trong một thế giới ảo mang tên KWANGYA, nơi con người và công nghệ hòa làm một. Thế giới KWANGYA không đơn thuần là ý tưởng trong MV, mà là vũ trụ xuyên suốt các sản phẩm âm nhạc, được kết nối bởi hệ thống "SYNK", cầu nối giữa người thật và avatar.

Mỗi lần aespa trở lại, họ lại mở rộng thêm những mảnh ghép của vũ trụ đó, biến âm nhạc trở thành hành trình kể chuyện liền mạch. Khái niệm tưởng như xa vời này dần trở thành yếu tố khiến nhóm khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của K-pop. Khi nhiều nhóm nữ gen 4 theo đuổi hình ảnh dễ thương hoặc nổi loạn, aespa chọn đi ngược dòng: lạnh lùng, bí ẩn và đậm hơi thở công nghệ. Họ không hướng đến việc chinh phục người nghe bằng giai điệu bắt tai đơn thuần, mà bằng trải nghiệm đa giác quan: nơi âm thanh, hình ảnh và công nghệ cùng kể một câu chuyện.

Khi công nghệ và hình ảnh tương lai hòa quyện

Nếu có một nhóm nhạc thể hiện trọn vẹn tinh thần "tương lai" của K-pop, đó chắc chắn là aespa. Từ âm nhạc, thời trang đến sân khấu, mọi thứ đều được tạo dựng như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong Next Level, Karina hóa thân như một nhân vật AI, còn Savage đưa nhóm vào thế giới ảo KWANGYA đối đầu "quái vật" Black Mamba. Đến Armageddon, aespa tái khẳng định bản sắc với phong cách avant-garde xen lẫn hơi thở cyberpunk – vừa hiện đại, vừa nổi loạn.

Từng sản phẩm đều được xây dựng như một chương phim, với bối cảnh, nhân vật, diễn tiến và điểm cao trào. Thành công của aespa không chỉ nằm ở những con số khổng lồ về lượt xem hay giải thưởng, mà còn ở việc họ đã đưa khán giả đến gần hơn với tương lai của K-pop: nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và công nghệ, giữa thực và ảo, giữa biểu diễn và kể chuyện dần mờ đi.

Mỗi sân khấu của aespa là một "bữa tiệc thị giác" kết hợp tinh vi giữa ánh sáng, đồ họa 3D, hiệu ứng AR và XR, khiến khán giả như bước vào thế giới ảo. SM Entertainment đã biến những buổi diễn của nhóm thành "sân khấu metaverse", nơi công nghệ không làm nguội âm nhạc mà khiến cảm xúc thăng hoa hơn. Dưới lớp kỹ thuật hiện đại, bốn cô gái vẫn giữ cá tính rõ nét: Karina mạnh mẽ, Winter trong trẻo, Giselle phóng khoáng và NingNing đầy cảm xúc. Âm nhạc giúp người nghe cảm nhận tinh thần của aespa, còn hình ảnh cho họ thấy tương lai - nơi thời trang, công nghệ và bản sắc hòa quyện thành một phong cách "cyber-futuristic" đậm dấu ấn riêng của nhóm.

8Wonder Winter 2025, nơi aespa mở cánh cửa tới thế giới mới

Sự góp mặt của aespa trong đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 – sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức tại tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẽ là một dấu ấn đáng nhớ, không chỉ cho nhóm mà còn cho cả thị trường âm nhạc Việt Nam. Đây là lần đầu tiên khán giả Việt được tận mắt chứng kiến một "vũ trụ concert" đúng nghĩa: nơi âm nhạc, công nghệ và hình ảnh kết hợp để kể một câu chuyện xuyên suốt.

Những bản hit như Next Level, Savage, Drama hay Armageddon hứa hẹn sẽ khuấy động không khí bằng âm nhạc sôi động và hiệu ứng hình ảnh sống động. Với phong cách biểu diễn đậm tính tương lai, nhóm sẽ đưa người hâm mộ Việt Nam đi qua hành trình âm nhạc vừa hiện đại, vừa đầy cảm xúc, nơi mọi giác quan đều được đánh thức.

Sự xuất hiện của aespa cũng cho thấy tầm nhìn tiên phong của Vingroup và 8Wonder khi mang những xu hướng giải trí toàn cầu đến gần hơn với khán giả Việt. Trong bối cảnh âm nhạc thế giới đang bước vào thời kỳ kết hợp giữa sân khấu thật và không gian số, aespa là hình mẫu hoàn hảo cho tương lai ấy, nơi cảm xúc không bị thay thế bởi công nghệ, mà được nhân lên nhờ công nghệ.

aespa không chỉ mang đến Hà Nội âm nhạc của K-pop, mà còn mang theo tinh thần của một thế hệ nghệ sĩ mới. Với họ, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn, mà là cánh cổng mở ra tương lai của âm nhạc: nơi nghệ sĩ, công nghệ và khán giả cùng hòa vào một thế giới chung.

Và khi đêm diễn tại 8Wonder Winter 2025 bắt đầu, Hà Nội sẽ không chỉ là điểm dừng chân, mà sẽ trở thành nơi khởi đầu cho một trải nghiệm "thật mà ảo" chưa từng có trong lịch sử K-pop tại Việt Nam.