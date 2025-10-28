Sáng 28/10, ca sĩ Vũ Hà (Vũ Ngọc Hà) là một trong 141 bị cáo bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô hơn 2.600 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman (Hà Nội). Theo cáo buộc, Vũ Hà đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 2.600 đô (khoảng 65 triệu đồng).

Các bị cáo tại phiên tòa xử vụ đánh bạc 2.500 tỉ đồng tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội - Ảnh: Ninh Cơ

Vũ Hà tại phiên xét xử sáng 28/10. Ảnh: Ninh Cơ

Dù hiện tại đang vướng vào vòng lao lý, Vũ Hà từng là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8x, 9x. Nam ca sĩ vốn được biết đến là một nghệ sĩ hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, dẫn chương trình đến làm YouTube. Ở thời điểm đỉnh cao, cát-xê của Vũ Hà từng là con số khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Theo lời nam ca sĩ, từng có giai đoạn anh đắt show đến mức phải chạy ba điểm diễn trong cùng một đêm, trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 1-2 giờ sáng. Những chuyến đi diễn xuyên đêm ở Năm Căn, Cà Mau với cảnh “phóng bobo bay trên rạch” trở thành ký ức khó quên trong hành trình nghệ thuật của anh.

Vũ Hà từng rất đắt show khi còn năng nổ ca hát

Thời điểm đó, lịch diễn của Vũ Hà kín mít, hầu như không có ngày nghỉ. Cát-xê mỗi show lên đến 6 triệu đồng - một con số rất lớn vào thời bấy giờ. Các show sau được giảm xuống 3 triệu để “bầu show có lời”, nhưng tổng thu nhập mỗi đêm vẫn khoảng 12 triệu đồng, trong khi giá vàng chỉ hơn 400 nghìn một chỉ. Tính ra ở thời điểm đó, Vũ Hà kiếm được 3 cây vàng chỉ trong 1 đêm diễn.

Anh kể vui rằng, cứ mỗi tuần đi hát là đổi được một chuỗi vàng, đến mức phải dùng cả vali để chứa, cuối tháng lại mang về cho vợ. Thậm chí, bầu show muốn mời anh cũng phải đặt cọc trước, minh chứng cho độ hot của cái tên Vũ Hà trên thị trường ca nhạc tỉnh.

Vũ Hà kiếm được tổng cộng 12 triệu mỗi đêm ở thời điểm đó, tương đương 3 cây vàng

Dù kiếm được nhiều tiền, Vũ Hà không tiêu xài hoang phí mà đầu tư ngược lại cho nghệ thuật. Anh cho biết, một chiếc ô tô khi đó đã ngốn hàng trăm cây vàng, còn mỗi MV tưởng đơn giản cũng tốn đến hơn bốn cây vàng. Với nam ca sĩ, đó là thời kỳ vừa vất vả vừa huy hoàng, khi niềm vui sân khấu, khán giả và hào quang đều gói gọn trong từng đêm diễn.

Trước khi bị đem ra xét xử, Vũ Hà không còn đi diễn nhiều, hạn chế xuất hiện trên sân khấu. Khi dần Hạ nhiệt, nam ca sĩ đón nhận điều đó với tâm thế khá bình thản. Anh chọn cách tạm dừng ca hát, khép lại một giai đoạn sôi động trong sự nghiệp. Thế nhưng, khoảng thời gian đầu sau khi nghỉ, thói quen đứng sân khấu vẫn như ăn sâu vào máu.

Suốt hơn một năm, mỗi đêm Vũ Hà vẫn trang điểm, lái xe đến sân khấu Trống Đồng chỉ để nghe tiếng quảng cáo, đi một vòng quanh như thể mình vẫn còn đang chạy show, rồi lặng lẽ trở về nhà cho nguôi nỗi nhớ ánh đèn và tiếng vỗ tay.