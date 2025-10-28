Thời đỉnh cao của 3 thành viên EXO

Từ một nhóm nhạc từng bị nghi ngờ về khả năng kế thừa đàn anh, EXO đã tạo nên kỷ nguyên triệu bản, định hình thế hệ thứ ba của Kpop. Sự nghiệp của EXO được xem là đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất trong giai đoạn 2013 - 2017, đặc biệt sau cú nổ toàn cầu Growl. Từ 2014 đến 2017, EXO gần như “thống trị” Kpop. Các album Overdose, Exodus, Ex’act và The War đều đạt doanh số khủng, trong đó Call Me Baby, Monster, Ko Ko Bop,... trở thành biểu tượng âm nhạc Gen 3.

Từ 2014 đến 2017, EXO gần như “thống trị” Kpop

EXO còn lập kỷ lục 5 năm liên tiếp bán hơn một triệu bản cho mỗi album phòng thu, trở thành nhóm đầu tiên đạt danh hiệu “Triple Million Seller” (3 lần bán triệu bản). Cụm từ “ông hoàng triệu bản” ra đời từ đây, kéo theo chuỗi Daesang liên tiếp, khẳng định vị thế nhóm nhạc số một Hàn Quốc cho EXO lúc bấy giờ.

Được thành lập năm 2016, EXO-CBX (Chen, Baekhyun, Xiumin) là tổ hợp ba giọng ca xuất sắc nhất nhóm

Không chỉ hoạt động nhóm, EXO còn mở rộng sang các unit nhỏ. Đáng chú ý nhất là EXO-CBX. Được thành lập năm 2016, EXO-CBX (Chen, Baekhyun, Xiumin) là tổ hợp ba giọng ca xuất sắc nhất nhóm. Chỉ sau một ngày ra mắt với mini-album Hey Mama!, nhóm lập tức chiếm No.1 Gaon và Billboard World Albums. Năm 2018, Blooming Days tiếp tục khẳng định vị thế của bộ ba vocal khi chinh phục toàn bộ BXH Hàn. Ở Nhật, EXO-CBX cũng gặt hái thành công với Girls (2017) và album Magic (2018), kèm theo hai tour diễn lớn Magical Circus khiến fan Nhật phát cuồng.

Ở thời điểm ấy, CBX được xem là “con át chủ bài” của EXO, là minh chứng cho sức mạnh nội lực - vừa vững chuyên môn, vừa có độ nhận diện công chúng cao. Nhưng ánh hào quang ấy không kéo dài quá lâu.

Vụ kiện ầm ĩ với công ty quản lý

Đầu tháng 6/2023, làng giải trí Hàn xôn xao khi bộ ba CBX công khai gửi đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment. Lý do được đưa ra là thiếu minh bạch tài chính và thời hạn hợp đồng quá dài, kéo dài từ 12 đến 18 năm - điều mà họ cho là “vô lý và không công bằng”.

Đầu tháng 6/2023, làng giải trí Hàn xôn xao khi bộ ba CBX công khai gửi đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment

SM lập tức phản bác, cho rằng phía CBX bị “thế lực bên ngoài” lôi kéo. Sau thời gian căng thẳng, hai bên đạt thỏa thuận tạm thời: CBX vẫn tiếp tục hoạt động cùng EXO dưới SM, còn hoạt động cá nhân sẽ do công ty INB100 (do Baekhyun sáng lập) phụ trách. Tưởng chừng mâu thuẫn đã khép lại, nhưng chỉ một năm sau, "chiến tranh pháp lý" lại nổ ra lần nữa.

Giữa năm 2024, CBX cáo buộc SM yêu cầu 10% doanh thu cá nhân - điều không hề được nhắc đến trong thỏa thuận hòa giải. Phía CBX tổ chức họp báo khẩn, khẳng định SM vi phạm cam kết, trong khi SM đệ đơn kiện ngược lại vì “không tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng”. Cả hai bên kéo nhau vào vòng xoáy kiện tụng, với loạt cáo buộc lẫn phản bác dồn dập suốt nhiều tháng liền.

Giữa năm 2024, phía CBX tổ chức họp báo khẩn, khẳng định SM vi phạm cam kết

Tâm điểm tranh chấp nằm ở câu hỏi: CBX có thực sự bị ràng buộc bởi hợp đồng độc quyền cũ, hay SM đang cố giữ quyền kiểm soát bằng các điều khoản mơ hồ? Vụ kiện dần trở thành một trong những sự kiện pháp lý ồn ào nhất lịch sử Kpop, phản ánh mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc - nơi ranh giới giữa quyền lợi nghệ sĩ và quyền lực công ty vẫn luôn mong manh.

Kết đắng của EXO-CBX

Sau hơn một năm kiện tụng, kết quả khiến người hâm mộ không khỏi chua xót: EXO-CBX thua cả 6 vụ kiện liên tiếp. Theo cập nhật ngày 28/10, Tòa án xác nhận không tìm thấy bằng chứng về hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật từ phía SM Entertainment. Dù huy động cả cảnh sát, viện kiểm sát, Ủy ban Thương mại Công bằng và Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch để phản đối hiệu lực hợp đồng độc quyền, mọi yêu cầu của họ đều bị bác bỏ. Tòa án thậm chí nhận định CBX đã lợi dụng các thủ tục pháp lý để gây áp lực tâm lý lên SM.

EXO-CBX thua cả 6 vụ kiện liên tiếp trong trận chiến pháp lý với SM

Theo các tài liệu pháp lý mà Law Times thu thập được, các cơ quan điều tra đều đi đến kết luận chung rằng “không có bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm pháp luật hay lừa dối từ phía SM Entertainment”.

Đại diện pháp lý của SM cho biết: “Khi CBX tiếp tục phủ nhận hiệu lực của hợp đồng độc quyền cũng như các thoả thuận dựa trên đó, công ty cho rằng việc tiếp tục hoạt động chung trong EXO là không thể.”

Thời gian này, SM công bố kế hoạch fan meeting EXO'verse vào tháng 12/2025 và album phòng thu thứ 8 dự kiến ra mắt đầu 2026 cho EXO. Đội hình comeback gồm Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun và đặc biệt có sự trở lại của Lay - thành viên từng rời SM năm 2022. Tuy nhiên, Baekhyun, Xiumin và Chen hoàn toàn vắng bóng.

SM công bố kế hoạch fan meeting EXO'verse vào tháng 12/2025 và album phòng thu thứ 8 dự kiến ra mắt đầu 2026

Sự kiện này lập tức chia rẽ cộng đồng EXO-L. Một nửa vui mừng vì EXO tái xuất sau gần hai năm, phần còn lại lại thất vọng khi “bộ ba vocal” bị gạt khỏi các hoạt động. Nhiều người cay đắng bình luận: “Không có phép màu nào trong tháng 12 này”, ám chỉ đội hình không trọn vẹn của nhóm.

Lay sẽ trở lại với EXO, màn comeback sắp tới không có CBX

Từ những ngôi sao từng được tung hô là “đỉnh lưu” của Kpop, CBX giờ đây chỉ còn lại dư âm của ánh hào quang cũ, mắc kẹt trong những vụ kiện bất tận. Khi EXO tiếp tục tiến về phía trước cùng đội hình mới, ba cái tên Chen - Baekhyun - Xiumin trật khỏi đường ray với vụ kiện không hồi kết với công ty quản lý cũ.



Bộ ba CBX gần như không còn cơ hội trở lại với EXO. Sự nghiệp solo của Baekhyun là tươi sáng nhất, vì là thành viên hút fan nhất. Baekhyun - người được xem là át chủ bài của EXO vẫn giữ được lượng fan trung thành, nhưng hiệu ứng thương mại và âm nhạc đều giảm rõ rệt. Các sản phẩm solo gần đây của anh không còn tạo được sức lan tỏa như giai đoạn 2019-2021. Chen và Xiumin gần như “mất hút” khỏi bản đồ Kpop, trở lại nhiều lần nhưng thành tích không mấy ấn tượng. Tên tuổi dần phai nhạt, CBX trở thành ví dụ điển hình cho một nhóm nhỏ tách ra từ boygroup đình đám nhưng không thể vượt qua cái bóng của chính mình.