NewJeans thua kiện

Sáng 29/10, Tòa án Trung tâm Seoul chính thức tuyên bố NewJeans thua kiện phiên tòa sơ thẩm trong vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền với công ty quản lý ADOR. Theo phán quyết, hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực, nhóm buộc phải tiếp tục hợp tác với ADOR và phải chi trả toàn bộ chi phí kiện tụng. Tòa cũng xác nhận việc HYBE sa thải CEO Min Hee Jin là hợp pháp và không làm mất hiệu lực hợp đồng với nhóm, đồng thời chỉ ra Min Hee Jin có hành vi tạo dư luận tiêu cực nhằm gây sức ép lên HYBE.

Vụ tranh chấp giữa HYBE và Min Hee Jin đã kéo dài hơn một năm, trở thành tâm điểm lớn nhất của Kpop từ tháng 4/2024. Ban đầu, mâu thuẫn nổ ra khi HYBE mở cuộc kiểm toán nội bộ và cáo buộc Min Hee Jin có ý định “tách ADOR cùng NewJeans khỏi HYBE”. Đáp lại, Min Hee Jin tổ chức họp báo công khai chỉ trích HYBE “chiếm quyền điều hành” và “đàn áp sáng tạo”. Từ đó, cuộc chiến giữa hai bên không chỉ dừng ở khía cạnh pháp lý mà còn lan rộng thành cuộc chiến truyền thông.

Cú sốc lớn nhất đến vào cuối năm 2024, khi chính 5 thành viên NewJeans mở họp báo, tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR - công ty quản lý thuộc HYBE. Việc nhóm idol Gen Z chống lại công ty mẹ - là tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc khiến truyền thông dậy sóng. Hàng triệu fan toàn cầu bị chia rẽ, nhiều người lên tiếng bảo vệ NewJeans, trong khi số khác cho rằng nhóm bị lôi kéo vào cuộc chiến quyền lực giữa HYBE và Min Hee Jin.

Theo bản tóm lược của Dispatch, toàn bộ 10 lý do mà NewJeans và bà Min đưa ra để rời ADOR đều bị bác bỏ. Tòa cho rằng việc miễn nhiệm Min Hee Jin khỏi vị trí CEO không khiến ADOR mất năng lực quản lý. ADOR vẫn tiếp tục các công việc sản xuất, quảng bá và tổ chức hoạt động của NewJeans. Do đó, cáo buộc ADOR bỏ bê NewJeans là không có căn cứ. Ngoài ra, các cáo buộc như “HYBE bôi nhọ danh tiếng”, “ILLIT đạo nhái phong cách” hay "bạo lực lạnh hướng đến thành viên Hanni" đều không có đủ bằng chứng.

Đáng chú ý, tòa còn công khai trích dẫn loạt tin nhắn giữa bà Min và cựu phó giám đốc ADOR, cho thấy bà từng chủ động bàn bạc về việc “khởi động chiến dịch dư luận” và “tách NewJeans khỏi HYBE”. Đây được xem là yếu tố quan trọng khiến tòa án kết luận việc HYBE kiểm toán - miễn nhiệm Min Hee Jin là hợp pháp.

Động thái của NewJeans

Ngay sau khi tòa tuyên án, đại diện pháp lý của NewJeans - Công ty Luật Sejong đã ra thông báo cho biết nhóm sẽ kháng cáo. “Các thành viên tôn trọng phán quyết, nhưng trong bối cảnh lòng tin với ADOR đã hoàn toàn sụp đổ, việc quay lại hợp tác là điều không thể. Chúng tôi sẽ nộp đơn kháng cáo ngay lập tức”, thông cáo viết. Với quyết định này, tranh chấp pháp lý giữa NewJeans và ADOR vẫn không dừng lại.

Trước khi vướng vào tranh chấp, NewJeans là hiện tượng toàn cầu của Kpop. Nhóm ra mắt vào năm 2022 dưới sự dẫn dắt của Min Hee Jin, nhanh chóng bùng nổ với loạt hit Attention, Hype Boy, Ditto và Super Shy. Hình ảnh Y2K cùng phong cách tươi mới giúp nhóm trở thành biểu tượng mới của Gen Z. Năm 2023, NewJeans được vinh danh tại Billboard Women in Music và trở thành đại sứ cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ. NewJeans trở thành nhóm nữ số 1 gen 4 chỉ trong năm đầu hoạt động, càn quét nhiều kỷ lục quốc tế với tương lai cực rộng mở. Nhưng, tranh chấp pháp lý với công ty quản lý đã khép lại tất cả.

Giờ đây, sau phán quyết thua kiện, tương lai của NewJeans vẫn là dấu hỏi lớn. Nếu tiếp tục hoạt động dưới quyền ADOR, nhóm phải đối mặt với nguy cơ mất tinh thần và mâu thuẫn nội bộ vì niềm tin với công ty đã rạn nứt. Còn nếu kháng cáo và tiếp tục kiện, NewJeans bị “đóng băng” hoạt động trong thời gian dài, sẽ dần mất hút giữa thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt. Ngoài ra, số tiền đền hợp đồng khổng lồ cũng là "ác mộng" với những cô gái chỉ mới 20 tuổi.

Từ nhóm nữ tân binh được tung hô là “hy vọng mới của Kpop”, NewJeans giờ đang đứng giữa ngã ba đường. Cuộc chiến pháp lý này có thể khép lại trong tương lai, nhưng hành trình tìm lại vị thế và sự cân bằng của NewJeans quay trở lại con số 0.