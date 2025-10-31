Tình hình căng thẳng giữa 2 Anh Trai, 1 bên liên tục xin lỗi

Tối 30/10, ST.319 Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ NICKY chính thức đăng tải thông cáo xin lỗi JSOL và công ty quản lý DreamS Entertainment vì những ồn ào xoay quanh sản phẩm album vật lý NICKY.zip The 1st EP. Bức thư xin lỗi dài và chi tiết, thể hiện thái độ nhận lỗi nghiêm túc của ST.319 sau sai sót trong khâu sản xuất, phát hành album, dẫn đến nhiều hiểu lầm giữa hai nghệ sĩ thân thiết.

Anh Trai NICKY vừa ra mắt NICKY.zip The 1st EP

Theo nội dung thông cáo, ST.319 gửi lời xin lỗi đến JSOL, DreamS Entertainment, nghệ sĩ NICKY, người hâm mộ của cả hai bên và tất cả những cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc trong album vật lý NICKY.zip, một số phiên bản photocard bị in nhầm ba hình ảnh hậu trường có sự xuất hiện của JSOL. Tuy nhiên, phía JSOL và công ty DreamS chưa được xin phép cấp quyền sử dụng hình ảnh trước khi phát hành, dẫn đến việc hiểu lầm nghiêm trọng, gây tranh cãi và ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai nghệ sĩ.

Chỉ trong vòng vài ngày, ST.319 đã hai lần liên tiếp phải đăng lời xin lỗi gửi đến JSOL

ST.319 cho biết nguyên nhân đến từ lỗi kỹ thuật của SUNDAR Haus - đơn vị sản xuất album vật lý. Trong quá trình gửi file in ấn, nhân sự của SUNDAR đã chuyển nhầm thư mục ảnh truyền thông (có hình JSOL) thay vì thư mục chỉ chứa ảnh riêng của NICKY. Việc này dẫn đến photocard có hình JSOL bị in và đóng gói trong album mà không có bất kỳ sự kiểm duyệt lại nào từ ST.319 hay thông qua JSOL và DreamS. Phía NICKY cũng không hề biết trước về việc này. ST.319 nhận hoàn toàn trách nhiệm vì không giám sát sát sao quá trình sản xuất, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Công ty quản lý NICKY lại đăng bài xin lỗi

Ngay sau khi phát hiện sai sót, ST.319 đã yêu cầu ngừng lưu hành và thu hồi toàn bộ album lỗi, đồng thời hỗ trợ hoàn tiền cho khách hàng có nhu cầu trả sản phẩm. Công ty cũng cam kết xử lý kỷ luật các nhân sự vi phạm và rà soát lại quy trình sản xuất - kiểm duyệt nội dung để tránh lặp lại sự cố.

Nguyên văn bài đăng của ST.319: “THÔNG CÁO XIN LỖI CHÍNH THỨC ST.319 Entertainment xin gửi lời xin lỗi chân thành đến: • Đối tác JSOL và công ty quản lý DreamS Entertainment • Nghệ sĩ NICKY - nghệ sĩ trực thuộc ST.319 Entertainment • Toàn thể người hâm mộ của JSOL và NICKY • Và tất cả những cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi sự việc liên quan đến sản phẩm album vật lý ‘NICKY.zip’ The 1st EP 1. Về sự việc đã xảy ra: Trong ấn phẩm vật lý 'NICKY.zip' The 1st EP, một số phiên bản photo card đã được in ấn và đóng gói kèm theo 3 hình ảnh hậu trường có sự xuất hiện của nghệ sĩ JSOL. Tuy nhiên, JSOL và DreamS Entertainment không nhận được sự xin phép hay thông qua cấp phép sử dụng hình ảnh vào sản phẩm vật lý. Việc này đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, làm bối rối cộng đồng người hâm mộ, tạo nên những tranh cãi không đáng có, và ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của các nghệ sĩ cũng như các bên liên quan. 2. Làm rõ quá trình sai sót & nhận trách nhiệm: SUNDAR Haus – đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất album vật lý đã xảy ra sai sót trong khâu cuối cùng khi gửi file in ấn. Cụ thể, có hai folder hình ảnh hậu trường đã được retouch: • Một folder chỉ bao gồm hình của NICKY (dùng để in card). • Một folder dùng cho mục đích truyền thông (có hình NICKY chụp cùng JSOL). Khi chuyển file đi in, nhân sự SUNDAR đã gửi nhầm folder hình truyền thông, dẫn đến việc photo card có hình JSOL bị in và đóng gói cùng album. Sau đó, các file in ấn và thiết kế photo card được SUNDAR trực tiếp làm việc với đơn vị phát hành album vật lý mà không qua bước kiểm duyệt lại nào từ phía công ty. Toàn bộ quá trình này không có sự can thiệp hay duyệt nội dung từ phía JSOL và DreamS, cũng như chính nghệ sĩ NICKY cũng không được thông báo trước. Chúng tôi - ST.319 Entertainment nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc giám sát không sát sao quá trình sản xuất và phát hành của đơn vị sản xuất, dẫn đến hậu quả đáng tiếc này. 3. Hướng xử lý: Ngay khi phát hiện sai sót, ST.319 đã yêu cầu SUNDAR ngừng ngay việc lưu hành sản phẩm, thu hồi toàn bộ ấn phẩm có lỗi để xử lý và điều chỉnh. Với những đơn hàng được đặt sau thời điểm poster card có hình ảnh JSOL được công bố công khai, nếu người mua có nhu cầu huỷ đơn hàng vì nhầm lẫn về nội dung, xin vui lòng liên hệ lại với đơn vị phát hành để được hỗ trợ xử lý huỷ đơn và hoàn tiền. Với những bạn đã đến store trong hôm nay để nhận album, nếu muốn trả hàng và hoàn tiền, vui lòng đem theo hoá đơn để được hỗ trợ trực tiếp tại điểm bán. Chúng tôi sẽ cùng SUNDAR Haus thực hiện kỷ luật nội bộ đối với các nhân sự liên quan trực tiếp đến sai phạm, đồng thời rà soát và cải tiến toàn bộ quy trình sản xuất - kiểm duyệt nội dung để không tái diễn sai sót. Một lần nữa, chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến JSOL, DreamS Entertainment, NICKY, các fan và toàn bộ những ai bị ảnh hưởng. ST.319 Entertainment cảm kích và trân trọng thiện chí hợp tác của JSOL và DreamS khi tham gia hỗ trợ NICKY trong dự án âm nhạc, vốn là sự hỗ trợ giữa các nghệ sĩ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh hay phát hành ấn phẩm. Việc để xảy ra những hệ luỵ lần này là điều khiến chúng tôi vô cùng áy náy. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi xin cam kết sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, khắc phục hậu quả một cách nghiêm túc để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các đối tác và nghệ sĩ liên quan. Trân trọng cảm ơn. ST.319 Entertainment”

Lời xin lỗi này xảy ra chỉ vài ngày sau khi NICKY và JSOL cùng phát hành ca khúc Báo Động Ỏ trong EP đầu tay của NICKY. Ngày 28/10, MV Báo Động Ỏ ra mắt, đánh dấu màn kết hợp đặc biệt của hai anh em thân thiết gắn bó hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành tranh cãi khi phần credit của bài hát trên các nền tảng quốc tế như Spotify và Apple Music bị thiếu tên JSOL, trong khi ở YouTube và MP3 lại hiển thị đầy đủ. Sự cố khiến cộng đồng fan của JSOL phẫn nộ, cho rằng NICKY “ké fame” và không tôn trọng đàn anh, đến mức tag thẳng ST.319 vào để chỉ trích.

Tranh cãi gay gắt xoay quanh màn collab giữa NICKY và JSOL:

Trước làn sóng chỉ trích, NICKY đã phải lên tiếng phản hồi, khẳng định đây là lỗi hệ thống từ đơn vị phát hành, không phải do anh hay ê-kíp cố tình. Phía Yin Yang Media - đơn vị phụ trách phát hành sau đó cũng chính thức lên tiếng xin lỗi và xác nhận lỗi hoàn toàn thuộc về họ. Đại diện công ty cho biết NICKY là người chủ động liên hệ ngay khi phát hiện sai sót, đồng thời ở lại cùng đội kỹ thuật đến 2 giờ sáng để chỉnh sửa, vì áy náy với JSOL.

Trước làn sóng chỉ trích, NICKY đã phải lên tiếng phản hồi

Dù cả hai bên đã có phản hồi rõ ràng, tranh cãi giữa fan hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục leo thang. Một bộ phận fan JSOL cho rằng đây là “chuỗi tự huỷ” từ công ty và nghệ sĩ khi vừa dính lỗi kỹ thuật, vừa thiếu kiểm duyệt. Số khác phàn nàn rằng trong MV Báo Động Ỏ, phần xuất hiện của JSOL quá ít, khiến người xem cảm giác thiếu tôn trọng người góp giọng. Ngược lại, nhiều khán giả trung lập bênh vực NICKY, cho rằng việc JSOL xuất hiện ít là điều dễ hiểu vì MV là sản phẩm chính của NICKY, và việc quy chụp lỗi do nghệ sĩ trong một sự cố kỹ thuật là không công bằng.

Cộng đồng fan lâu năm cũng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa NICKY và JSOL vốn rất tốt đẹp

Cộng đồng fan lâu năm cũng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa NICKY và JSOL vốn rất tốt đẹp. Trong nhiều năm qua, NICKY luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ cho đàn anh, từ việc làm MC miễn phí cho hai fanmeeting, đến xuất hiện trong các MV của JSOL ở nhiều giai đoạn sự nghiệp. Bản thân JSOL cũng từng nhiều lần công khai bày tỏ sự trân trọng dành cho NICKY, xem anh như một người bạn thân thiết trong nghề. Chính vì thế, việc fan hai bên khẩu chiến chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng, trong khi cả hai nghệ sĩ đều đang nỗ lực cống hiến cho âm nhạc.

Chỉ trong vòng vài ngày, ST.319 đã hai lần liên tiếp phải đăng lời xin lỗi gửi đến JSOL - một cho sự cố credit và một cho lỗi photocard, cho thấy mức độ phức tạp của chuỗi vấn đề xoay quanh dự án debut của NICKY. Tuy vậy, cách team truyền thông công ty chủ động nhận lỗi, minh bạch quy trình xử lý và liên tục cập nhật hướng khắc phục nhận được nhiều đánh giá tích cực.