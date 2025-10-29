Nam ca sĩ “flop bằng thực lực”, nhạc chán - MV như “rã đông” thời 2000s?

Tối 28/10, NICKY chính thức phát hành MV báo động Ỏ cùng EP đầu tay NICKY.zip trên các nền tảng âm nhạc. EP gồm phần intro giải nén và ba ca khúc: DNA, báo động Ỏ (feat. JSOL) và thật quá đáng… để yêu (feat. AMEE). Đây cũng là dự án âm nhạc được đầu tư dài hơi nhất của nam ca sĩ sau thành công từ chương trình Anh Trai Say Hi và đánh dấu mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật.

báo động Ỏ - NICKY x JSOL

MV báo động Ỏ có sự góp mặt của Anh Trai JSOL và Em Xinh Yeolan. Nội dung MV mang tinh thần trẻ trung, vui nhộn, xoay quanh câu chuyện một chàng trai mắc kẹt trong friendzone, yêu mà không được đáp lại nhưng vẫn hết lòng vì người thương. Màn kết hợp giữa NICKY và JSOL tạo nên không khí tươi sáng, dí dỏm, hướng đến Halloween. Phần rap của NICKY với những câu như “Simp như anh chỉ có một không hai”, “Bá chủ friendzone, ông hoàng tình bạn” vừa gần gũi với ngôn ngữ Gen Z, vừa mang màu sắc tự trào, hài hước.

Ra mắt đúng mùa lễ hội, MV báo động Ỏ gây chú ý với nhịp điệu sôi động, hiệu ứng thị giác bắt mắt và câu chuyện xoay quanh một nhóm “bắt ma” gồm sáu thành viên, trong đó JSOL là người gia nhập sau cùng. Nữ chính Yeolan hóa thân thành ma nữ, tạo nên bầu không khí vừa hồi hộp vừa vui nhộn.

MV báo động Ỏ có sự góp mặt của Anh Trai JSOL và Em Xinh Yeolan

NICKY phát huy màu sắc vui nhộn, tếu táo

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, ca khúc báo động Ỏ vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phần âm nhạc chưa thực sự bắt kịp xu hướng hiện tại, phối khí đơn điệu và giai điệu hơi hướng cũ kỹ, gợi nhớ đến phong cách pop-teen của hơn một thập kỷ trước. Giọng hát của NICKY cũng gây tranh luận. Nhiều khán giả nhận xét chất giọng của anh còn mỏng, thiếu lực, đôi chỗ xử lý chưa mượt nên chưa tạo được dấu ấn riêng.

Về mặt hình ảnh, MV được đầu tư chỉn chu về bối cảnh và kỹ xảo, song tổng thể vẫn bị nhận xét là thiếu chiều sâu. Dù có yếu tố bắt ma mang tính giải trí và phù hợp với không khí Halloween, phần triển khai kịch bản vẫn còn an toàn, chưa có điểm nhấn mạnh để khiến khán giả ấn tượng. Thậm chí, có bình luận nhận xét MV như “rã đông” từ những năm 2000s.

báo động Ỏ vẫn là một sản phẩm dễ nghe, dễ xem, nội dung không phức tạp với màu sắc tươi sáng, vui nhộn đúng tính cách của NICKY

Nếu nhìn nhận một cách công tâm, báo động Ỏ vẫn là một sản phẩm dễ nghe, dễ xem, nội dung không phức tạp với màu sắc tươi sáng, vui nhộn đúng tính cách của NICKY. Đáng nói, việc lựa chọn phong cách âm nhạc/MV mang hơi hướng retro 90s - 2000s là chủ ý sáng tạo của ekip NICKY, nhằm bắt nhịp với xu hướng back to 2000s đang thịnh hành trong giới trẻ. Ngoài những ý kiến tiêu cực, vẫn có cộng đồng fan NICKY và Anh Trai Say Hi dành nhiều lời khen và cổ vũ cho màn comeback này.

Phản ứng trái chiều xoay quanh MV của NICKY:

Song, nỗ lực chạy theo thị trường của NICKY và ekip chưa hoàn toàn chạm đến số đông khán giả. Một số người theo dõi lâu năm thẳng thắn cho rằng lý do NICKY vẫn chưa tạo được cú bứt phá trong sự nghiệp là vì mọi thứ ở anh đều ở mức vừa phải: không dở nhưng cũng chưa đủ xuất sắc để tạo dấu ấn cá nhân rõ rệt. Thực tế, công chúng vẫn nhớ đến NICKY nhiều hơn qua những khoảnh khắc duyên dáng khi làm MC tại fanmeeting, hơn là vai trò ca sĩ độc lập trên sân khấu. Trong âm nhạc, NICKY vẫn mờ nhạt, bản hit lớn nhất khiến khán giả nhớ đến là Có Hẹn Với Thanh Xuân - bài nhóm cuối cùng của Monstar. Hậu Anh Trai Say Hi, NICKY đã ra mắt 3 MV solo nhưng chưa có sản phẩm đủ ấn tượng để tái định danh chính mình.

Nỗ lực chạy theo thị trường của NICKY và ekip chưa hoàn toàn chạm đến số đông khán giả

NICKY từng là thành viên của nhóm Monstar và hiện vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát sau khi nhóm tan rã vào năm 2021. Anh từng gây thiện cảm với khán giả qua chương trình thực tế Anh Trai Say Hi nhờ tính cách hoạt ngôn, lối ứng xử hài hước cùng sự chỉn chu khi xuất hiện trên sân khấu. Bước ra từ nhà ST.319, NICKY được biết đến với hình ảnh sáng sân khấu, khả năng vũ đạo tốt và tác phong chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong vai trò nghệ sĩ solo, anh vẫn đang loay hoay tìm kiếm một phong cách âm nhạc riêng sau nhiều năm gắn bó với hình tượng idol nhóm nhạc.