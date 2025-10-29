Ra thông báo khẩn về 1 Anh Trai

Tối 28/10, NICKY chính thức phát hành MV báo động Ỏ cùng EP đầu tay NICKY.zip trên các nền tảng âm nhạc. Đáng chú ý, ca khúc có sự góp giọng của người anh thân thiết JSOL, đánh dấu màn kết hợp đặc biệt của hai nghệ sĩ đã gắn bó hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, NICKY bất ngờ bị một bộ phận fan của JSOL “tấn công” vì một lỗi kỹ thuật không xuất phát từ nam ca sĩ.

Cuộc khẩu chiến nổ ra trên Threads vì ca khúc mới của NICKY và JSOL

Cụ thể, trên các nền tảng Spotify, Apple Music và một số nền tảng quốc tế khác, phần credit của bài hát bị thiếu tên JSOL, trong khi trên YouTube và MP3 thì vẫn hiển thị đầy đủ. Sự cố này khiến nhiều fan của JSOL hiểu lầm, cho rằng NICKY cố tình “ké fame”, không tôn trọng đàn em, và thậm chí tag thẳng ST.319 - công ty quản lý của cả hai để chỉ trích. Đến mức NICKY phải trực tiếp phản hồi: “Bên phát hành nhạc bị lỗi hệ thống. Còn MV thì nếu không biết thì đừng có phát biểu như anh không tôn trọng JSOL nhé! Các em có thể thích hoặc không thích nhưng đừng đánh đồng sự tôn trọng của anh dành cho em anh nhé!”

Ngay sau đó, phía đơn vị phát hành Yin Yang Media đã chính thức lên tiếng nhận toàn bộ trách nhiệm, khẳng định NICKY không hề liên quan đến khâu phát hành. Đại diện công ty cũng tiết lộ NICKY là người chủ động liên hệ ngay khi phát hiện thiếu tên JSOL, và thúc giục đội ngũ kỹ thuật khắc phục đến tận 2 giờ sáng vì áy náy với anh trai thân thiết.

[THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ YIN YANG MEDIA] Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến NICKY, JSOL, cùng toàn thể người hâm mộ của hai nghệ sĩ, về sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình phát hành bài hát "báo động Ỏ". Do lỗi hệ thống khi upload lên Spotify, Apple Music và các nền tảng quốc tế, tên nghệ sĩ JSOL tạm thời chưa hiển thị trong phần credit của ca khúc. Đây hoàn toàn không phải lỗi của NICKY, mà xuất phát từ sự cố kỹ thuật phía hệ thống phân phối của Yin Yang Media. Ngay khi phát hiện, NICKY đã chủ động liên hệ yêu cầu khắc phục và chúng tôi đã lập tức làm việc với các nền tảng để xử lý. Hiện đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút cập nhật và đồng bộ lại dữ liệu trên các nền tảng nghe nhạc. Chúng tôi rất mong mọi người thông cảm và kiên nhẫn chờ bản cập nhật hoàn chỉnh, sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của cả NICKY và JSOL trong thời gian sớm nhất. Yin Yang Media xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự cố này và một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến hai nghệ sĩ cũng như toàn thể khán giả yêu nhạc. Chúng tôi cam kết sẽ rà soát quy trình phát hành kỹ hơn nữa để tránh lặp lại những lỗi tương tự trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả vì đã luôn yêu thương và đồng hành cùng các nghệ sĩ của Yin Yang Media.

Dù phía công ty đã lên tiếng xin lỗi rõ ràng, một bộ phận người hâm mộ vẫn cho rằng đây là “pha tự huỷ” từ cả công ty lẫn nghệ sĩ, vừa mắc lỗi kỹ thuật trong khâu phát hành, vừa khiến hình ảnh chung bị ảnh hưởng. Nhiều ý kiến chỉ ra, mang tiếng quay MV feat nhưng đến phân đoạn của nghệ sĩ feat cùng còn không thấy mặt mũi đâu, khiến khán giả cảm giác thiếu tôn trọng với người góp giọng. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến phản hồi lại rằng điều này hoàn toàn bình thường, bởi MV là sản phẩm chính của NICKY, nên việc JSOL xuất hiện ít hơn là bình thường.

Fan JSOL - NICKY chia làm 2 hướng tranh cãi:

Cùng với đó, nhiều khán giả trung lập cũng lên tiếng bênh vực NICKY, cho rằng việc quy chụp lỗi cho nghệ sĩ trong một sự cố kỹ thuật là thiếu công bằng. NICKY vốn gây ấn tượng là người luôn sống tình cảm, hết lòng vì anh em đồng nghiệp, không chỉ trong ST.319 mà cả ngoài công ty. Trong suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ đã nhiều lần chủ động hỗ trợ JSOL, từ việc làm MC miễn phí cho hai buổi fanmeeting riêng, đến việc xuất hiện trong các MV của JSOL từ lúc tên tuổi còn mới cho đến khi gặt hái thành công.

Một số người còn nhấn mạnh rằng, chính JSOL cũng từng nhiều lần công khai bày tỏ sự trân trọng và yêu quý NICKY, cho thấy mối quan hệ giữa hai người luôn tốt đẹp và đầy sự tôn trọng. Vì vậy, việc fan hai bên hiểu lầm và chỉ trích qua lại không chỉ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, mà còn đặt cả hai nghệ sĩ vào tình huống khó xử, trong khi bản thân cả hai đều đang nỗ lực vì âm nhạc.

JSOL và NICKY là anh em thân thiết nhiều năm, đồng hành từ ngoài đời đến Anh Trai Say Hi:

Nhiều ý kiến khách quan cũng cho rằng một lỗi nhỏ từ khâu phát hành không đáng để biến thành tranh cãi cá nhân, nhất là khi quy trình đăng tải nhạc quốc tế vốn do đơn vị phân phối đảm nhiệm, nghệ sĩ không trực tiếp can thiệp. Các hệ thống nhạc số lớn như Spotify, Apple Music cũng thường xuyên gặp lỗi hiển thị thông tin, điều từng xảy ra với nhiều nghệ sĩ khác. Hiện tại, ca khúc cũng đã bổ sung đầy đủ các credit cho JSOL trên các nền tảng phát hành.

NICKY vừa đánh dấu hành trình 10 năm với EP mới

Mặt khác, không ít fan bày tỏ mong muốn sự việc này sẽ sớm khép lại để nhường spotlight cho sản phẩm âm nhạc. Người hâm mộ kêu gọi cộng đồng mạng tập trung lắng nghe EP NICKY.zip, thay vì chỉ trích các cá nhân hay các vấn đề không đáng có, bởi dù sao đây vẫn là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình âm nhạc của NICKY, là sự khẳng định trưởng thành của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.