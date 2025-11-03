Lâu rồi mới thấy Dương Domic như thế này!

Tối 2/11, đại nhạc hội Y-FEST: Sync of Heart diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Vpop như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, LyLy,… mang đến bầu không khí âm nhạc sôi động và cuồng nhiệt giữa trung tâm thành phố.

Năng lượng trình diễn cực sung của Dương Domic tối 2/11

Màn trình diễn của Dương Domic được đánh giá là một trong những điểm nhấn của Y-FEST khi mang đến nguồn năng lượng sân khấu đầy bùng nổ. Nam ca sĩ liên tục khuấy động không khí, tương tác với khán giả và giữ vững tinh thần biểu diễn từ đầu đến cuối. Dù gặp sự cố kỹ thuật về tai nghe in-ear, nam ca sĩ vẫn bình tĩnh xử lý, thể hiện thái độ chuyên nghiệp và “cháy” hết mình cùng người xem.

Dương Domic cực kỳ phong cách

Đặc biệt, khả năng hát live của Dương Domic tiếp tục nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Ở cả ba ca khúc được mang đến sân khấu, nam ca sĩ thể hiện giọng hát chắc chắn, giàu cảm xúc và ổn định, đặc biệt là với hai bản hit Mất Kết Nối và Tràn Đầy Bộ Nhớ.

Trong Mất Kết Nối, Dương Domic mang đến một không gian lắng đọng và đầy cảm xúc, khiến khán giả đồng loạt hòa giọng hát theo. Giọng ca ấm áp, cách xử lý tinh tế cùng cảm xúc chân thật giúp nam ca sĩ truyền tải trọn vẹn tinh thần của bài hát. Ngay sau đó, không khí được đẩy lên cao trào với Tràn Bộ Nhớ, ca khúc có phần drop bùng nổ và tràn đầy năng lượng. Dương Domic thể hiện phong độ ngày càng ổn định khi vừa hát live chắc chắn, vừa làm chủ sân khấu bằng vũ đạo mạnh mẽ và thần thái tự tin. Giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút cùng khả năng khuấy động không khí giúp anh thực sự “đốt cháy” sân khấu, khép lại phần trình diễn bằng những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội từ khán giả.

Giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút cùng khả năng khuấy động không khí giúp anh thực sự “đốt cháy” sân khấu

Bên cạnh phần trình diễn thăng hoa, visual của Dương Domic cũng là một điểm cộng lớn

Bên cạnh phần trình diễn thăng hoa, visual của Dương Domic cũng là một điểm cộng lớn. Nam ca sĩ xuất hiện với thần thái rạng rỡ, tự tin, trang phục chỉn chu và luôn nổi bật ở mọi góc máy giữa ánh sáng rực rỡ của sân khấu, khẳng định phong độ ngày càng thăng hạng và sức hút của một trong những giọng ca trẻ đáng chú ý nhất hiện nay.

Từ sau Anh Trai Say Hi, Dương Domic trở thành một trong những gương mặt bứt phá nhất trong dàn Anh Trai nhờ màu sắc âm nhạc riêng biệt và phong cách trình diễn cuốn hút. Sau chương trình, nam ca sĩ liên tục nhận được lời mời góp mặt tại nhiều sân khấu âm nhạc lớn nhỏ. Mới đây, Dương Domic còn tổ chức thành công chuỗi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, thu hút hàng nghìn người hâm mộ tham dự.

Dương Domic ngày càng tự tin

Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, Dương Domic vốn đã hoạt động trong giới underground tại Hà Nội từ rất sớm. Tuy nhiên, chỉ đến khi xuất hiện tại Anh Trai Say Hi, tên tuổi của anh mới thật sự bùng nổ, trở thành gương mặt đầy tiềm năng sáng giá của làng nhạc Việt.