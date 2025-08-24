Sau thành công rực rỡ hậu Anh Trai Say Hi, Dương Domic nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến như một thần tượng thế hệ mới với đầy đủ tiềm năng để vươn lên hàng “sao hạng A”. Khả năng tạo hit giúp anh nhận được kỳ vọng rất lớn từ công chúng. Tuy nhiên, càng nổi tiếng, Dương Domic lại càng khiến netizen tranh cãi về phong cách và tạo hình.

Dương Domic lại gây tranh cãi tạo hình

Thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, fan Dương Domic nhiều lần “la ó” đội ngũ hình ảnh vì lên đồ cho nghệ sĩ khó cảm, thậm chí còn bị cho là “tự dìm dáng”. Mới nhất, ở Chung kết Em Xinh Say Hi, tạo hình của Dương Domic tiếp tục gây tranh cãi. Outfit quần xanh neon gắn phụ kiện, mix cùng áo sặc sỡ khiến anh bị chê “màu mè, lạc quẻ, không hợp dáng”.

Cận cảnh outfit của Dương Domic

Dù outfit được chuẩn bị để cùng các Anh Trai MOPIUS biểu diễn ca khúc có concept kẹo ngọt Làn Ưu Tiên, thì trang phục của Dương Domic bị nhận xét là không nịnh mắt. Thay vì gây ấn tượng bởi thần thái ngôi sao, những outfit màu mè, sến súa lại khiến khán giả cảm thấy khó hiểu. Không ít ý kiến cho rằng việc cố gắng phá cách đang đi theo hướng phản tác dụng, khiến hình ảnh của Dương Domic ngày càng kém sang. Fan lại đặt ra câu hỏi cho đội ngũ hình ảnh của Dương Domic.

Sân khấu của MOPIUS tại Chung kết Em Xinh

Định hình vị thế thần tượng, ngoài việc cần có hit, có khả năng biểu diễn thì hình ảnh cũng rất quan trọng. Khán giả luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho nghệ sĩ, nhất là mỗi lần xuất hiện ở sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, nhìn theo hướng khác, cũng có thể hiểu được rằng Dương Domic đang trong quá trình thử nghiệm và tìm kiếm phong cách riêng. Một nghệ sĩ trẻ luôn cần khoảng thời gian để va chạm, trải nghiệm và thử nhiều màu sắc khác nhau trước khi định hình rõ nét bản thân.

Dương Domic đang trong thời gian thử nghiệm nhiều phong cách, thường xuyên nhận về góp ý trái chiều

Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, sự thử nghiệm này có đang làm mất đi thế mạnh ban đầu của anh hay không. Dương Domic vẫn đang là cái tên sáng giá trong thế hệ idol mới, nhưng rõ ràng bài toán về hình ảnh sẽ là thử thách lớn để anh thực sự vươn lên đúng vị thế “sao hạng A” mà khán giả kỳ vọng.