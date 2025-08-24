Trong lần đầu đến Việt Nam, The Kid LAROI đã để lại ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ khi “chiêu đãi” loạt hit đình đám bao gồm Stay, Thousand Miles, Baby I'm Back, How does it feel?, Without You, So done. Đặc biệt, ca khúc tỷ view kết hợp cùng với Justin Bieber đã đem đến một sân khấu bùng cháy trước khi nam ca sĩ kết thúc phần trình diễn của mình tại đêm đại nhạc hội.

The Kid LAROI biểu diễn hit Stay tại 8WONDER

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại sự kiện đã đồng loạt hát vang theo từng giai điệu của Stay, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại đêm đại nhạc hội. Cả sân khấu ngập tràn trong tiếng hò reo, pháo giấy trắng và tiếng ca đồng thanh, khiến The Kid LAROI không giấu được sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt từ khán giả Việt.

Màn trình diễn chạm tim

Trước đó, The Kid LAROI đã mang tới những bản ballad da diết chạm tới trái tim của hàng ngàn khán giả tại sự kiện. Không ít khán giả đã cùng hoà giọng cùng nam ca sĩ trong giai điệu của Where Does Your Spirit Go, bản tình ca được anh viết để tưởng nhớ người bạn của mình.

Tiếp nối với bản hit Without You, nam ca sĩ hoà cùng vào ánh đèn phía khán giả và ngân nga ca khúc làm nên tên tuổi của mình. Trong lần đầu biểu diễn tại Việt Nam, nam ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn chân thành: “Tôi rất biết ơn khi được đến đây cùng những người bạn của mình. Tôi rất biết ơn khi được đến thăm một đất nước hoàn toàn mới".

The Kid LAROI cực phong cách:

Tại sân khấu 8WONDER, The Kid LAROI cũng gây ấn tượng với phong cách thời trang độc đáo, diện vest kết hợp quần short và kính đen cá tính. Với chất giọng giàu cảm xúc cùng khả năng rap đầy năng lượng, anh đã mang đến một màn trình diễn bùng nổ và nhận lại tình cảm cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn The Kid LAROI sẽ sớm trở lại trong những đại nhạc hội khác tại Việt Nam.

8WONDER 2025 – MOMENTS OF WONDER, là siêu nhạc hội tầm cỡ hàng đầu khu vực do Tập đoàn Vingroup tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Vé được mở bán chính thức từ 1/8/2025 tại website: https://8wonder.vn Giá vé khởi điểm từ 600.000 VNĐ, giúp đông đảo khán giả có cơ hội trải nghiệm đại nhạc hội đỉnh cao theo cách riêng. Các hạng vé đa dạng từ standing zone năng động đến seating zone thoải mái, và VIP zone giới hạn, đi kèm các quyền lợi hấp dẫn như lightstick, vòng tay, bộ merchandise độc quyền, đồ uống và ẩm thực 5 sao tùy hạng vé.



