Tối ngày 23/8, chương trình Em Xinh Say Hi chính thức khép lại. Đêm chung kết với sự xuất hiện của 29 Em Xinh đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả, không ít những tiếng hò reo, phấn khích mong chờ những tiết mục xuất sắc sẽ được thể hiện tại sân khấu cuối cùng.

Trong đêm chung kết, ngoài những màn trình diễn mãn nhãn, phần trao giải cũng là khoảnh khắc được khán giả chờ đợi. Điểm nhấn chính thuộc về hạng mục The Best Performer - Em Xinh Trình Diễn Ấn Tượng Nhất, gọi tên Ánh Sáng AZA. Tuy nhiên, khoảnh khắc này lại xảy ra một tình huống “dở khóc dở cười”.

Trấn Thành nhờ các Em Xinh khác nhận giải giúp Ánh Sáng AZA

Khi Erik - Người nhận giải Best Performance tại Anh Trai Say Hi năm ngoái, cùng Bảo Ngọc công bố chủ nhân giải thưởng, khán giả bất ngờ khi không thấy Ánh Sáng xuất hiện trên sân khấu. Sự vắng mặt khiến MC, thí sinh và người xem đều bối rối. Ngay sau đó, MC Trấn Thành lên tiếng giải thích rằng nữ ca sĩ gặp chút vấn đề sức khỏe, nên bốn thí sinh còn lại trong đề cử đã thay mặt bước ra nhận giải.

Ánh Sáng AZA chạy vội lên sân khấu nhận giải

Đúng vào lúc khán giả còn đang bối rối, Ánh Sáng bất ngờ xuất hiện và kịp thời bước lên sân khấu để trực tiếp giải thưởng. Nữ ca sĩ chia sẻ, trong lúc đang bị đau bụng ở phía sau, cô tình cờ nghe loáng thoáng tên mình trong phần đề cử, rồi bất ngờ nhận ra bản thân đã giành chiến thắng “Lúc nãy, trong lúc em đau bụng thì em có nghe bên ngoài rằng hình như em được đề cử. Xong em mới kiểu ‘ohhh nice, tuyệt’ và rồi em phát hiện mình được cái này, The Best Performer”.

Đồng thời, Ánh Sáng AZA cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã yêu thương và giúp đỡ bản thân cô rất nhiều khi tham gia chương trình “Em cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương, và giúp đỡ em, em cảm ơn tất cả các chị em”.

Nữ ca sĩ "đánh úp" luôn cả Trấn Thành

Sự thật thà và hồn nhiên của thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình khiến khán giả không khỏi bật cười. AZA còn ngại ngùng pha trò thêm “Mà lỡ em có rớt miếng thì mọi người lụm giùm em nha” và nhận được lời khen là “miếng ăn nhất từ đầu chương trình tới giờ” từ MC Trấn Thành.

Khoảnh khắc ngại ngùng cũng là khoảnh khắc ấn tượng của Ánh Sáng ở Em Xinh

Sau chương trình, Orange, người chị thân thiết của Ánh Sáng, cũng lên tiếng “đính chính” khi có tin đồn cô cho đàn em ăn thử món thạch dừa đặc biệt nên mới xảy ra sự cố trong khi nhận giải, “Không có gặp Ánh Sáng sau cánh gà! Nói thiệt! Sáng ăn gì Cam không biết!!!!”

Sự vô tư của Em Xinh nhỏ tuổi nhất chương trình khiến khán giả vừa bất ngờ vừa bật cười không ngớt. Nhiều người còn đùa rằng khoảnh khắc này sẽ trở thành “inside joke” hay thậm chí là “truyền thuyết đô thị” mới của Em Xinh Say Hi. Có khán giả còn nói vui “Nếu có giải cho màn nhận cúp chấn động nhất, chắc chắn phải trao cho Ánh Sáng AZA”.

Khoảnh khắc "mắc cỡ" của Ánh Sáng được fan lan truyền

Giải thưởng The Best Performer chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Ánh Sáng, cô gái luôn mang đến những sân khấu bùng nổ, tràn đầy năng lượng và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Người hâm mộ của Ánh Sáng cũng không giấu nổi niềm tự hào, cho rằng giải thưởng này sẽ trở thành động lực để nữ ca sĩ trẻ tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ hơn trên con đường nghệ thuật.

Ánh Sáng AZA, tên thật Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (sinh năm 2006), là Em Xinh nhỏ tuổi nhất Em Xinh Say Hi. Cô gây ấn tượng với ngoại hình tươi mới, khả năng sáng tác, hát, rap và vũ đạo.

Em út Em Xinh Say Hi

Trước đó, Ánh Sáng từng gia nhập nhóm SGO48, nhánh của mô hình idol Nhật Bản tại Việt Nam, từ năm 12 tuổi. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô tập trung cho việc học và chuẩn bị sự nghiệp solo. Năm 2024, Ánh Sáng phát hành EP đầu tay AZA, hợp tác cùng nhạc sĩ Kai Đinh và chọn AZA làm nghệ danh. Cũng trong năm đó, cô tham gia Chuang Asia 2024 (Sáng Tạo Doanh châu Á), dù không lọt top 9 chung cuộc nhưng đã để lại dấu ấn với những màn rap, nhảy tiếng Anh cuốn hút.