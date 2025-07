Video gây bức xúc: Vệ sĩ đi cùng Dương Domic xô ngã người dân thô bạo

Từ sau Anh Trai Say Hi, ca sĩ Dương Domic có độ nhận diện cao hơn với khán giả Việt. Nam ca sĩ có lịch trình biểu diễn nhiều hơn, mỗi lần lộ diện đều nhận được sự chào đón nhất định của người hâm mộ. Thế nhưng, mới đây Dương Domic vướng vào tranh cãi dữ dội vì một đoạn clip kéo dài tầm 20 giây quay lại khoảnh khắc anh xuất hiện tại một sự kiện.

Dựa trên loạt khoảnh khắc đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hộ, Dương Domic được dàn vệ sĩ tầm 5-7 người hộ tống nghiêm ngặt, những người này liên tục dang tay, đẩy mạnh đám đông để "mở đường" cho Dương Domic bước vào bên trong khu vực sân khấu. Trên đường đi, nhiều người đã đứng chờ sẵn và gọi tên Dương. Tuy nhiên, trong đoạn clip này, một hình ảnh không đẹp chính là vệ sĩ hộ tống Dương Domic liên tục có hành động mạnh tay, xô ngã những người đang mong muốn bắt tay nam ca sĩ.

Không ít ý kiến cho rằng vệ sĩ có phần hành xử quá đà, làm mất thiện cảm trong một tình huống vốn dĩ có thể được xử lý nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, Dương Domic cũng bị réo tên khi trực tiếp có mặt trong tình huống này nhưng không có hành động nhắc nhở hay ngăn chặn người hộ tống. Nam ca sĩ bị đánh giá là thờ ơ, thiếu tinh tế với những người hâm mộ, yêu mến mình.

Video vệ sĩ hộ tống Dương Domic xô ngã khán giả, thái độ nam ca sĩ gây tranh cãi

Vệ sĩ hộ tống Dương Domic đẩy khiến một chàng trai đang đứng chào đón nam ca sĩ ngã về phía sau

Người này tiếp tục có hành động mạnh tay một cậu bé đứng gần đó

Trong khi đó, Dương Domic gây tranh cãi vì không để ý đến diễn biến bên cạnh

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng bênh vực nam ca sĩ, cho rằng trong khoảnh khắc đó, Dương Domic không nhìn thấy rõ tình huống vì bị đèn flash chiếu thẳng và đám đông vây quanh khá hỗn loạn. Đặc biệt, ở cuối đoạn video, Dương Domic vẫn giữ thái độ thân thiện, liên tục cúi đầu chào, bắt tay fan một cách vui vẻ, cho thấy thiện chí giao lưu với khán giả.

Sự việc hiện vẫn đang gây tranh luận trái chiều. Trong bối cảnh nghệ sĩ ngày càng được khán giả đòi hỏi phải giữ hình ảnh chỉn chu tuyệt đối, mỗi hành vi dù là nhỏ nhất cũng dễ trở thành "mồi lửa" cho dư luận. Dương Domic hiện vẫn chưa có phản hồi liên quan.

Ở một đoạn khác, Dương Domic mới giao lưu với người hâm mộ

Không phải lần đầu tiên vấn đề vệ sĩ của sao Việt gây tranh cãi. Trước Dương Domic, thìBinz và Sơn Tùng M-TP cũng từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì dàn vệ sĩ đông đảo đi kèm những hành động bị cho là "làm quá". Binz mang theo vệ sĩ quá đông, lại còn di chuyển "hầm hố" chẳng khác nào dẹp đường khiến netizen tranh cãi suốt thời gian dài. Dù hiểu được mục đích đảm bảo an toàn, nhưng cách xử lý chưa khéo của vệ sĩ lại phản tác dụng, khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Sơn Tùng nhiều lần gây tranh cãi vì có dàn vệ sĩ hùng hậu mỗi khi xuất hiện

Trái ngược hoàn toàn, Mỹ Tâm và Noo Phước Thịnh nhiều lần ghi điểm với công chúng vì luôn đứng về phía fan. Mỹ Tâm công khai nhắc nhở khi thấy fan vị một vệ sĩ nhắc nhở lớn tiếng, nữ ca sĩ nói với vệ sĩ: "Trời ơi! Nói chuyện lịch sự anh ơi! Có gì đâu anh". Bên cạnh đó, "Hoạ mi tóc nâu" còn ra hiệu cho ekip nhanh chóng khắc phục tình trạng này: "Dặn anh nói chuyện bình thường cũng được mà".

Noo Phước Thịnh cũng chủ động ngăn vệ sĩ khi thấy người hâm mộ bị đẩy hoặc bị cản trở trong lúc giao lưu. Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Em cám ơn anh và anh em an ninh nhiều lắm đã giữ an toàn cho em và cho cả chương trình, hôm qua vất vả cho anh em lắm ạ. Nhưng lần sau anh nói giúp với anh em một tiếng giúp em, là nhẹ tay với mấy bạn fan của em với anh nhé, em xót quá, giữ an ninh và ổn định là được, xin đừng mạnh tay. Em cám ơn anh". Hành động nhỏ nhưng đủ để khẳng định thái độ trân trọng khán giả, đây là yếu tố không thể thiếu với nghệ sĩ hoạt động lâu dài trong showbiz.

Mỹ Tâm sẵn sàng nhắc nhở ekip mỗi khi có thái độ với fan

Dương Domic sinh năm 2000, tên thật là Trần Đăng Dương, quê Hải Dương. Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Năm 2021, IF Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, chính thức ra mắt cùng với màn debut của Dương Domic. Sau Anh Trai Say Hi, sự nghiệp của Dương Domic có những bước tiến mới, anh góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế.

Dương Domic được nhiều người chú ý sau Anh Trai Say Hi