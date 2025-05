Tổ hợp visual gây sốc nhất hôm nay: HURRYKNG - Dương Domic đẹp phát sáng, nhìn HIEUTHUHAI là "đủ wow"

Chiều 16/5, buổi kick-off cho chương trình thực tế Run For Time Vietnam - Đấu Trường Gia Tốc vừa diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ của dàn Anh Trai Say Hi, tạo nên không khí rôm rả. Sau thời gian chờ đợi, các sao đình đám lần lượt đổ bộ. Dàn nghệ sĩ HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Dương Domic, Negav, Ngô Kiến Huy, Phương Anh Đào, Cris Phan, Nam vương Hưng Nguyễn, RHYDER, WEAN, MLee...mang đến bữa tiệc visual ngập ngụa thách thức cả camera thường.

Dàn sao đổ bộ sự kiện khiến người hâm mộ phấn khích

Gây chú ý nhất sự kiện chính là màn lộ diện của HIEUTHUHAI. Nam rapper chứng minh đẳng cấp visual khi mặc trang phục đơn giản nhưng gây sốc vì độ điển trai không góc chết. Vừa xuất hiện, HIEUTHUHAI khiến fan "quá wow" vì nhan sắc nổi bần bật, kết hợp kiểu tóc vuốt nhẹ trông cực cool ngầu.

Tổ hợp visual sự kiện còn phải kể đến HURRYKNG và Dương Domic. Xuất hiện tại sự kiện với outfit vàng chói không thể lẫn vào đâu được. HURRYKNG khoe gương mặt sắc nét cùng thần thái tự tin, cực bắt sáng. Trong khi đó Dương Domic diện full "cây xanh", khoe visual điển trai dù qua ống kính camera thường.

HIEUTHUHAI khoe visual cực cuốn khi lộ diện tại sự kiện

Zoom cận nhan sắc của nam rapper, nhiều người phải wow liên tục

Không thể phủ nhận visual sáng là điểm cộng giúp HIEUTHUHAI nổi bật giữa sự kiện đông sao đình đám, dù anh không phải là cast chính

HURRYKNG ngày càng thăng hạng về gu thời trang lẫn thần thái

Nam rapper thân thiện giao lưu với người hâm mộ

Dương Domic khiến fan phấn khích khi vừa lộ diện

Sau Anh Trai Say Hi, Dương Domic thu về lượng fan đông đảo

Run For Time Vietnam - Đấu Trường Gia Tốc là phiên bản Việt hóa của show thực tế đình đám đến từ Nhật Bản. Chương trình mang tính chất sinh tồn kết hợp với yếu tố truy đuổi, nơi các nghệ sĩ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa hoàn thành loạt nhiệm vụ kịch tính để tránh bị loại. Không đơn thuần là một show vận động, Run For Time Vietnam hứa hẹn sẽ mang đến những màn rượt đuổi nghẹt thở, chiến thuật không ngờ và drama cạnh tranh hấp dẫn giữa dàn cast toàn sao. Với format lạ, tiết tấu nhanh, bối cảnh đầu tư hoành tráng, đây được kỳ vọng là chương trình truyền hình thực tế đáng xem nhất mùa hè năm nay.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ngô Kiến Huy chứng minh phong độ nhan sắc chẳng thua kém dàn Anh Trai đình đám

RHYDER khoe vẻ cool ngầu trên thảm đỏ

WEAN luôn gây sốt vì gu thời trang của mình mỗi khi xuất hiện

Cận visual phát sáng của Phương Anh Đào

Negav diện "cây đồ" đen thể thao xuất hiện trên thảm đỏ

Gương mặt mới Nam vương Hưng Nguyễn khoe body vạm vỡ bên cạnh "cây hài" Cris Phan

Cris Phan và Phương Anh Đào