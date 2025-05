Trấn Thành livestream nóng trận mưa gió giáng xuống concert Anh Trai Say Hi, hoang mang sợ sập lều!

Tối 10/5, concert Anh Trai Say Hi chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám. Tuy nhiên, sau khi chương trình bắt đầu không lâu, thời tiết bất ngờ chuyển xấu với cơn mưa lớn đổ xuống. Nhiều khán giả tại khu vực khán đài vẫn nán lại và được ban tổ chức phát áo mưa để tiếp tục theo dõi chương trình. Trong khi các nghệ sĩ vẫn không ngại ướt để cống hiến hết mình trên sân khấu. Song song đó, ở phía hậu trường, tình huống bắt đầu trở nên cập rập nhẹ khi mưa to khiến công tác kỹ thuật và an toàn bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, trong đoạn livestream do chính Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân, nam MC hé lộ cảnh tượng hậu trường không kém phần căng thẳng. Vì trời mưa lớn, ekip phải khẩn trương tìm cách gia cố tạm thời cho các khu vực lều hậu trường, nơi chứa nhiều thiết bị và khu vực nghỉ ngơi của nghệ sĩ. Theo lời Trấn Thành, có những thời điểm nước mưa dồn về mái lều quá nhiều, tạo sức nặng lớn, khiến mọi người phải lập tức dùng các thanh cây chắn ngang để chịu sức nặng của nước. Nam MC thậm chí không giấu nổi sự lo lắng và liên tục cập nhật tình hình đến người hâm mộ.

Trấn Thành livestream hé lộ hậu trường concert Anh Trai Say Hi trong lúc mưa lớn

Trấn Thành tiết lộ ekip phải dùng nhiều thanh cây chắn ngang trên trần để tránh việc bị sập lều vì mưa lớn

Tối 10/5, concert Anh Trai Say Hi D-6 đã “khai trận” tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội - cũng là địa điểm từng tổ chức đêm diễn thứ 3 và 4 cuối năm ngoái. Vì là đại nhạc hội cuối cùng của 30 nam nghệ sĩ, hàng chục nghìn người hâm mộ từ khắp tỉnh thành trên cả nước hội tụ lại, để cùng chung vui và hòa mình vào bầu không khí nồng nhiệt.

Được biết, đông đảo fan đã “cắm chốt” từ đêm hôm trước nhằm “xí” chỗ đẹp khi đến giờ mở cửa. Tại thời điểm đó, bầu trời mới chỉ rả rích mưa phùn, chưa đủ sức làm khó đội quân “Hi mom, Hi dad. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ chúng tôi, kể từ 20h, mưa to gió lạnh bất ngờ ập đến khiến không ít khán giả rơi vào thế khó, khi đêm nhạc đã diễn ra được khoảng thời gian.

Mưa lớn trút xuống giữa lúc concert Anh Trai Say Hi Day 6 diễn ra