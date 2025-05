HIEUTHUHAI phát ngôn gây bão giữa concert mưa lịch sử: "Hạnh phúc của mình thì tự quyết, không để ai ý kiến gì hết!"

Tối 10/5, đêm concert thứ 6 của Anh Trai Say Hi chính thức diễn ra tại Hà Nội. Dù đã qua 5 đêm nhưng sức hút của 30 anh trai vẫn không hề giảm sút. Bằng chứng là có rất nhiều khán giả đã bất chấp trời mưa to để xem trọn vẹn những màn trình diễn. Dù thời tiết bất lợi, thế nhưng các anh trai vẫn trình diễn hết mình, còn dành lời tri ân đặc biệt cho khán giả. Trong đó, phát ngôn EQ cao của HIEUTHUHAI gây chú ý, khiến nhiều người có mặt tại khán đài phải hô to, vỗ tay như một cách thể hiện sự tán thành.

Theo đó, đứng trước hàng chục nghìn khán giả đang mặc áo mưa để xem concert, HIEUTHUHAI rưng rưng: "Hôm nay trời mưa rất lớn, rất lạnh mà vẫn có hàng chục ngàn người đang đứng dưới đây để mà theo dõi tất cả những anh em ở trên sân khấu. Thật sự là cái điều đó, mình nghĩ điều đó là một cái sự yêu thương quá lớn, nó quá sức tượng tượng của mình. Mình trân trọng tình cảm của tất cả khán giả ở đây".

HIEUTHUHAI cho biết anh đã lường trước được việc chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều về việc các khán giả đứng giữa cơn mưa để xem. Nam rapper gen Z thẳng thắn: "Thế nào người ta cũng nói những đứa này đứng dưới mưa xem là vô bổ, vô ích. Thế nào cũng có! Nhưng mà mình nghĩ giống như cái cách chúng ta đứng dưới cơn mưa này, hay giống như cách mấy anh em ở đây, ekip cống hiến cho chương trình này, hạnh phúc của mình thì mình tự quyết, không để ai ý kiến ý cò gì hết. Đêm nay dù mưa vậy mọi người có hạnh phúc không?".

HIEUTHUHAI thẳng thắn dự đoán trước chuyện sẽ có tranh cãi vì khán giả đứng giữa mưa để xem concert

Sau câu hỏi của HIEUTHUHAI, rất nhiều khán giả đồng loạt hô "Có!". Ngay lặp tức, những chia sẻ này của nam rapper được lan truyền và nhận về nhiều bàn tán trên MXH. Đa phần khán giả cho rằng đây không chỉ là lời cảm ơn khán giả đơn thuần, mà còn phản ánh rõ nét cách một nghệ sĩ trẻ sẵn sàng thể hiện quan điểm và đối diện với những khó khăn cuộc sống, bày tỏ sự biết ơn ở level cao nhất đối với khán giả của mình. Cách HIEUTHUHAI thẳng thắn, không né tránh những tranh cãi có thể tìm đến cũng thể hiện rõ nét sự khác biệt về thế hệ, sự cởi mở, chủ động của lớp nghệ sĩ trẻ đối với guồng vận hành của showbiz hiện nay.

Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của HIEUTHUHAI khi hát giữa mưa

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng tầm 20h đã xuất hiện cơn mưa lớn tại Hà Nội, khiến công tác chuẩn bị cho các màn trình diễn của anh trai cũng như tâm lý khán giả bị ảnh hưởng. Không chỉ các anh trai mà Trấn Thành cũng thể hiện rõ sự hoang mang, lo lắng trong livestream. Vì trời mưa lớn, ekip phải khẩn trương tìm cách gia cố tạm thời cho các khu vực lều hậu trường, nơi chứa nhiều thiết bị và khu vực nghỉ ngơi của nghệ sĩ. Theo lời Trấn Thành, có những thời điểm nước mưa dồn về mái lều quá nhiều, tạo sức nặng lớn, khiến mọi người phải lập tức dùng các thanh cây chắn ngang để chịu sức nặng của nước.

Nhiều khán giả đã phải mặc áo mưa, di chuyển vội vì cơn mưa to đến bất chợt