Xôn xao clip Dương Domic thân mật với "công chúa" của đế chế giải trí, cặp đôi mới của Vbiz?

Sau chương trình Anh Trai Say Hi, ngoài sự thành công của 30 anh trai thì một nhân vật được chú ý không kém chính là Đinh Nam Phương - người được người hâm mộ gọi là "công chúa". Nam Phương là Giám đốc Chiến lược Nội dung tại DatVietVAC, góp phần không nhỏ vào việc tạo nên sức hút của Anh Trai Say Hi. Xuyên suốt từ lúc chương trình lên sóng đến các hoạt động sau đó của dàn Anh Trai, Nam Phương thường xuyên xuất hiện chung và có độ nhận diện nhất định trong mắt công chúng.

Đến mới đây, "thần dân" trên Threads bất ngờ đặt nghi vấn về việc Nam Phương có mối quan hệ đặc biệt với Anh Trai Dương Domic. Theo đó, "thánh soi" phát hiện đa phần những sự kiện có sự góp mặt của Dương Domic thì Nam Phương đều xuất hiện bên cạnh, thân thiết chụp ảnh trên thảm đỏ. Không chỉ thế, cả hai nhiều lần lọt vào ống kính "team qua đường" có hành động tình cảm, chăm sóc lẫn nhau vô cùng chu đáo. Một chi tiết khác là thú cưng của Nam Phương trông rấn gần gũi, thân thiện khi gặp Dương Domic so với các Anh trai khác. Trên trang cá nhân, Nam Phương không ngần ngại công khai những khoảnh khắc thân thiết, sánh đôi cùng Dương Domic. Thậm chí, cô còn công khai nhún nhảy tưng bừng, biểu cảm đúng chuẩn "fan cứng" của đàn trai.

Hiện tại, việc Dương Domic đang hẹn hò với "công chúa" hơn 7 tuổi chỉ là suy đoán của cộng động mạng nhưng cũng khiến nhiều người bàn tán trái chiều. Một số người đã dùng những từ mỉa mai, tiêu cực có ý cho rằng Dương Domic đang mượn tình yêu để thăng tiến trong sự nghiệp. Số đông lại ủng hộ cặp đôi, vì rõ ràng Dương Domic chưa công khai yêu đương với ai, Nam Phương cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nếu 2 người độc thân yêu nhau là chuyện rất bình thường.

Loạt cử chỉ thân mật khó giấu của Nam Phương và Dương Domic khi xuất hiện chung

Dương Domic và "công chúa" Đất Việt bị tóm chăm sóc nhau ở sự kiện

"Thánh soi" phát hiện đa phần những hoạt động có Dương Domic đều có Nam Phương tham gia

Cả hai cũng thoải mái đăng ảnh đối phương lên MXH

Nam Phương thân thiết thấy rõ, ngồi vào lòng Dương Domic khi chụp ảnh cùng dàn Anh Trai

Nam Phương hát hò, quay chụp nhiệt tình chuẩn "fan cứng" của Dương Domic

Dương Domic cũng thân thiết với Tiên Nguyễn - bạn thân của Nam Phương

Đinh Thị Nam Phương sinh năm 1993, là ái nữ của ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch Tập đoàn truyền thông DatVietVAC. Thời gian gần đây, cô được ưu ái gọi là "công chúa Đất Việt". Nam Phương không chỉ được biết đến với xuất thân danh giá mà còn gây ấn tượng bởi năng lực học thuật nổi bật và hành trình khẳng định bản thân trong ngành giải trí, truyền thông.

Nam Phương từng là học sinh của các trường quốc tế danh tiếng tại TP.HCM trước khi du học Anh. Cô tốt nghiệp loại ưu ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế (PPE) tại Đại học Oxford – nơi từng đào tạo nhiều chính trị gia và nhà lãnh đạo thế giới. Khi còn là sinh viên, cô là Phó Chủ tịch hiệp hội Oxford Union, thành viên Global Shaper của Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) Oxford và được bình chọn là "cô gái độc thân đáng mơ ước nhất" tại đây.

Sau khi trở về Việt Nam, Đinh Nam Phương đảm nhận vai trò Giám đốc Chiến lược Nội dung tại DatVietVAC. Cô là một trong những người định hướng nội dung chiến lược cho các chương trình đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi… Trong các sự kiện truyền thông quan trọng, Nam Phương thường xuyên xuất hiện như một đại diện truyền cảm hứng cho hình ảnh người trẻ hiện đại, có tri thức và bản sắc. Song song với công việc tại tập đoàn, Nam Phương còn là người sáng lập và điều hành Quỹ Nam Phương Foundation từ năm 17 tuổi.

Nam Phương có "pro5" khủng, đứng sau thành công của Anh Trai Say Hi

Dương Domic sinh năm 2000, tên thật là Trần Đăng Dương, quê Hải Dương. Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Năm 2021, IF Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, chính thức ra mắt cùng với màn debut của Dương Domic. Sau Anh Trai Say Hi, sự nghiệp của Dương Domic có những bước tiến mới, anh góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế. Về chuyện tình cảm, Dương Domic từng vướng nghi vấn hẹn hò Linh Ka nhưng cả hai không lên tiếng.

Liên quan đến việc vướng vào những thông tin trái chiều liên quan đến chuyện đời tư, Dương Domic từng tâm sự với chúng tôi: "Tôi biết về những điều mọi người nói, nhưng với bản thân mình, tôi luôn có một nguyên tắc rõ ràng: điều gì cần lên tiếng thì tôi sẽ lên tiếng giải thích, còn lại, tôi tin rằng hành động sẽ nói lên tất cả. Tôi chọn cách tập trung vào những gì mình có thể làm, thay vì bận tâm đến những điều mình không thể kiểm soát. Tôi không ngừng trau dồi bản thân, phát triển trong âm nhạc và cố gắng làm những điều đúng đắn, ý nghĩa nhất. Mỗi ngày, tôi đều nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình và cải thiện để ngày mai luôn tốt hơn hôm nay".