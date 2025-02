Dương Domic bắt chước Sơn Tùng M-TP?

Sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi, tên tuổi của Dương Domic bất ngờ vụt sáng. Giọng ca sinh năm 2000 được đánh giá là một trong những người thành công nhất sau khi chương trình kết thúc. Vào ngày 22/2, ca sĩ Dương Domic nhận được sự quan tâm khi tham gia một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ở ngay trên sân khấu, giọng ca sinh năm 2000 có hành động gây bất ngờ khi cởi áo để tặng cho người hâm mộ. Dương Domic chia sẻ: "Nhưng tôi chỉ có 1 cái áo. Hôm nay chỉ có 1 phần quà duy nhất thôi nên là hãy yêu thương nó thật nhiều nhé. Hôm bữa mình thuận tay trái vứt bên phải, nay mình vứt bên trái". Khi nghe những câu nói của nam ca sĩ sinh năm 2000, rất đông khán giả đã hò reo và giơ tay bày tỏ mong muốn nhận chiếc áo này.

Dương Domic nhận được sự quan tâm khi xuất hiện tại sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Đi soi sao đi)

Nam ca sĩ sinh năm 2000 cởi áo ngay trên sân khấu để gửi tặng cho fan

1 netizen để lại bình luận tiết lộ mất ngủ khi nhận được món quà từ Dương Domic

Sau khi clip này được chia sẻ trên các hội nhóm, cư dân mạng xôn xao bàn luận cho rằng Dương Domic học theo Sơn Tùng khi nhận ra hành động này khá quen thuộc, từng xuất hiện trong các buổi biểu diễn của ca sĩ gốc Thái Bình. Tuy nhiên số khác netizen cho rằng đây đơn giản chỉ là việc để thể hiện tình cảm với fan của Dương Domic mà thôi. Hành động lấy đồ mặc trên người tặng fan là điều không quá xa lạ với các ngôi sao khắp nơi trên thế giới. Sơn Tùng cũng không là người sáng tạo hay độc quyền hành động này.

Vào tháng 2/2025, giọng ca gốc Thái Bình tặng fan chiếc áo khoác từ thương hiệu nổi tiếng có giá hơn 100 triệu đồng. Sơn Tùng nhắn nhủ: "Trước khi bạn xuống, tôi tặng bạn chiếc áo này. Nhớ yêu thương và ủng hộ tôi thật nhiều nhé".

Sơn Tùng M-TP cũng thường xuyên tặng đồ cho fan trong những buổi biểu diễn

Nhiều người cho rằng câu nói và hành động của Dương Domic giống với Sơn Tùng

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1,85m. Anh là một trong 16 gương mặt lọt vào chung kết chương trình Anh trai say hi. Dương Domic được đánh giá cao khi có thể vừa hát, rap, vũ đạo... Dương Domic bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 14-15 tuổi như nghệ sĩ underground.

Năm 2021, anh gia nhập một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam, ra mắt single đầu tay Candy, kết hợp rapper Hàn Quốc Microdot. Tuy nhiên công ty bất ngờ phá sản sau hơn 1 năm, ảnh hưởng lớn đến tinh thần Dương Domic. Anh chuyển sang hoạt động độc lập, phát hành một số sản phẩm như: Yêu em 2 ngày, A đến ă, Là em chính em nhưng chưa gặt hái nhiều thành công. Thời gian qua, Dương Domic sở hữu loạt ca khúc được yêu mến như Tràn bộ nhớ, Làn ưu tiên, Mất kết nối...

Dương Domic là cái tên gây chú ý từ khi tham gia chương trình Anh trai say hi từ những tập đầu tiên

Dương Domic từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2025: "Anh Trai Say Hi đúng là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời tôi. Trước khi tham gia chương trình, tôi nghĩ đơn giản lắm, kiểu: 'Ờ, thôi thì có cơ hội đứng trên sân khấu là vui rồi'. Trước đó, mình đâu có nhiều cơ hội để hát live, để thực sự thể hiện âm nhạc của bản thân đâu. Nhưng nhờ Anh Trai Say Hi, tôi được gần hơn với khán giả, được thoải mái đưa cá tính âm nhạc của mình đến gần với mọi người.

Và phải thú thật luôn, những gì có được từ Anh Trai Say Hi vượt xa sức tưởng tượng của tôi! Đôi lúc tôi tự hỏi: "Ủa, thật hả trời?" (cười). Mọi thứ thay đổi nhanh tới mức mình vừa bất ngờ, vừa vui, vừa hạnh phúc. Đúng là trước khi vào cuộc, mình chỉ chuẩn bị tâm lý rằng: "Đây là sân chơi của mình, hãy thể hiện hết mình, đón nhận phản hồi từ khán giả - dù tốt hay xấu". Nhưng thật sự, hiệu ứng sau chương trình lớn đến mức mình không ngờ luôn. Nó kiểu như mở ra hẳn một trang mới, mà cái trang này thì đầy màu sắc hơn cả những gì mình từng kỳ vọng".