Ngày 19/10, Phùng Khánh Linh chính thức “xuất xưởng” album phòng thu thứ 3 mang tên Giữa Một Vạn Người. Sau gần 1 năm rưỡi kể từ khi đĩa đơn mở đường Ước Anh Tan Nát Con Tim ra mắt, người hâm mộ giờ đây mới thực sự được thưởng thức sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh nhất từ Phùng Khánh Linh, đánh dấu một bước chuyển mình lớn trong tư duy làm nhạc và cách nữ ca sĩ định hình phong cách của mình.

Sau nhiều năm bị mang danh gán tiếng “nữ hoàng flop”, có thể tự tin nói rằng cô nàng đã phá streak “lời nguyền” khi album Giữa Một Vạn Người trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất tuần từ 21 - 27/10. Theo dữ liệu được Social Trend công bố, album mới của Phùng Khánh Linh dẫn đầu BXH về âm nhạc với hơn 366 nghìn lượt thảo luận, lấn lướt dàn Anh Trai gồm Captain Boy, Pháp Kiều và RHYDER.

Album Giữa Một Vạn Người dẫn đầu BXH về âm nhạc với hơn 366 nghìn lượt thảo luận

Không chỉ vậy, MV lyrics Anh Là Thằng Tồi hiện đang leo rank trên Top Trending Việt mảng music chậm mà chắc, đạt vị trí thứ 17. Album nhanh chóng leo lên No.1 Bảng xếp hạng Top Album của Apple Music và iTunes chỉ sau một ngày phát hành. Sau hơn 1 tuần, 4 ca khúc nằm trong album vẫn đang càn quét Top 10 Apple Daily Songs và phủ sóng top 20 BXH cùng tên.

PHÙNG KHÁNH LINH - ANH LÀ THẰNG TỒI (LYRIC VIDEO)

Các ca khúc của Phùng Khánh Linh phủ sóng BXH Apple Music

Nếu nói Giữa Một Vạn Người có giúp Phùng Khánh Linh bước vào thế giới mainstream thì chưa hẳn, nhưng chắc chắn tên tuổi và âm nhạc của cô nàng đã chạm tới lượng khán giả đông đảo, kể cả những người qua đường. Và điều này cũng là bàn đạp để Phùng Khánh Linh dần dần dấn thân vào con đường âm nhạc đại chúng, dành cho số đông người yêu nhạc, nhận được sự chú ý xứng đáng.

Làm nên thành công của album lần này chắc chắn là nhờ kho tàng content và đội ngũ ekip phía sau. Loạt video vô tri, ngẫu hứng và “khô khan một cách hài hước” trên TikTok cá nhân đã đưa những Em Đau, Ước Anh Tan Nát Con Tim, Khóc Block … đến gần hơn với đối tượng người nghe mới. Bộ nhận diện thương hiệu chính là mái tóc bạch kim dài đặc trưng và phong cách thời trang ảnh hưởng từ nền văn hóa phụ Emo và Grunge.

Bộ nhận diện thương hiệu chính là mái tóc bạch kim dài đặc trưng

Nội dung vừa trendy vừa dí dỏm, Phùng Khánh Linh còn collab với dàn content creator được yêu thích như Huy Forum, elm zai chị Nguyệt, NGÔI SAO PHƯƠNG NAM, Quàng Quanh… Nhờ vậy, Giữa Một Vạn Người dần vượt qua khuôn khổ indie và dần hiện diện trên các ngóc ngách kỷ nguyên số, trở thành chủ đề âm nhạc hot nhất tuần qua.

Một lý do khác giúp Giữa Một Vạn Người bùng nổ chính là cộng đồng fan, vốn sở hữu “mã gen” rất riêng. Phần lớn người nghe trung thành của Phùng Khánh Linh không đến từ nhóm khán giả Vpop truyền thống, mà là tệp khán giả trẻ gắn liền cùng thị trường nhạc US-UK. Giống như cộng đồng fan Taylor Swift, Billie Eilish hay Nicki Minaj, fan Phùng Khánh Linh có văn hóa đu idol rất “toxic vui vẻ”: nhây, lầy, thích trêu đùa idol không kém gì bảo vệ idol, nhưng khi cần thì sẵn sàng “chiến” tới cùng.

Phùng Khánh Linh xây dựng cho mình fanbase nhây, lầy và cực chiến

Tính cách ấy phần nào phản chiếu hình ảnh của Phùng Khánh Linh hiện tại - một nghệ sĩ có chút lập dị, không theo khuôn mẫu và mang tính tiên phong. Fan của cô không chỉ ủng hộ sản phẩm, mà còn tham gia trực tiếp vào cách cô viral: biến mỗi đoạn lyrics thành meme, cắt ghép video TikTok chế lại theo phong cách hài hước, lan truyền loạt hình ảnh độc như huyền thoại bò dí. Giữa thời đại mạng xã hội ngày càng trẻ hóa như hiện nay, fandom Phùng Khánh Linh là mảnh ghép đặc biệt trên bản đồ Vpop.

Phùng Khánh Linh có thể nói là “ca lạ” của Vpop. Cô kiên định xoay tròn theo quỹ đạo của riêng mình, bỏ qua những trào lưu thịnh hành ngoài kia. Từ Yesteryear mang hơi hướng pop/dance giữa giai đoạn thị trường Việt còn chưa chuộng xu hướng làm album phòng thu; cho đến Citopia hồi sinh lại kỷ nguyên rực rỡ của Citypop, khi phần lớn người nghe nhạc Việt vẫn mải mê ballad - thì Phùng Khánh Linh đã đi trước một bước. Các sản phẩm của cô có thể không gây bão ngay khi ra mắt, nhưng đều được nhắc lại sau nhiều năm sau.

Hiện tại, khi album và EP đã trở thành hình thức phát hành phổ biến, còn làn sóng Citypop cũng chiếm sóng trên các bảng xếp hạng, Phùng Khánh Linh hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế đó để mở rộng danh tiếng. Thế nhưng, cô lại chọn một hướng đi khác, tiếp tục thử nghiệm, để tìm ra những khoảng sáng tạo mới.