Cứ ngỡ Golden , con tướng mạnh nhất lịch sử chart Hàn,sẽ chiếm đóng BXH nhạc số đến hết năm thì một nhân tố bất ngờ chen ngang, phá vỡ chuỗi vô địch của nhóm nữ ảo HUNTR/X - không ai khác là NMIXX. Trở lại với album Blue Valentine và ca khúc chủ đề cùng tên, vườn hoa nhà JYP đã chính thức thoát kiếp flop khi Blue Valentine đang dẫn đầu làng nhạc xứ củ sâm hiện nay, sắp có cho mình PAK đầu tiên. Nhờ vậy các thành viên cũng được “thơm lây”, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Không phải Sullyoon hay Haewon, Jiwoo lại là cái tên được đề cập nhiều nhất trên MXH.

NMIXX - Blue Valentine

Jiwoo đang vô cùng viral trên nền tảng X và giới truyền thông Trung với 2 bức ảnh mới đây. Cụ thể, cô nàng cùng hội chị em di chuyển đến sân bay để chạy lịch trình nước ngoài. Ngay lúc xuống xe, phóng viên đã kịp nháy 2 tấm chóng vánh bắt trọn nhan sắc ấn tượng của Jiwoo. Nữ idol gây xao xuyến với cặp mắt to tròn, đôi môi chúm chím và làn da trắng hồng.

Jiwoo sở hữu đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím và nước da trắng hồng như búp bê

Một chi tiết ghi điểm trong mắt công chúng là tạo hình Y2K tươi trẻ như một làn gió mới thổi vào showbiz Hàn. Không như Y2K đường phố hay phá cách sexy, Jiwoo toát ra vẻ nhẹ nhàng, nữ tính hơn với mái tóc dài xoăn sóng nhẹ, mái rẽ ngôi giữa và nhấn nhá với lối tết mảnh 2 lọn nhỏ cố định ra sau - phong cách rất đặc trưng được phái nữ ưa chuộng khoảng thập niên 2000.

Tổng thể, Jiwoo thua búp bê mỗi cái tên, được dân tình ca ngợi là khoảnh khắc huyền thoại. Bức ảnh hiện đã thu về hơn 3 triệu view trên X, và gây sốc hơn là con số 800 triệu lượt đọc về topic liên quan đến Jiwoo trên Weibo. Đây là một con số không phải dạng vừa đối với một nữ idol/sao Hàn không quá nổi bật như Jiwoo. Trang tin nổi tiếng xứ tỷ dân Sohu còn ca ngợi Jiwoo xứng đáng là tiêu chuẩn sắc đẹp mới của Kpop.

Báo Trung gọi cô là tiêu chuẩn sắc đẹp mới của Kpop

Netizen đều phản ứng tích cực trước ngoại hình của Jiwoo, bày tỏ sự nể phục trước nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu 3 năm trời giảm cân. Ngay thời debut, Jiwoo đã trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực mạng vì thân hình có phần ngoại cỡ so với một idol nữ bình thường. Sau nhiều nỗ lực, cô nàng này càng trổ bông, càng đường nét xinh xắn lộ rõ rệt. Nhìn vào tạo hình Y2K này, nhiều người còn liên tưởng đến Song Hye Kyo khi đóng Ngôi Nhà Hạnh Phúc hay Yoona (SNSD) khi mới debut.

Sinh ngày 13/4/2005, Kim Jiwoo lớn lên tại Namyangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Cô gia nhập JYP Entertainment vào năm 2018 sau khi vượt qua buổi audition, trở thành một trong những thực tập sinh được chú ý nhờ kỹ năng nhảy và khả năng bắt nhịp sân khấu rất nhanh. Jiwoo từng chia sẻ rằng cô chịu ảnh hưởng từ các đàn chị như Sunmi và Momo (TWICE), điều này lý giải vì sao phong cách biểu diễn của cô luôn kết hợp giữa năng lượng mạnh mẽ và nét quyến rũ tinh tế.

Jiwoo từng bị chỉ trích vì thân hơi ngoại cỡ

Trước khi debut, Jiwoo đã trải qua hơn ba năm huấn luyện khắc nghiệt tại JYP. Đến tháng 2/2022, cô chính thức ra mắt cùng NMIXX với single album AD MARE và ca khúc chủ đề O.O. Dù gây tranh cãi vì chất “nhạc trộn” khó hiểu, Jiwoo vẫn gây ấn tượng nhờ khả năng làm chủ sân khấu và kỹ năng nhảy tốt nhất nhóm và top đầu gen 4. Cô nàng có nền tảng Hip-hop, chất groove trong từng ven máu giúp Jiwoo có thể dễ dàng bắt kịp với vũ đạo nhóm nam.

Sau hơn 3 năm hoạt động, Jiwoo dần được đánh giá cao về khả năng quản lý biểu cảm Trong các đợt quảng bá gần đây như Love Me Like This, Dash và đặc biệt là Blue Valentine , Jiwoo cho thấy sự trưởng thành rõ rệt: phong thái tự tin, visual thăng hạng và ngày càng được khán giả nhắc đến như “át chủ bài thế hệ mới” của JYP bên cạnh Kyujin cùng nhóm.

Cô nàng giờ đây đã thăng hạng nhan sắc vu vù hậu giảm cân



