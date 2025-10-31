8 cơ hội - 10.000 tấm vé: Hành trình âm nhạc không thể bỏ lỡ cùng SeABank và Mỹ Tâm

Với 10.000 tấm vé được phân bổ qua 8 hình thức khác nhau, SeABank mang đến cho khán giả nhiều cơ hội tiếp cận đa dạng, để mỗi người đều có thể tận hưởng những thanh âm đầy tinh tế của Mỹ Tâm theo cách riêng của mình.

8 cánh cửa dẫn lối "See The Light"

Là nhà tài trợ độc quyền Mỹ Tâm Live Concert 13/12/2025, SeABank không chỉ đồng hành trong một đêm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nàng "Họa mi tóc nâu", mà còn mang đến chuỗi chương trình hấp dẫn giúp khán giả có thể săn vé concert 0 đồng một cách dễ dàng.

Các hoạt động săn vé được triển khai linh hoạt, từ đăng ký trực tuyến qua ứng dụng SeAMobile đến những hình thức tham gia khác phù hợp với từng nhóm khách hàng. Mọi quy trình đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch cho người tham gia.

Dù bạn là Tri Âm lâu năm hay người chỉ vừa "gặp Tâm" lần đầu, hành trình đến với "See The Light" đều có thể bắt đầu ngay hôm nay và theo cách riêng của bạn.

1. Gửi tiết kiệm - Vững vàng tài chính, nhận vé trao tay

Với tổng số dư tăng ròng từ 1 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được vé tham dự concert, với hạng vé tăng dần theo mức gửi tiết kiệm. Từ khu vực GA đến SeASoul Lounge sang trọng, SeABank tri ân những người đã chọn đồng hành cùng ngân hàng bằng món quà mang giá trị tinh thần và cảm xúc sâu sắc.

2. Mở thẻ SeASoul - Chi tiêu thông minh, tận hưởng đêm nhạc

Chỉ cần mở mới thẻ Visa SeASoul 2in1 và chi tiêu từ 5 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội nhận vé Deluxe. Ngoài ra, chương trình còn dành tặng vé cho người giới thiệu bạn bè mở thẻ, hoặc nằm trong TOP chi tiêu nhanh nhất trong giai đoạn xét thưởng. Một cách vừa tận hưởng tiện ích tài chính, vừa đón nhận đặc quyền âm nhạc đẳng cấp.

3. Bảo hiểm vững tâm - Gặp "Tâm" trong concert

Mỗi hợp đồng bảo hiểm Prudential đạt doanh số từ 30 triệu đồng hoặc hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh số từ 70 triệu đồng, sẽ mang đến cơ hội để khách hàng nhận vé Deluxe. Đây là sự tri ân của SeABank dành cho những người luôn ưu tiên đầu tư cho sự an toàn và tương lai của gia đình, bởi khi khách hàng chọn bảo vệ những điều quý giá, SeABank chọn cách đáp lại bằng sự đồng hành, thấu hiểu và những giá trị cảm xúc chân thành.

4. Giải ngân khoản vay - Vé show về tay

Khách hàng giải ngân từ 700 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được từ 1 đến 2 vé concert, với hạng vé được xác định theo giá trị khoản vay. Cụ thể, khách hàng giải ngân từ 700 triệu đến dưới 1 tỷ đồng sẽ nhận 1 vé GA, từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng sẽ nhận 2 vé GA, từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng sẽ nhận 2 vé VVIP, và từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ nhận 2 vé SVIP. Một phần thưởng ý nghĩa cho hành trình hiện thực hóa những kế hoạch tài chính, đồng thời tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc đáng nhớ cuối năm cùng nàng "Họa mi tóc nâu".

5. Mở tài khoản số đẹp - Sở hữu vé "chất" theo cách riêng

Mỗi tài khoản số đẹp là một tuyên ngôn cá nhân, nơi con số thể hiện bản sắc của người sở hữu. Khi lựa chọn đồng hành cùng SeABank, khách hàng không chỉ mở ra hành trình tài chính thuận lợi mà còn nhận được những trải nghiệm xứng đáng. Đó là tấm vé Deluxe đến với đêm nhạc See The Light - món quà ý nghĩa từ SeABank nhằm tri ân những khách hàng luôn biết tạo nên giá trị và phong cách riêng cho hành trình của mình.

6. Tích tim - Càng kiên trì, càng gần ‘ánh sáng’

Tham gia nhiệm vụ trên SeAMobile, người dùng có thể tích lũy tim để đổi vé xem concert.

- 150 tim: vé GA

- 200 tim: vé Deluxe

- 400 tim: vé VVIP

Hơn 1.900 vé sẽ được dành riêng cho những người kiên trì "chạm tim" mỗi ngày, minh chứng rằng cơ hội luôn thuộc về những tín đồ đam mê âm nhạc.

7. Quay số may mắn - Khi cơ hội nằm trong một vòng xoay

Hoàn thành các nhiệm vụ, nhận lượt quay và thử vận may, khách hàng có thể nhận ngay vé concert chỉ trong vài giây. Một hình thức đơn giản nhưng đầy háo hức, bởi chỉ cần một vòng xoay, bạn đã có thể trở thành một trong những khán giả may mắn nhất của See The Light.

8. Đặc quyền khách hàng ưu tiên - Khoảnh khắc đẳng cấp tại SeASoul Lounge

10 khách hàng ưu tiên của SeABank sẽ nhận 2 vé SeASoul Lounge - khu vực sang trọng bậc nhất tại concert, nơi khán giả được tận hưởng âm nhạc trong không gian riêng tư, tinh tế và đẳng cấp.

See The Light - Giao điểm của cảm xúc và giá trị

Không còn giới hạn bởi tốc độ hay vận may, chương trình săn vé Mỹ Tâm Live Concert 13/12/2025 - See The Light của SeABank mang đến một cách tiếp cận mới, nơi mỗi hành động tài chính, dù là gửi tiết kiệm, mở thẻ hay tích tim trên ứng dụng đều có thể mở ra cơ hội bước vào không gian âm nhạc đẳng cấp và giàu cảm xúc. Với 8 cơ hội và 10.000 tấm vé, hành trình See The Light đã bắt đầu - một hành trình kết nối giữa giá trị tài chính và những rung động của trái tim.

Khách hàng có thể tham gia chương trình từ 10/10/2025 đến hết ngày 08/11/2025, chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 10/10 - 24/10/2025 và Đợt 2 từ ngày 25/10 - 08/11/2025. Không giới hạn số vé cho mỗi người, khách hàng có thể tham gia nhiều chương trình cùng lúc để tăng cơ hội nhận vé. Để xem chi tiết thể lệ và tham gia chương trình, truy cập website https://www.seabank.com.vn, fanpage Ngân hàng SeABank hoặc gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 1900555585.

Từ tài chính đến âm nhạc, SeABank đang mở ra một cách tiếp cận mới gần gũi, tử tế và đầy cảm hứng. Bởi đôi khi, điều khiến khán giả hạnh phúc không chỉ là sở hữu một tấm vé mà là được thấy trái tim mình hòa chung nhịp với hàng vạn Tri Âm trong ánh sáng của "See The Light".