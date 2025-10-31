Mới đây, cộng đồng fan Kpop xôn xao trước một video fancam ghi lại phần biểu diễn của nhóm nhạc TWICE trong khuôn khổ tour thế giới This Is For. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khi Nayeon, giọng ca chính của nhóm, bị nghi ngờ hát nhép trong màn trình diễn.

Clip đang gây tranh cãi của mỹ nhân nhóm TWICE

Video được cho là ghi lại sân khấu ca khúc I Can’t Stop Me , nơi Nayeon xuất hiện rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, ở một vài khoảnh khắc, nữ idol bỏ mic để thực hiện các động tác vũ đạo trong khi tiếng hát vẫn vang lên rõ ràng, khiến khán giả đặt nghi vấn rằng phần biểu diễn này không phải hát live.

Sự việc gây chú ý bởi Nayeon vốn được xem là “át chủ bài vocal” của nhóm, từng được đánh giá tích cực nhờ kỹ năng hát live ổn định qua nhiều sân khấu lớn của TWICE, từ lễ trao giải cho đến các sự kiện quốc tế. Chính vì vậy, khán giả không khỏi bày tỏ sự thất vọng khi giọng ca chính của một nhóm nữ hàng đầu Kpop với 10 năm kinh nghiệm vẫn để xảy ra nghi vấn hát nhép trên sân khấu.

Nayeon trong màn trình diễn I Can't Stop Me

Điều này càng thổi bùng tranh cãi khi TWICE vốn từng nhiều lần vướng vào nghi vấn tương tự từ những ngày đầu debut. Khi đó, vẫn có ý kiến bênh vực cho rằng các thành viên còn non trẻ, chưa đủ bản lĩnh sân khấu để vừa hát vừa nhảy ổn định. Tuy nhiên, sau một thập kỷ hoạt động và đã trở thành nhóm nhạc đình đám của gen 3, việc Nayeon - giọng ca chính của TWICE vẫn bị bắt lỗi hát nhép là điều khó có thể chấp nhận.

Nayeon gây tranh cãi vì lộ hát nhép

Với các tour diễn quy mô lớn như This Is For, việc sử dụng bản thu đè (backing track) là điều phổ biến nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định

Tuy vậy, vẫn có ý kiến bênh vực cho rằng trong các tour diễn quy mô lớn như This Is For, việc sử dụng bản thu đè (backing track) là điều phổ biến nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định khi các thành viên vừa hát vừa thực hiện vũ đạo liên tục. Đặc biệt, với các sân khấu ngoài trời hoặc những địa điểm có âm thanh phức tạp, yếu tố kỹ thuật có thể khiến việc hát live 100% trở nên khó khăn.

Nayeon nhiều lần "quên mic" mà nhạc vẫn phát, làm dấy lên nghi vấn hát nhép

Dẫu vậy, làn sóng tranh cãi vẫn chưa hạ nhiệt khi nhiều người chỉ ra rằng đây không phải lần đầu Nayeon bị phát hiện “quên mic” trong lúc biểu diễn. Trên mạng xã hội, hàng loạt video cũ đã được “đào” lại, tổng hợp những khoảnh khắc cô vô tình để mic cách xa miệng nhưng giọng hát vẫn vang lên rõ ràng, càng khiến nghi vấn hát nhép càng thêm chắc chắn.

Nayeon được đánh giá khá tốt tại Victoria's Secret

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ TWICE chia sẻ các video Nayeon hát live, điển hình như Victoria’s Secret Fashion Show 2025 hay concert trước đó, nhằm khẳng định rằng nữ idol hoàn toàn có khả năng hát live ổn định. Hiện tại, sự việc vẫn đang gây ra hai luồng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, giữa một bên chỉ trích và một bên lên tiếng bảo vệ thành viên của TWICE.