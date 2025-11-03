Đáp trả gây bão của Sơn Tùng, SOOBIN

Tối 2/11, đêm nhạc diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM, thu hút hàng vạn khán giả với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Soobin, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic…

Soobin là một trong những nghệ sĩ biểu diễn được khán giả chờ đợi nhất. Nam ca sĩ mang đến loạt ca khúc được làm mới theo phong cách mashup như Người Việt - Trống Cơm, Blackjack - Superstar và Dancing In The Dark - Daydream.

Phần giao lưu, gọi tên các fandom của các nghệ sĩ trong đêm diễn của SOOBIN được khen tinh tế.

Trong phần giao lưu với người hâm mộ, nam ca sĩ nói: “Chúng ta là người Việt Nam, nên hãy luôn yêu thương nhau nhé”. Sau đó, anh lần lượt gọi tên các cộng đồng fan có mặt tại sự kiện: “Kingdom ơi! Sky ơi! Monkey ơi! Dopamine ơi!... tất cả hãy cùng yêu thương nhau!”. Cách tương tác của SOOBIN khiến khán giả đồng loạt reo hò.

Chia sẻ của SOOBIN được xem như lời đáp tinh tế cho những tranh cãi trước đó liên quan đến việc sắp xếp hình ảnh nghệ sĩ trên poster chương trình, vốn khiến hai fandom Sky (người hâm mộ Sơn Tùng) và Kingdom (fan SOOBIN) xảy ra bất đồng.

Trên mạng xã hội, phần trình diễn của anh nhanh chóng lan tỏa, được khán giả khen ngợi là hành động văn minh, giúp “hạ nhiệt” căng thẳng giữa hai bên.

Soobin tại sự kiện tối 2/11. Ảnh: S Class.

Ngay sau SOOBIN, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong vai trò kết màn. Nam ca sĩ giữ bí mật setlist để tạo bất ngờ cho khán giả, lần lượt thể hiện intro - Hãy Trao Cho Anh , mashup Buông Đôi Tay Nhau Ra - Gương Mặt Đáng Thương và khép lại bằng bản phối mới - Em Của Ngày Hôm Qua.

Không trực tiếp nhắc đến vụ việc, nhưng Sơn Tùng cũng gửi gắm thông điệp riêng: “Chúng ta không cần chiến thắng ai cả, chỉ cần chiến thắng chính mình của ngày hôm qua là được”. Lời chia sẻ ngắn gọn, được người hâm mộ cho là cách anh khéo léo hướng khán giả về tinh thần tích cực, đặt âm nhạc và cảm xúc lên trên mọi mâu thuẫn.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ diễn cuối trong sự kiện âm nhạc tối 2/11.

Trước đó, mạng xã hội đã xuất hiện làn sóng tranh cãi xoay quanh tấm poster quảng bá sự kiện có sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP và SOOBIN. Trong hình, cả hai được đặt ở vị trí trung tâm, song kích thước chân dung của Sơn Tùng chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Chi tiết nhỏ này lại khiến cộng đồng fan hai bên “dậy sóng”.

Một bộ phận người hâm mộ Sơn Tùng cho rằng với sức ảnh hưởng và vị thế của nam ca sĩ, anh xứng đáng được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Họ bày tỏ sự không hài lòng với cách sắp xếp hình ảnh, đồng thời chỉ trích ban tổ chức thiếu tinh tế khi xóa bình luận thay vì phản hồi thẳng thắn. Nhiều tài khoản còn cho rằng việc đặt SOOBIN ngang hàng với Sơn Tùng trên poster là thiếu tôn trọng thành tựu của thần tượng.

Trong phản ứng này, fan SOOBIN kêu gọi người hâm mộ mang theo lightstick vàng - màu biểu tượng của SOOBIN - để “phủ sóng” khán đài, đối lập với sắc xanh đặc trưng của Sky. Không dừng lại ở đó, cộng đồng Kingdom còn “chơi lớn” khi bao trọn năm màn hình LED ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phát hình ảnh Soobin 240 lượt trong ngày 2/11, cổ vũ cho sự trở lại của nam ca sĩ.

Người hâm mộ Sơn Tùng cũng huy động những lighstick để tạo “biển xanh” trong phần trình diễn của giọng ca Lạc Trôi.

Tranh cãi quanh vị trí nghệ sĩ trên poster không phải là chuyện mới trong Vpop, song vụ việc lần này cho thấy chủ đề tưởng chừng nhỏ vẫn có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa các cộng đồng người hâm mộ lớn.

Dù vậy, trên sân khấu, cả Sơn Tùng M-TP và SOOBIN đều giữ thái độ chuyên nghiệp, mang đến những phần trình diễn chỉn chu, góp phần xoa dịu không khí căng thẳng từ mạng xã hội.