Số phận của Trương Ngọc Ánh đã được dự báo trước?

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cô bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng. Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng nhận được đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trương Ngọc Ánh hiện đối mặt với khung hình phạt nặng nhất là 20 năm tù. Thông tin này khiến dư luận không khỏi bàng hoàng không chỉ bởi danh tiếng của một nghệ sĩ từng được xem là biểu tượng nữ quyền của showbiz Việt, mà còn vì sự trùng hợp rợn người giữa đời thật và vai diễn năm nào. Năm 2014, khi hóa thân thành chị đại Hương Ga trong bộ phim cùng tên, Trương Ngọc Ánh đã khép lại câu chuyện bằng ca khúc Cơn Mộng Du - bản nhạc Rock nói về phận người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, khát vọng và những cám dỗ không lối thoát.

MV được dàn dựng đơn giản, xoay quanh Trương Ngọc Ánh, đảm nhận vocal chính, và ban nhạc hỗ trợ. Cô nàng cất lên những câu hát dài trên nền nhạc Rock gai góc và mạnh mẽ, tuy nhiên, lại chưa toát ra cái hồn của thể loại nhạc này. Nữ nghệ sĩ còn khá “non tay” trong kỹ thuật gằn giọng hay phiêu theo tinh thần phóng khoáng của tiếng trống, tiếng bass điện và cả phong cảnh sa mạc hoang vu.

Lyrics khắc họa hành trình con người đi qua những được và mất, đối diện ranh giới mong manh giữa sống và chết. Trong đó, mỗi cá nhân buộc phải nhìn thẳng vào bản chất của chính mình, đối diện với cả phần thiện và phần ác, điều tốt và điều xấu. Thông điệp ấy cũng chính là tinh thần mà bộ phim Hương Ga muốn gửi gắm đến khán giả.

Trương Ngọc Ánh đặt nhiều tâm huyết vào Cơn Mộng Du bởi đây là sự trở lại đầy mới lạ của cô trong vai trò ca sĩ, sau hơn 10 năm chia tay nhóm Tứ Ca Ngẫu Nhiên và không tham gia ca hát chuyên nghiệp. Nhìn lại sau tròn 1 thập kỷ, khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý, Cơn Mộng Du bỗng như một điềm báo. Từ người phụ nữ khét tiếng, ai cũng nể sợ trong phim đến người người nghệ sĩ có vị thế cao trong giới giải trí Việt - ranh giới giữa vai diễn và “số phận” dường như đã mờ đi.

Có thể, Cơn Mộng Du không chỉ là một bản nhạc phim ấn tượng và da diết, mà còn là lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng cho chính người nghệ sĩ. Nó nhắc rằng, quyền lực và danh vọng có thể khiến ta bay cao, nhưng cũng có thể ru ta vào một giấc “ngủ dài, khó thấy ánh bình minh”.

Nhiều bình luận bày tỏ sự rùng mình vì lời nhạc và hình ảnh như vận vào đời thật. Có người còn cho rằng, hoá ra vũ trụ đã sắp xếp và báo hiệu trước nhưng không ai hay biết. “Đây chắc chắn là ca khúc buồn và ám ảnh nhất sự nghiệp nghệ thuật của Trương Ngọc Ánh” - một ý kiến chia sẻ.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Tú, phim Hương Ga là câu chuyện đời ly kỳ của một nữ tội phạm lừng danh. Vượt biên cùng cha mẹ không thành, cô bé Diệu (Trương Ngọc Ánh đóng) trở về quê quán với bao vết thương tâm hồn, thể xác. Môi trường tội phạm bao bọc xung quanh và nỗi sợ tương lai mờ mịt biến Diệu trở thành Hương Ga - một nữ giang hồ máu lạnh. Sau nhiều trải nghiệm tình trường lẫn sát phạt tranh vị thế giang hồ, từ Bắc Hương Ga tiến quân vào Nam, làm mưa gió trong giới xã hội đen.