Xác nhận 2 đêm concert G-DRAGON ở Hà Nội thu hút gần 100 nghìn người

Tối 9/11, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã diễn ra đêm thứ 2, chính thức khép lại 2 đêm concert của thủ lĩnh BIGBANG tại Việt Nam. Chặng Hà Nội cũng là chặng quốc tế cuối cùng của world tour Übermensch, trước khi G-DRAGON trở lại Hàn Quốc chuẩn bị show encore, hoàn thành hành trình 8 tháng lưu diễn khắp châu Á và châu Âu. Vì vậy, đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội mang một ý nghĩa đặc biệt không chỉ với fan Việt mà còn với chính GD và ekip, khi nhìn lại chặng đường dài của tour diễn đã đi qua.

Dòng trạng thái của trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận: “GẦN 100.000 KHÁN GIẢ BÙNG NỔ CÙNG G-DRAGON TRONG 2 ĐÊM DIỄN WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank”.

Dòng trạng thái của trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Con số gần 100 nghìn người cho cả 2 đêm diễn tại Ocean Park thực sự là một cột mốc đáng nhớ với thị trường concert Việt. Trước G-DRAGON, BLACKPINK từng là sao Kpop dẫn đầu tại Việt Nam với 2 đêm concert tại Mỹ Đình, thu hút hơn 60 nghìn người theo dự (theo thống kê của Touring Data). Vượt qua kỷ lục của BLACKPINK, G-DRAGON cho thấy sức ảnh hưởng và tầm phủ sóng chưa từng mai một sau 20 năm hoạt động.

Vượt qua kỷ lục của BLACKPINK, G-DRAGON cho thấy sức ảnh hưởng và tầm phủ sóng chưa từng mai một sau 20 năm hoạt động

Không chỉ về lượng khán giả, chất lượng trải nghiệm của 2 đêm diễn cũng được đánh giá cao. Ocean Park trở nên rực rỡ với ánh sáng, âm thanh và những màn trình diễn đỉnh cao, đưa fan từ cảm xúc hồi hộp chờ đợi đến bùng nổ sung sướng. G-DRAGON đã mang đến những khoảnh khắc khó quên.

Điều đặc biệt, concert tại Việt Nam còn khiến cả khán giả quốc tế phải choáng ngợp. Nhiều fan nước ngoài có mặt tại Hà Nội khen ngợi quy mô sân khấu, từ âm thanh ánh sáng đến năng lượng choáng ngợp của khán giả Việt. Mọi yếu tố đều được đánh giá khá trọn vẹn, tạo trải nghiệm chuẩn quốc tế.

Đám đông choáng ngợp của G-DRAGON tại Hà Nội

Hai đêm concert của G-DRAGON tại Hà Nội không chỉ là sự kiện âm nhạc mà còn đánh dấu một bước tiến mới cho thị trường concert Việt

Hai đêm concert của G-DRAGON tại Hà Nội không chỉ là sự kiện âm nhạc mà còn đánh dấu một bước tiến mới cho thị trường concert Việt, khẳng định khả năng tổ chức quy mô quốc tế, sức hút fan khủng và sự quan tâm từ các cơ quan văn hoá. Đây chắc chắn sẽ là một dấu mốc mở ra cơ hội cho những nghệ sĩ quốc tế tiếp tục chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong hành trình lưu diễn.