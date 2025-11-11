Những ngày gần đây, thị trường âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng rap Việt và underground đối mặt với nhiều biến động khi cơ quan quản lý kiểm tra và điều chỉnh nghiêm ngặt vấn đề thông điệp sản phẩm. Nhiều sản phẩm bị cho là có ca từ phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục bị điểm danh, dẫn đến việc bị xử lý, gỡ bỏ hoặc ẩn khỏi các nền tảng. Hàng loạt MV của các nghệ sĩ như Binz, Rhymastic, SOOBIN lần lượt “biến mất” khỏi YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Andree trở thành tâm điểm trong vụ các rapper bị điểm tên nhạc lệch chuẩn văn hoá

Giữa làn sóng siết chặt này, rapper Andree Right Hand - một rapper vốn nổi tiếng với phong cách nổi loạn và các bản rap về chủ đề ăn chơi, xa hoa đã trở thành tâm điểm chú ý. Trước đó, nhiều ca khúc của Andree như Em Iu, Nhạc Anh, CLMA và Kẹo cũng bị chỉ trích vì chứa nội dung nhạy cảm, lệch chuẩn và có mặt trong danh sách cảnh cáo của cơ quan quản lý. Với vấn đề này, Andree giữ im lặng. Chỉ có ca khúc Luật Anh - kết hợp cùng SOOBIN đã được ekip SOOBIN chủ động gỡ bỏ.

Clip: Andree nói về ca khúc hợp tác cùng SOOBIN bị gỡ và vụ việc bị cơ quan quản lý nêu tên trong danh sách nhạc lệch chuẩn văn hoá

Ngày 10/11, Andree Right Hand xuất hiện tại buổi họp báo của SOOBIN và đã có những trả lời thẳng thắn về vấn đề này. Trả lời về việc MV bị gỡ, nam rapper cho biết: “Tôi thấy mình cần phải chấp hành những gì pháp luật và cơ quan chức năng đưa ra. Tôi chấp hành để âm nhạc và nghệ thuật được chấn chỉnh.”

Khi được hỏi về việc bị nêu tên trong danh sách các nghệ sĩ có ca từ phản cảm, Andree không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ: “Tôi xem đây là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân và âm nhạc của mình.” Anh cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết để phát triển sự nghiệp một cách bền vững và bản thân anh cần phải làm tốt hơn để phù hợp với văn hóa cũng như thị trường âm nhạc Việt Nam.

Andree Right Hand xuất hiện tại buổi họp báo của SOOBIN và đã có những trả lời thẳng thắn

Về kế hoạch tương lai, Andree khẳng định sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên bản thân anh cũng sẽ có những thay đổi để phù hợp âm nhạc và thị trường hiện tại. “Sắp tới tôi vẫn sẽ ra nhạc, vẫn làm sản phẩm. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ có những thay đổi về tư duy làm nhạc để phù hợp với quy định của nhà nước thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại.” Andree chia sẻ thêm.

Andree xuất hiện chúc mừng SOOBIN

Có thể nói, các hoạt động âm nhạc tại thị trường Việt Nam đang có những thay đổi rõ rệt. Làn sóng chấn chỉnh không còn là lời cảnh tỉnh mà đã trở thành một ranh giới buộc nghệ sĩ phải tuân thủ, bất kể cá tính hay phong cách nghệ thuật. Và khán giả đang chờ đợi xem phiên bản “đã chấn chỉnh” của Andree Right Hand trong tương lai sẽ mang diện mạo như thế nào.