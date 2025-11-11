SOOBIN - Binz giả mù lừa gái trên phố, bị Tự Long mắng từ sáng đến đêm

Tối 10/11, SOOBIN chính thức ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân, sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ hợp tác cùng bố ruột, NSND Huỳnh Tú. Đây cũng là màn tái xuất tiếp nối chuỗi hoạt động của SOOBIN trong năm 2025, khi chỉ ít ngày nữa, anh sẽ tổ chức live concert ALL-ROUNDER thứ 3 tại TP.HCM. Ca khúc có sự góp giọng của Binz, từng được trình diễn tại concert ALL-ROUNDER Hà Nội và nhận về phản ứng vô cùng tích cực từ khán giả.

MV Mục Hạ Vô Nhân - SOOBIN, NSND Huỳnh Tú, Binz

Mục Hạ Vô Nhân là một bản giao thoa độc đáo giữa Xẩm, rap và EDM, ba thể loại tưởng chừng không liên quan nhưng lại được SOOBIN kết hợp đầy khéo léo. Được đạo diễn bởi nhóm sáng tạo Antiantiart, MV mang màu sắc hài hước, có phần châm biếm. Trong MV, anh không ngần ngại rủ cả bố mình - NSND Huỳnh Tú, Binz và NSND Tự Long cùng “quẩy tung” khung cảnh làng quê Bắc Bộ.

Tạo hình của SOOBIN vừa truyền thống vừa mang hơi hướng “boy phố”, đặt giữa không gian đồng bằng Bắc Bộ mộc mạc, cùng nữ chính Lan Thy tạo nên những màn tương tác duyên dáng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Binz và SOOBIN vào vai thầy bói mù cua gái trên phố, cuối cùng gặp cái kết xấu hổ bị vai diễn của NSND Tự Long chê cười. MV cài cắm những truyện cười dân gian như thầy bói xem voi, thể hiện tính sáng tạo và liên kết xưa - nay linh hoạt từ ekip SOOBIN.

SOOBIN và Binz cùng nhau hoá "boy phố" giả mù

Binz - SOOBIN cùng nhau tấu hài

Tiểu phẩm thầy bói xem voi

Cái kết đắng của 2 "thầy bói giả mù"

Điểm đáng chú ý là cách SOOBIN xử lý yếu tố văn hoá dân gian không gò bó, nặng tính “bảo tồn” mà chuyển hoá tinh tế để trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Mục Hạ Vô Nhân vì thế không chỉ là một MV giải trí mà còn thể hiện nỗ lực của SOOBIN trong việc truyền tải tinh hoa âm nhạc dân tộc qua góc nhìn đương đại.

Tại buổi họp báo ra mắt MV, NSND Huỳnh Tú xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được đồng hành cùng con trai trong dự án lần này. NSND Huỳnh Tú cho rằng, SOOBIN đã thành công ở nhiều lĩnh vực, nhưng đây là lần đầu được thấy con trai có một sản phẩm gần gũi với hình ảnh của mình. "Với tôi, Mục Hạ Vô Nhân là một sự tri ân, là cách SOOBIN gửi lời cảm ơn đến người cha đã gắn bó cả đời với âm nhạc truyền thống.”

SOOBIN cùng bố và Binz tại họp báo

Về phía mình, SOOBIN khẳng định Mục Hạ Vô Nhân là cột mốc anh đặt ra để thử thách bản thân với giới hạn giữa âm nhạc hiện đại và dân gian: “Tôi muốn tìm ranh giới để đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ, và mong rằng sắp tới sẽ có nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là các tân binh toàn năng, tiếp tục lan toả âm nhạc truyền thống bằng những cách mới mẻ hơn.”

Nét diễn hài cực duyên của SOOBIN và Binz

Ngay sau khi MV lên sóng, cộng đồng Kingdom - fan của SOOBIN đã để lại vô số bình luận khen ngợi cho sản phẩm chỉn chu, sáng tạo và mang đậm dấu ấn cá nhân của anh. Fan "cười bò" trước tiểu phẩm SOOBIN mang đến. Chi tiết bị Tự Long mắng từ sáng đến đêm viral trong động đồng fan. Nhiều khán giả đánh giá Mục Hạ Vô Nhân là một trong những dự án thú vị nhất của SOOBIN trong vài năm trở lại đây, khi vừa giữ được bản sắc “chất phố”, vừa cho thấy niềm trân trọng với văn hoá Việt. MV hứa hẹn mở màn cho chuỗi hoạt động bùng nổ của SOOBIN trong giai đoạn tiếp theo.