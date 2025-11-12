Giải mã sức hút concert G-DRAGON

Không chơi thì không hiểu

Khán giả Việt đặt câu hỏi: Vì sao G-DRAGON dị và “man mát như mùa thu Hà Nội”, mà fan phát cuồng? Nhiều người hâm mộ G-DRAGON đáp: “Không chơi không hiểu được đâu”. Họ lần lượt chỉ ra những điểm cộng của thần tượng: G-DRAGON đa tài, là ca sĩ, là vũ công, là nhạc sĩ tài năng thực thụ. Năm 2008, G-DRAGON là người trẻ nhất lọt vào danh sách 10 nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của Hàn Quốc ở tuổi 20.

Thời trang cũng là thế mạnh của “ông hoàng Kpop”. G-DRAGON có gu thời trang độc lạ, tạo nên những cơn sốt như giày đạp gót, khăn bà ngoại…

Chính G-DRAGON cũng cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương. Trong ca khúc Drama, G-DRAGON viết: “I gave it all that I could but how dare you be so cold and heartless?” (Tạm dịch: Tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể nhưng sao bạn nỡ lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy ). “Anh Long” đã đạt tới cảnh giới làm gì cũng được fan thích. Chỉ cần anh nhún nhẩy nhẹ nhàng, di chuyển vô thức ở buổi tổng duyệt đã khiến fan “rụng tim”.

Ngay trên sân khấu khi đang giao lưu với khán giả, anh vẫn thản nhiên đưa tay gãi chỗ ngứa, fan đoán anh bị muỗi cắn, họ vừa thương anh, vừa thấy anh ngộ nghĩnh, đáng yêu. (Nếu là ca sĩ khác đứng trên sân khấu cứ hồn nhiên như thế có khi lại bị chê. Đó là “đặc quyền” của thần tượng lớn).

Một khán giả nữ sau khi “đu” concert G-DRAGON trở về, bèn lên mạng xã hội kể: “Đang tâm sự dở thì anh lại nhìn lên trời kêu thích trăng, thích thời tiết… Anh cứ miên man nói”. Dù chẳng hiểu anh ấy nói gì, fan vẫn thích.

Một fan khác bênh G-DRAGON: “Anh ấy có dị thì cũng chưa đến mức phản cảm, chưa ảnh hưởng đến ai. Người đã đóng góp rất nhiều cho nghệ thuật, từ âm nhạc đến thời trang cớ sao giới trẻ không yêu thích? Thích là bởi không một ai có thể trở thành G-DRAGON được. Thích là bởi G-DRAGON dám sống trọn vẹn những gì anh ấy muốn nhưng vẫn trong khuôn khổ đạo đức và giữ được sự nhân văn, khiêm nhường…”.

Một khán giả viết: “Khoảng thời gian 2006-2008 G-DRAGON sống vì nghệ thuật, không lúc nào nghỉ ngơi. Anh ấy hát, nhảy, sáng tác… cống hiến hết mình. Ở độ tuổi này, anh ấy mới tìm được niềm vui của mình, mới mặc kệ mọi thứ để sống cho mình, cho những người yêu thương của mình. Anh ấy thực hiện World Tour để gặp lại fan, để được thoải mái trong không gian của mình. Đó không còn là một sô diễn nữa mà đó là trở về nhà”.

Nữ ca sĩ trẻ Xi Myn là một fan của G-DRAGON. Cô hồi tưởng: “Tôi thuộc thế hệ 9x, thời cứ mở kênh iTV lên là lập tức được nghe nhạc Big Bang suốt ngày. Hồi đó, tôi thường lấy giấy bút ra, canh tivi cả trăm lần để chép lời bài hát tiếng Hàn theo cách chỉ mình tôi hiểu được.

Với tôi, G-DRAGON là biểu tượng của cả một thế hệ. Anh vừa ngầu, vừa tài năng và cực kỳ sáng tạo. Anh trở thành thần tượng toàn cầu vì luôn dám khác biệt, dám thử cái mới và không ngừng truyền cảm hứng”.

“Ðất lành” của thần tượng Kpop

PGS.TS Nguyễn Văn Cương bày tỏ sự bất ngờ trước sức hút mãnh liệt của concert G-DRAGON. Ông kể: “Chiều 8/11 bạn tôi mắc kẹt ở cầu Thanh Trì, là do lượng người đổ về đêm diễn đầu tiên của G-DRAGON quá lớn”.

Hai đêm concert của G-DRAGON hút lượng khán giả khổng lồ. Hồi tháng 6, G-DRAGONđã gây sốt khi tới Việt Nam biểu diễn trong đại nhạc hội sau 13 năm.

Lúc ấy, rất đông khán giả bày tỏ mong muốn World Tour 2025 của “ông hoàng Kpop” sẽ cập bến Việt Nam. Giấc mơ thành hiện thực, toàn bộ vé của đêm diễn đầu tiên nhanh chóng cháy vé, khán giả vẫn đòi thêm đêm thứ 2 và họ đã được như ý.

G-DRAGON trong đêm diễn cuối cùng

Việt Nam lưu lại ấn tượng đặc biệt trong trái tim “ông hoàng Kpop” và ê-kíp của anh. Dù sự xuất hiện của G-DRAGON ở Việt Nam trong năm 2025 đều gặp trục trặc ít nhiều về thời tiết nhưng “ông hoàng Kpop” vẫn cháy hết mình.

Ở sân khấu đại nhạc hội hồi tháng 6, trong mưa tầm tã, G-DRAGON hỏi: “Việt Nam, do you love me?” (Khán giả Việt có yêu tôi không?). Khi nhận được câu trả lời tuyệt vời từ khán giả, G-DRAGON đáp lại bằng tiếng Việt: “Cảm ơn”. Màn trình diễn dưới mưa của G-DRAGON là kỷ niệm khó quên trên hành trình nghệ thuật của anh.

World Tour 2025 một lần nữa chứng tỏ vị thế vững vàng “ông hoàng Kpop” của G-DRAGON. Fan Việt cuồng người tạo ra xu hướng khăn bà ngoại cũng không phải hiện tượng lạ. Chuyến lưu diễn thế giới của anh tạo hiệu ứng mạnh ở các điểm dừng chân: Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Australia.

Tại Đài Bắc (Trung Quốc), G-DRAGON đã xác lập kỷ lục là nghệ sĩ Hàn đầu tiên bán sạch 80.000 vé. Chẳng phải ngẫu nhiên G-DRAGON được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025. Anh cũng được bình chọn là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2025.

Thời trang “bà ngoại” ở concert G-Dragon

Thời concert ở ta ghi nhận một lực lượng khán giả mới - trung niên. Concert của G-DRAGON có sự góp mặt của nhiều phụ nữ đã qua thời thanh xuân phơi phới. Họ bị chế giễu khi có tuổi vẫn “đu” concert. Một nữ khán giả phản ứng: Tại sao phải gây hấn khi chúng tôi đi “đu” "anh Long" bằng chính tiền của chúng tôi làm ra? Chị còn nói chính âm nhạc G-Dragon đã giúp chị có động lực để vượt qua thời điểm khó khăn, bất lực, tuyệt vọng trong cuộc sống. Một Việt kiều tại Hàn Quốc chia sẻ, cháu của bà mê G-DRAGON từ khi 7 tuổi. Dù sống ở Hàn Quốc nhưng bà chưa có cơ hội “đu” concert của "anh Long". Bà tự hào khi 2 đêm diễn của G-DRAGON bùng nổ ở Việt Nam và thấy ghen tị với khán giả trong nước. Không khí concert trong nước tác động mạnh tới người Việt đang sống xa Tổ quốc. Nhiều Việt kiều đã bỏ ra khoản tiền lớn để về nước đu Idol. Hai đêm concert G-DRAGON ghi nhận những hình ảnh đẹp. Khi G-DRAGON biểu diễn trên sân khấu, dưới khán đài một chàng trai trao nhẫn đính ước với cô gái. Anh ôm hôn cô trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Nhưng “đại tiệc” vẫn có “sạn” từ công tác tổ chức. Một số khán giả phàn nàn về sắp xếp chỗ ngồi vô lí. Một khán giả hỏi đơn vị tổ chức: “Không hiểu sao mua vé CAT3A nhưng lại bị xếp vào CAT3A RV?”. Người khác phàn nàn: “Ði lấy vòng thì được báo đổi số ghế, người ta hứa hẹn tầm nhìn ở số ghế mới đẹp hơn. Nhưng đến nơi thì thấy cái cột án ngữ ngay trước mặt”… Năm 2023, BLACKPINK tới Việt Nam trong khuôn khổ World Tour, tạo nên kỳ tích về mức độ tiêu thụ vé tại thời điểm ấy. Năm nay, G-DRAGON còn bùng cháy hơn. Tại thời điểm này, nhiều khán giả gọi tên nhóm nhạc BIGBANG. Họ tha thiết mong BIGBANG đến Việt Nam. Fan của BTS cũng có lý do để hy vọng những chàng trai của họ sẽ đến Việt Nam biểu diễn trong tương lai không xa. Có thể 7 chàng trai sẽ có chuyến lưu diễn toàn cầu vào năm 2026, kéo dài trong 8 tháng, Việt Nam có nhiều cơ hội để “lọt mắt xanh”.





Hoa cúc thiếu cánh, biểu tượng đặc trưng của thương hiệu thời trang do G-DRAGON sáng lập nổi bật trong “đại tiệc”

Những chuyến lưu diễn toàn cầu của thần tượng Kpop mang đến nguồn lợi tài chính khổng lồ cho chính họ và cho những nơi họ dừng chân. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương nhận định, chắc chắn Việt Nam là “đất lành” của thần tượng Kpop. Ông cho rằng, khám phá bí quyết thành công của Kpop vẫn cần rất nhiều thời gian.

“Nhạc Hàn, thời trang Hàn xâm chiếm cả Mỹ, lọt vào đề cử Grammy. Thật ghê gớm. Ngay cả Trung Quốc, Nhật Bản cũng khó làm được điều này và thật không dễ dàng lý giải sự thành công vượt bậc ấy”, ông nói.