Mới đây, Lễ hội Overpass Lima, dự kiến tổ chức tại Peru vào ngày 11/9 với sự tham gia của Minho (SHINee), Kai (EXO), Youngjae & Mark Tuan (GOT7) và fromis_9, ban đầu được kỳ vọng là một trong những sự kiện Kpop hoành tráng trong năm, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi diễn ra, Ban tổ chức The Hub bất ngờ thông báo dời lịch do “yếu tố bên ngoài” mà không nêu rõ ngày biểu diễn mới. Đến ngày 8/10, ban tổ chức (BTC) chính thức thông báo hủy sự kiện hoàn toàn và cam kết hoàn tiền vé trong vòng tối đa 15 ngày làm việc.

Ban tổ chức giải thích rằng nguyên nhân hủy show xuất phát từ việc Kai (EXO) không tham gia chương trình, và sau đó Minho (SHINee) và Youngjae (GOT7) cũng có quyết định rút khỏi show. Trong cùng thông báo, BTC cũng đề cập tới việc hoàn tiền vé sẽ được xử lý trong vòng tối đa 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, tính đến ngày 6/11, người hâm mộ vẫn chưa nhận được tiền hoàn, dẫn đến việc khán giả ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông Peru.

Sau đó, một số fan đã xuất hiện trên chương trình truyền hình quốc gia Arriba Mi Gente để bày tỏ khiếu nại. Chương trình đã kết nối trực tiếp với luật sư của The Hub Events qua cuộc gọi. Thay vì nhận trách nhiệm, vị luật sư này khẳng định nguyên nhân hủy show là do Kai, và sau đó là lỗi của Minho, vì cả hai từ chối tham gia biểu diễn. Người này cũng nói rằng công ty đã thanh toán toàn bộ 100% cát-xê cho nghệ sĩ, nhưng các nghệ sĩ vẫn “từ chối tham dự”. Ngoài ra, trong các buổi liên lạc trước đó với bộ phận PR, người đại diện này còn nhiều lần nhắc lại rằng Minho và Kai “đã nhận tiền rồi bỏ trốn”.

Ngay sau buổi phát sóng, mạng xã hội bùng nổ trước phát ngôn của BTC, với nhiều người hâm mộ khẳng định việc công khai đổ lỗi cho nghệ sĩ là hành động thiếu chuyên nghiệp và mang tính đánh lạc hướng, bởi quyết định hủy show và việc hoàn tiền hoàn toàn thuộc về phía tổ chức sự kiện Overpass Lima. Nhiều fan còn nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ như Kai hay Minho đều thuộc quản lý của SM - công ty lớn hoạt động theo quy trình chuyên nghiệp và không thể tự ý “ôm tiền bỏ trốn” như phía BTC tuyên bố.

Trước làn sóng khiếu nại từ công chúng, Ban tổ chức The Hub Events đã bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Peru (Indecopi) khởi xướng thủ tục xử phạt hành chính vì không thực hiện việc hoàn tiền đúng quy định, đồng thời bị cáo buộc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và thiếu minh bạch trong thông tin hủy show. Theo truyền thông Peru, quyết định này được đưa ra sau khi hàng loạt fan phản ánh rằng họ chưa nhận được tiền hoàn dù thời hạn cam kết đã kết thúc, trong khi phía ban tổ chức lại công khai đổ lỗi cho các nghệ sĩ như Kai (EXO), Minho (SHINee) và Youngjae (GOT7) trên truyền hình quốc gia.

Hiện cộng đồng fan đang đồng loạt gửi email và đơn báo cáo lên các công ty quản lý, yêu cầu làm rõ trách nhiệm pháp lý của ban tổ chức Overpass Lima và bảo vệ hình ảnh, quyền lợi của các nghệ sĩ như Kai và Minho. Hành động này nhằm đảm bảo rằng các nghệ sĩ không bị ảnh hưởng hay mang “tiếng oan” từ những phát ngôn thiếu chính xác của BTC hay từ khâu làm việc của công ty với BTC trước khi sự kiện diễn ra.

Tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ cũng liên tưởng tới sự kiện K-Pop Open Air #2 do Bom Entertainment tổ chức cách đây 2 năm, với sự góp mặt của loạt sao Kpop nổi bật như Chen, Xiumin, Chanyeol (EXO), Kim Jae‑joong, Jun.K, Nichkhun (2PM), MAMAMOO+, INFINITE và HIGHLIGHT... Chương trình dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình nhưng đã bị hủy chỉ một ngày trước giờ diễn, khiến hàng ngàn khán giả bất ngờ và bức xúc. Sau thông báo hủy, ban tổ chức cam kết sẽ hoàn tiền, tuy nhiên đến nay nhiều fan vẫn chưa nhận được hồi âm hay khoản tiền nào.