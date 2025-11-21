Hà Anh Tuấn khiến mỹ nhân đẹp bậc nhất Vbiz “luỵ lên luỵ xuống”, ghen tuông ra mặt

Giữa muôn vàn sự kết hợp của các đôi song ca của làng nhạc Việt, hiếm có sự kết hợp nào duy trì sức nóng bền bỉ gần hai thập kỷ như Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Dù mỗi người đã có hướng đi riêng, nhưng hễ nhắc đến một người, khán giả lại mặc nhiên liên tưởng đến người kia như một quy luật bất thành văn.

Clip đang viral khiến mối quan hệ của Hà Anh Tuấn - Phương Linh rần rần mạng xã hội (clip: trang.l6927)

Mới đây, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ đoạn video tổng hợp hàng loạt khoảnh khắc tình cảm của cả hai qua nhiều show diễn. Không phải là những màn song ca ăn ý, đoạn clip ghi lại loạt đối đáp dí dỏm, thậm chí có phần “ghen tuông” của Phương Linh dành cho Hà Anh Tuấn. Từ việc trách móc “Lâu lắm rồi không thấy mời”, đến chất vấn chuyện nam ca sĩ hát cùng nhiều mỹ nhân khác, rồi khẳng định đầy kiêu hãnh: “Người hợp nhất, hiểu anh nhất vẫn đứng ngay đây này”. Đáp lại, Hà Anh Tuấn chỉ cười chiều chuộng, gật đầu chịu trận, càng khiến khán giả tin rằng mối quan hệ này vượt xa tình bạn.

Hà Anh Tuấn và Phương Linh đã lâu không song ca

Một chi tiết khác gây chú ý, chính là thói quen bền bỉ của Hà Anh Tuấn đã được Phương Linh nhắc đến. Mỗi dịp sinh nhật, anh đều tặng Phương Linh một chiếc váy. Hành động lặp lại suốt nhiều năm như minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt, đồng thời tạo nên cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ khi đặt cạnh những ánh nhìn đắm đuối trên sân khấu.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, phần bình luận phía dưới trở thành nơi khán giả thi nhau bày tỏ cảm xúc. Nhiều bình luận thể hiện sự thích thú với những tương tác duyên dáng của cả hai : “Chị Linh ghen ra mặt luôn, đáng yêu quá”,“Anh Tuấn mà không chọn chị Linh thì chọn ai nữa đây?”. Không dừng lại ở đó, một khán giả còn nhận xét: “ Mỗi năm tặng váy, nghe thôi đã thấy ngọt ngào rồi. Đây không chỉ là đồng nghiệp đâu nhé!” . Nhiều bình luận liên tiếp, từ dí dỏm đến đầy ngưỡng mộ, cho thấy khán giả không chỉ yêu thích âm nhạc của Hà Anh Tuấn và Phương Linh, mà còn bị cuốn hút bởi sự tương tác tình ý, tự nhiên và đầy duyên dáng của họ trên sân khấu.

Khán giả không chỉ yêu thích âm nhạc của Hà Anh Tuấn và Phương Linh, mà còn bị cuốn hút bởi sự tương tác tình ý, tự nhiên và đầy duyên dáng của họ trên sân khấu

Tuy nhiên, nền tảng vững chắc nhất của mối quan hệ này vẫn là sự thăng hoa trong âm nhạc. Từ Sao Mai Điểm Hẹn 2006 với album Ngày Hát Đôi, cả hai đã sớm được xem như một cặp song ca ăn ý và đẹp đôi của Vpop. Nếu Phương Linh sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, bay bổng, thì Hà Anh Tuấn mang đến sự mộc mạc, ấm áp, đầy tự sự. Hai cá tính tưởng chừng khác biệt lại bổ trợ cho nhau kỳ diệu, tạo nên những bản hit kinh điển như Cơn Mưa Tình Yêu, Thiên Đường Gọi Tên, Qua Đêm Nay - những ca khúc đã trở thành “tình ca quốc dân” suốt nhiều năm.

Phương Linh và Hà Anh Tuấn thời trẻ

Hà Anh Tuấn và Phương Linh ăn ý từ những ngày đầu vào nghề

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Hà Anh Tuấn đã tạo cho mình một vị thế độc tôn trong Vpop với thương hiệu âm nhạc gắn liền với sự tử tế và chữa lành. Không mải miết chạy đua theo top trending, anh chinh phục khán giả bằng những concert luôn trong tình trạng "cháy vé" chỉ sau vài phút mở bán. Ở chiều ngược lại, Phương Linh lại chọn cho mình lối sống kín tiếng và có phần "ẩn dật" hơn hẳn người tri kỷ. Nữ ca sĩ hạn chế xuất hiện trên truyền thông và khá kén chọn sân khấu. Dẫu vậy, sức hút của cô chưa bao giờ hạ nhiệt nhờ nhan sắc "lão hóa ngược" đài các cùng phong thái kiêu kỳ đặc trưng.

Hà Anh Tuấn là sao hạng S của Vbiz hiện tại

Phương Linh xinh đẹp mặn mà, được yêu thích bởi sự duyên dáng

Dù hiện tại cả hai đều có những hướng đi riêng, nhưng cái tên của họ vẫn luôn được đặt cạnh nhau như một biểu tượng không thể tách rời. Đoạn clip không chỉ khơi dậy nỗi nhớ về một thời hoàng kim của nhạc nhẹ, mà còn củng cố niềm tin mãnh liệt của người hâm mộ về vị trí đặc biệt mà cả hai dành cho nhau. Và Hà Anh Tuấn và Phương Linh vẫn là biểu tượng cho sự cộng hưởng của hai tâm hồn nghệ sĩ đồng điệu mà ít cặp đôi nào tại Vpop có được.