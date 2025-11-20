Trải qua gần 4 Live Stage, Anh Trai Say Hi mùa 2 đang tiến vào chặng đua nước rút trước đêm Chung kết sắp tới. 18 thí sinh sẽ cùng tranh tài để tìm ra Best 5 và đặc biệt là Quán quân. Vũ trụ Say Hi đã ghi danh 2 gương mặt thực lực giành lấy ngôi vương Anh Trai và Em Xinh - HIEUTHUHAI và Phương Mỹ Chi. Tản mạn một lượt hành trình mùa 2 từ đầu đến hiện tại, người hâm mộ ít nhiều đã có cho mình top pick về đội hình trong mơ.

Một loạt cái tên được xướng tên sẽ lọt Best5, thậm chí cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất là B Ray, Karik, Ngô Kiến Huy, NEGAV, buitruonglinh ... Trong đó, buitruonglinh được kỳ vọng sẽ bứt phá ở đường đua cuối cùng bởi anh hội tụ đủ yếu tố cần có để trở thành Quán quân mùa này. Xuyên suốt tập 1 đến bây giờ, buitruonglinh đang đi đúng nhất với lộ trình người dẫn đầu 30 Anh Trai.

“Như cá gặp nước”: Sáng tác đã hay còn làm nhạc giỏi, bình chọn cao top đầu show

Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể của Anh Trai Say Hi mùa 2, có thể thấy rõ một điều: giữa nhiều phong cách âm nhạc và cá tính khác nhau, buitruonglinh là một trong những thí sinh hiếm hoi duy trì được phong độ một cách nhất quán. Anh chàng không tạo nhiệt và viral theo công thức “one hit wonder”, nhưng cũng không chọn cách chơi an toàn đến mức mờ nhạt. buitruonglinh vạch ra lộ trình tương đối rõ ràng, không để bản thân bị một màu và cho thấy sự chủ động trong sáng tạo.

Trước khi tham gia chương trình, buitruonglinh đã có dấu ấn riêng với loạt sản phẩm được giới trẻ biết đến như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Giờ Thì… Điểm chung những ca khúc này đều lấy Ballad làm chủ đạo, giai điệu và câu từ bi lụy muốn cứa con tim. Trùng hợp là giới trẻ ngày nay gặp nhiều vấn đề khó nói trong cuộc sống nên dễ cảm thấy đồng cảm với âm nhạc của buitruonglinh.

Anh cũng là chủ nhân của ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, từng được đông đảo nghệ sĩ trình diễn tại đại lễ A80 và lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới ở Hà Nội. Về sáng tác, hòa âm phối khí hay trình diễn, anh đều được đánh giá là có nền tảng khá vững, đủ để khẳng định anh không phải trường hợp “ăn may” hay chỉ nổi lên nhờ xu hướng nhất thời.

Bước vào Anh Trai Say Hi mùa 2, những thế mạnh ấy tiếp tục được buitruonglinh phát huy. Ở các vòng đầu, anh giữ phong độ ổn định với 2 lần làm đội trưởng, thuộc nhóm thí sinh “tất tay cho đại cuộc”: từ viết nhạc, sản xuất đến trình diễn và đóng góp ý tưởng. Ở điểm này, anh gợi nhớ phần nào đến Dương Domic của mùa 1 hay 52Hz ở Em Xinh, một kiểu nghệ sĩ toàn diện và có chiều sâu tư duy âm nhạc. Nhiều tiết mục có sự tham gia của anh đều mang dấu ấn nhất định, đặc biệt là ở phần xử lý verse và xây dựng cao trào, giúp bài hát dễ nghe hơn và tạo được sức hút.

Tiêu biểu nhất là Hermosa, một trong những ca khúc hot nhất nhì mùa 2 và đạt top 2 trending. Dù không leo lên top 1 trending nhưng về khoản chạy đường dài, Hermosa đang là “chiến mã” nổi bật nhất. buitruonglinh đảm nhận vai trò dẫn dắt cả nhóm, đồng thời tham gia viết lời cho ca khúc. Tại đây, người xem có cơ hội chứng kiến buitruonglinh lột bỏ chiếc “áo khoác” nam ca sĩ chuyên hát nhạc tình, thay vào đó là lăn xả hết mình cho một tiết mục mang nặng yếu tố performance và vũ đạo.

Từ lối hát, màu giọng cho tới cách anh kiểm soát năng lượng sân khấu, có thể thấy rõ khả năng làm chủ sân khấu của nam ca sĩ trẻ. Không ít khán giả cho rằng xét riêng về chất lượng âm nhạc và tư duy sản xuất, buitruonglinh đang nằm trong nhóm nghệ sĩ gen Z có màu nhạc hiện đai, trendy dễ nhận diện nhất.

Một điểm đáng chú ý khác là sự đa năng. Anh không chỉ đảm nhiệm phần sáng tác, mà còn tham gia định hướng cấu trúc bài, xây dựng ý tưởng và phối hợp tốt với các thành viên trong đội. Đây là tố chất quan trọng của một nghệ sĩ toàn diện, người có thể chủ động ở cả hậu trường lẫn khi đứng trên sân khấu.

Đặt trong mặt bằng chung của dàn sao trẻ mùa 2, buitruonglinh nằm trong nhóm thí sinh có tuổi nghề, có tư duy và có cá tính nhất định. Anh cũng cho thấy phong độ ổn định thay vì hiệu ứng đón nhận nhất thời từ khán giả. Trên nền tảng Threads và TikTok, Bùi Trường Linh có độ thảo luận lớn, ngày càng gây chú ý tới non-fan. Nếu xét trên những gì đã thể hiện, buitruonglinh là một ứng viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2.

Fanbase yếu - rào cản lớn nhất trên con đường chạm tới ngôi vị Quán Quân

Nhưng đi đúng lộ trình không đồng nghĩa sẽ chạm đích đầu tiên. Anh Trai Say Hi là cuộc chơi cần ba yếu tố: kỹ năng, sự bứt phá và fanbase, và yếu tố thứ ba lại đang là điểm yếu lớn nhất của buitruonglinh.

Dù được yêu thích và ghi nhận về mặt chuyên môn, lượng fan cứng của anh vẫn còn khiêm tốn hơn so với những cái tên có fandom mạnh sẵn như CongB, Karik, Mason Nguyễn hay các anh lớn khác. Kết quả vote qua từng 3 Live Stage cho thấy điều này rất rõ: anh chàng lần lượt đạt hạng 3 - 4 2. Đây đều là những thứ hạng rất cao, nhưng chưa đủ để tạo cảm giác “áp đảo” trong cuộc đua top fan vote.

Lịch sử các show thuộc Vũ trụ Say Hi là minh chứng fanbase quyết định số phận của nghệ sĩ tại Chung kết. Điển hình như trường hợp của 52Hz và Phương Ly tại Em Xinh Say Hi: luôn nằm top cao suốt mùa, nhận được cơn mưa lời khen nhưng đến vòng cuối lại thua vì… fanbase không chịu chi như Best5. Kết quả khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, nhưng đó là bản chất của các chương trình sống còn dựa vào số phiếu từ khán giả.

Với buitruonglinh, tình trạng tương tự có thể xảy ra. Tình cảm công chúng không đồng nghĩa với lượng vote thực tế. Những fandom lớn, đã được tổ chức bài bản từ trước, luôn có sức mạnh vượt trội khi bước vào vòng cuối. Hiện tại, thế mạnh vote của các FC như Karik, CongB hay Mason Nguyễn đều được nhận định “nhỉnh” hơn FC Bùi Trường Linh. Nếu muốn tiến sâu, anh cần một cú hích lớn, một tiết mục thật sự viral, đủ để lôi kéo nhiều fan mới hơn hoặc một khoảnh khắc vira khiến khán giả phải “đổ xô” vote cho anh.

Đến Live Stage 4, khi đảm nhận vai trò đội trưởng, anh bắt đầu bộc lộ hạn chế: sự an toàn. Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ và Kẻ Hai Lời đều là những bài có giai điệu tròn trịa, dễ nhớ, nhưng chưa đủ để tạo hiệu ứng sân khấu mạnh như Thức, Ở Đây Ai Cũng Thương Con hay Cũng May Là Ế. Việc xây dựng tiết mục còn an toàn khiến anh khó vượt qua được B Ray hay Vũ Cát Tường, những người có kinh nghiệm dàn dựng và là 2 trong số những cái tên sừng sỏ tạo hit.

Kết quả là là toàn đội chưa có chiến thắng nào ở Live Stage 4 và cũng không tạo được cú hích lớn về mặt truyền thông. Nhưng ở góc độ cá nhân, buitruonglinh vẫn là một trong những nhân tố nổi bật của mùa giải. Anh không dùng chiêu trò, không gây ồn ào, mà tập trung vào âm nhạc thuần túy, điều được nhiều khán giả trẻ đánh giá cao trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, kỹ năng trình diễn vũ đạo hay performance của buitruonglinh vẫn chưa thật sự mạnh. Anh chàng là mẫu ca sĩ thiên về cảm xúc và ca hát nhiều hơn tính trình diễn, nên ở các tiết mục đòi hỏi năng lượng, sự mãnh liệt hoặc vũ đạo phức tạp, anh khó áp đảo hay khiến mình nổi bật hơn so các thí sinh khác. Tất cả khiến hành trình chạm đến ngôi vị Quán quân của buitruonglinh dù đúng lộ trình, vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn, đặc biệt khi yếu tố fan vote có thể thay đổi cục diện chương trình bất kỳ lúc nào.

Dù vậy, nhìn tổng thể, việc buitruonglinh lọt vào top 10 có khả năng rất cao. Top 5, nếu fandom bật lên ở thời điểm quan trọng nhất, cũng hoàn toàn nằm trong tầm với. Còn ngôi vị Quán quân? Cánh cửa vẫn mở, nhưng phụ thuộc nhiều vào màn bứt tốc cuối cùng: anh có tạo được “điểm neo” đủ mạnh hay không, và fandom có chịu chơi ở đêm chung kết hay không.

Ai mới thực sự đủ sức để cạnh tranh ngôi vị cao nhất?

Ngoài buitruonglinh, cuộc đua tới ngôi Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2 còn có nhiều gương mặt đáng chú ý. B Ray, Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường và NEGAV đều sở hữu độ nhận diện công chúng cao, fanbase ổn định và thứ hạng mỗi Live Stage đều thuộc nhóm top, tạo lợi thế lớn trong việc tranh vé vào Best5.

B Ray, Karik và Vũ Cát Tường là bộ 3 “cầm cân này mực” ở studio làm nhạc mỗi Live Stage, có màu sắc âm nhạc hiện đại, tư duy sáng tạo và khả năng bứt phá trong từng tiết mục. Cả 3 người đều từng giữ vai trò đội trưởng, được các thí sinh và khán giả tín nhiệm. Ngô Kiến Huy với kinh nghiệm showbiz lâu năm cùng visual không tuổi thu về một “rổ” fan mới và trẻ hơn. NEGAV sở hữu lượng fan đông đảo từ mùa trước, đứng nhất về độ thảo luận từ đầu chương trình đến giờ.

buitruonglinh là ứng viên sáng giá nhưng khả năng cao ngôi Quán quân có khả năng thuộc về những thí sinh có fanbase mạnh, độ nhận diện cao và phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải. Cuộc đua vào đêm Chung kết hứa hẹn sẽ gay cấn, đầy bất ngờ - khi kỹ năng, chiến lược và lượng vote thực tế đều quyết định số phận của các thí sinh.