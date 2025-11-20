Vào mà xem Jennie lộ bụng ngấn mỡ này!

Thời gian qua, BLACKPINK chăm chỉ chạy tour DEADLINE vòng quay thế giới, đồng thời chuẩn bị cho album phòng thu sắp tới. Sự trở lại của nhóm nữ Kpop lớn nhất lịch sử sau hơn 2 năm bị “đóng băng” khiến cộng đồng yêu âm nhạc dậy sóng, dõi theo từng nhất cử nhất động của 4 mỹ nhân trong chuyến lưu diễn. Vô số khoảnh khắc viral được sinh ra tại đây, bất kể là tích cực hay tiêu cực.

Mới đây, một bài đăng về Jennie vào ngày 19/11 đã gây chia rẽ mạng xã hội. Cụ thể, tài khoản này đã chia sẻ 2 bức ảnh Jennie đang ngồi xuống mép sân khấu, cúi đầu và đưa tay lên chỉnh lại tóc. Ánh đèn chiếu từ phía trước và trên cao khiến chiếc bụng “lồ lộ” trước bàn dân thiên hạ. Không chỉ vậy, chủ thớt còn đính kèm đoạn caption tỏ ý body-shaming: “Bụng ngấn mỡ cô ấy lòi ra kìa”.

Jennie ngồi xuống sân khấu trong bộ outfit ôm sát khiến phần da bụng bị lồi ra ngoài

Không ít người cho rằng trang phục ôm sát từ trên xuống dưới khiến lúc ngồi phần da bị dồn lại và “lồ lộ” ra là điều bình thường. Jennie diện chiếc corset khá cứng và ôm, nên khi cô ngồi khom người phần da bụng bị ép ra ngoài. Đây là hiện tượng tự nhiên khi mặc đồ bó và đổi tư thế, đặc biệt là lúc ngồi cúi. Góc chụp thấp càng làm nếp gấp lộ rõ hơn.

Nhiều bình luận bên dưới bài đăng đã thẳng thắn phản bác việc bodyshaming. Và dù có là mỡ hay không thì chúng ta nên tập trung vào màn trình diễn và tương tác của nghệ sĩ hơn là những yếu tố toxic như vậy. Jennie có thật sự tăng cân cũng chứng tỏ cô nàng đang không bó buộc vào chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Với một idol hoạt động được gần 10 năm và liên tục đối mặt áp lực công chúng,việc cô ưu tiên sức khỏe và tinh thần tích cực còn đáng trân trọng hơn cả.

Jennie không ít lần bị netizen soi có dấu hiệu tăng cân như lần lộ ngấn mỡ ở phần bắp tay tại Paris Fashion Week 2019; hay lần lộ bụng dưới khi tới sân bay chạy lịch trình vào năm 2021; gần đây nhất là một bức ảnh chụp lén Jennie trên sân khấu tour DEADLINE - nơi cô để lộ bụng to bất thường.

Jennie không ít lần bị soi ra có dấu hiệu tăng cân

Sự việc Jennie bị soi mói ngoại hình lần này một lần nữa phơi bày mặt trái của văn hóa thần tượng trong Kpop khi những tiêu chuẩn phi thực tế đã tồn tại nhiều năm và vô tình tạo áp lực cho cả idol lẫn khán giả trẻ. Trong nhiều năm, việc idol phải duy trì mức cân nặng “chuẩn” gần như là yêu cầu bắt buộc. Không ít câu chuyện phía sau hậu trường cho thấy các thực tập sinh bị yêu cầu giảm vài cân chỉ trong một tuần, hoặc phải tuân thủ chế độ ăn kiêng cực đoan. Nhiều idol từng công khai rằng họ phải giảm cân thần tốc trước khi comeback, dẫn đến tình trạng kiệt sức, rối loạn ăn uống, hoặc căng thẳng kéo dài.

Thực trạng body shaming idol không phải chuyện mới, nhưng qua mỗi lần tranh cãi, cộng đồng càng có xu hướng tỉnh táo hơn. Ngày càng nhiều netizens lựa chọn bảo vệ nghệ sĩ, khuyến khích hình ảnh lành mạnh thay vì cổ súy cho chuẩn mực ép cân độc hại. Điều này cũng gián tiếp tạo môi trường tích cực hơn cho các idol, giúp họ tự tin thể hiện hình ảnh tự nhiên và chân thật của mình trên sân khấu.