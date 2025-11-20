Thời gian qua, trên khắp mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ giai điệu của ca khúc mang tên Sớm Muộn Thì. Đây là bài hát của đội HUSTLANG ROBBER cùng với với các thành viên Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn và khách mời Lamoon trong khuôn khổ Live Stage 3 chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Từ một tiết mục không được đặt quá nhiều kỳ vọng ban đầu trước các đối thủ mạnh, bài hát đã có bước tiến thần tốc, xác lập hàng loạt thành tích ấn tượng và trở thành tâm điểm chú ý trên mọi nền tảng mạng xã hội hiện nay.

Sớm Muộn Thì - Live Stage 3 Anh Trai Say Hi mùa 2: Robber, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, KHOI VU, Jaysonlei, Lamoon

Sau hơn hai tuần phát hành, sức hút thực tế của Sớm Muộn Thì được minh chứng rõ nét qua những con số biết nói. Trên YouTube, Sớm Muộn Thì đã nhanh chóng vượt mốc 2,5 triệu lượt xem. Theo thống kê từ đơn vị thứ ba, ca khúc cũng vừa chạm đỉnh #1 Trending YouTube Việt Nam vào ngày 11/11. Trên các bảng xếp hạng nhạc số cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng như #1 Zing MP3, #1 NCT, #3 Itunes Vietnam. Sớm Muộn Thì còn trở thành ca khúc Việt có thứ hạng cao nhất trên SPOTIFY DAILY TOP SONGS với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, tại nền tảng CapCut, bài hát tạo nên cơn sốt với hơn 500 nghìn lượt sử dụng mẫu, kéo theo trào lưu vũ đạo phủ sóng khắp TikTok.

Theo bảng xếp hạng Top 10 Socical Trend Music do YouNet Media thống kê, trong thời gian từ 4/11 đến 17/11, Sớm Muộn Thì chễm chệ ở vị trí Top 3 chủ đề thảo luận sôi nổi nhất với hơn 350,48 nghìn lượt thảo luận, chỉ xếp sau hai sự kiện giải trí siêu hot là concert của G-DRAGON (1.02 triệu lượt) và lễ hội nước WATERBOMB (393 nghìn lượt).

Sân khấu của Sớm Muộn Thì

Thành công của Sớm Muộn Thì đến từ sự cộng hưởng giữa phần nhìn mãn nhãn và phần nghe chạm đến cảm xúc. Lấy cảm hứng từ Anime, sân khấu được dàn dựng công phu thành hình ảnh con tàu khổng lồ rẽ sóng, với hai bên cánh gà phủ kín dải lưới dây thừng tái hiện không gian đại dương hùng vĩ. Tuy nhiên, yếu tố then chốt giúp bài hát "thoát vòng" và lan tỏa mạnh mẽ chính là thông điệp nhân văn sâu sắc. Ca khúc là lời tri ân gửi đến những người lính hải quân và ngư dân đánh bắt xa bờ.

Phân đoạn của Jaysonlei viral trên MXH

Phân đoạn của Jaysonlei đặc biệt gây xúc động mạnh khi được cộng đồng mạng lồng ghép vào nhiều nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến công việc và nỗi vất vả của ngư dân. Sự tương đồng giữa lời bài hát với sự việc đau lòng về ba ngư dân Lý Sơn gặp nạn trong bão mới đây càng khiến ca khúc thêm thấm thía, trở thành nơi để khán giả gửi gắm niềm thương cảm. Giọng hát của khách mời Lamoon trong bài cũng tạo nhiều cảm xúc, lời hát của cô như tiếng lòng từ đất liền, đại diện cho niềm tin và sự chờ đợi của hậu phương gửi tới người nơi đầu sóng ngọn gió.

Sự thành công của Sớm Muộn Thì là minh chứng cho thấy khán giả vẫn luôn ưu ái những sản phẩm âm nhạc có chiều sâu và cảm xúc chân thật

Sở hữu giai điệu vui tươi, bắt tai nhưng lại chứa đựng nội dung sâu lắng, Sớm Muộn Thì đã tạo nên sự khác biệt lớn so với các đối thủ tại Live Stage 3. Sự thành công của Sớm Muộn Thì là minh chứng cho thấy khán giả vẫn luôn ưu ái những sản phẩm âm nhạc có chiều sâu và cảm xúc chân thật.

Trong thời điểm cuối năm bận rộn, một ca khúc mang năng lượng tích cực, cổ vũ tinh thần như Sớm Muộn Thì xuất hiện đúng lúc nhu cầu tìm kiếm sự "chữa lành" của giới trẻ tăng cao. Với đà tăng trưởng hiện tại, bài hát dự báo sẽ tiếp tục duy trì vị thế cao trên các bảng xếp hạng và là giai điệu không thể thiếu trong playlist nhạc Việt vào thời điểm cuối năm nay.