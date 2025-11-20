Ca sĩ Hoàng Bách: “Giờ tôi phải bào chữa ngay, tức quá mới phải nói”

Sau thời gian dài ấp ủ, sáng ngày 19/11 tại TPHCM, ca sĩ Phạm Anh Khoa đã chính thức giới thiệu tới công chúng E.P Dân Tôi Ca – dự án âm nhạc kết hợp giữa rock và chất liệu dân gian. E.P gồm 4 ca khúc: Dân tôi ca, Tung tung cắc tùng tung, Nhong nhong nhong nhong và Tích tịch tình tang.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều nhân vật tiếng tăm trong làng nhạc Việt như nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách, Đinh Tiến Đạt, Văn Anh…

Tất cả khách mời tham dự sự kiện được trực tiếp thưởng thức 4 ca khúc này của Phạm Anh Khoa. Mọi người hầu hết đều dành sự yêu thích đặc biệt cho ca khúc Tích tịch tình tang mà Phạm Anh Khoa kết hợp với Ngọc Khuê.

Là một trong những người bạn thân thiết của Phạm Anh Khoa, ca sĩ Hoàng Bách đã có những chia sẻ xúc động về nam ca sĩ và cả sản phẩm lần này của anh.

Các nghệ sĩ đến chúc mừng Phạm Anh Khoa.

Văn Anh

Nhạc sĩ Đức Trí.

Hoàng Bách nói: “Tôi chơi với Khoa đến giờ chắc khoảng 20 năm. Hai anh em không chỉ chơi với nhau về âm nhạc mà còn cả thể thao, đời sống. Sau này, chính các con là nhân tố để 2 anh em ở cạnh nhau suốt.

Hầu hết những sản phẩm của Phạm Anh Khoa, tôi đều may mắn được là 1 trong những người nghe đầu tiên. Lần này cũng thế. Bị bắt nghe chứ không phải muốn nghe đâu. Nhưng đây là một trong những sản phẩm hiếm hoi của Khoa mà tôi thích ngay từ lần đầu tiên nghe. Rất xin lỗi, hôm nay mới nói thật như vậy.

Tôi thích nhiều sản phẩm của Khoa nhưng thường là phải sau một thời gian. Nhưng giai đoạn này, Khoa mềm mại hơn. Cuộc sống hoặc làm cho chúng ta phải thích ứng, hoặc làm cho chúng ta lộ ra những bản chất khác trong con người.

Tôi nhìn thấy sự mềm mại của Khoa từ rất lâu rồi, không phải là luôn luôn cứng rắn, mạnh mẽ như mọi người thấy đâu. Đây chính là điều tôi rất yêu quý ở Khoa, chân thành với cảm xúc của mình.

Với bạn bè cũng thế. Bao nhiêu lâu nay, ở ngoài, mọi người nhìn nhận về âm nhạc và con người Khoa tương đối khác nhưng ai ở gần Khoa thì lại thấy khác.

Đinh Tiến Đạt.

Hoàng Bách chia sẻ về con người và âm nhạc của Phạm Anh Khoa.

Về mặt con người, tôi rất yên tâm và yêu quý Khoa ở giai đoạn này, càng ngày càng trưởng thành hơn, luôn luôn lấy các con và gia đình làm điểm tựa, điểm ngơi nghỉ của bản thân mình. Và càng ngày càng biết trân quý giá trị đó".

Hoàng Bách cũng tiết lộ, lần họp báo gần đây của Phạm Anh Khoa, nam ca sĩ mời anh lên phát biểu nhưng anh trốn. Hoàng Bách thanh minh: "Giờ tôi phải bào chữa ngay, tức quá mới phải nói".

Nam ca sĩ sinh năm 1980 tiếp tục bày tỏ về sản phẩm lần này của Phạm Anh Khoa. "Thực ra với tôi, nghệ thuật hay âm nhạc là không biên giới. Bạn có thể mang tất cả cái gì có thể vào chỉ cần làm cho lọt tai, miễn là bản thân mình thấy OK và người nghe chấp nhận. Và ở một góc độ nào đó, nó mở ra biên giới thụ hưởng nghệ thuật. Với sản phẩm này của Phạm Anh Khoa, đang là những chỉ dấu như thế.

Tôi nhiều lần thúc giục Phạm Anh Khoa làm nhạc có tính chất trình diễn nhiều, có tính năng động vì đây là người đàn ông tăng động chứ không phải năng động nữa. Khoa rất phù hợp với loại nhạc mang tính trình diễn như thế.

Với hơn 25 năm làm nghề, trong mắt tôi, Khoa là một trong số ít nghệ sĩ mà cứ bước chân lên sân khấu dù sân khấu đó thế nào, dù khán giả ở dưới ra sao, không gian đang thế nào thì mình vẫn được thưởng thức một phần trình diễn tốt, đầy bất ngờ và không đoán trước được gì cả.

Hoàng Bách và Phạm Anh Khoa chơi thân thiết với nhau đã 20 năm.

Chia sẻ của đàn anh khiến nam ca sĩ không khỏi thú vị và nhiều lần bật cười.

Tôi nghĩ, nếu Khoa làm nhạc sôi động như vậy thì Khoa sẽ đắt show hơn, nuôi gia đình tốt hơn. Đó là cái tôi quan tâm nhất. Thật sự là như vậy. Và khán giả sẽ vui hơn vì năng lượng vui tươi của Khoa là điều rất hiếm gặp với nghệ sĩ trình diễn ở Việt Nam. Năng lượng đó rất tự nhiên, rất bản năng. Rất nhiều người muốn cũng không làm được việc đó nhưng với Khoa thì nó là tự nhiên, trời sinh ra đã vậy rồi.

Với bản “Tích tịch tình tang” thì Khoa trở về bản ngã hơn 20 năm nay, một rocker đúng nghĩa, mang chất liệu âm nhạc dân gian rất đậm màu, xuyên suốt.

Tôi đi với Phạm Anh Khoa rất lâu, đôi khi cũng lo lắng một chút nhưng với những gì Khoa đã làm ngày hôm nay thì con đường chỉ mới bắt đầu thôi. Khoa xứng đáng với những sân khấu lớn, với những vị trí trong lòng khán giả hơn nữa”.